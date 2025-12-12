NTRNeel 'క్రేజీ' అప్డేట్- రేపే షూటింగ్ రీస్టార్ట్!- ప్రశాంత్ నీల్ భార్య పోస్ట్ వైరల్
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ - ప్రశాంత్ నీల్ షూట్ షురూ- క్లారిటీ ఇచ్చిన నీల్ భార్య!
Published : December 12, 2025 at 6:25 PM IST
NTRNeel Shoot Update : యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ - ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'డ్రాగన్' (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్). ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై తారక్ ఫ్యాన్స్ భారీ అంచనాలను పెట్టుకున్నారు. కొన్ని నెలల కిందటే షూటింగ్కు బ్రేక్ పడింది. ఇక ఈ నెలలో షూటింగ్ రీ స్టార్ట్ కానున్నట్లు ప్రచారం సాగింది. అయితే దీనిపై అప్డేట్ వచ్చేసింది. ప్రశాంత్ నీల్ భార్య లిఖితారెడ్డి చేసిన పోస్ట్తో ఈ సినిమా షూటింగ్ పునః ప్రారంభంపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. మరి ఆమె షేర్ చేసిన పోస్టు ఏంటంటే?
నీల్ డాటర్ సాడ్ మూమెంట్!
ఇప్పటివరకు ఎన్టీఆర్నీల్ సినిమాకు చాలా అవాంతరాలు వచ్చాయి. కాగా డిసెంబర్ 13 నుంచి షూటింగ్ మళ్లీ షురూ చేసేందుకు మూవీ టీం ప్లాన్ చేసింది. ఇందుకోసం ప్రశాంత్ నీల్ బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన భార్యే స్వయంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో చెప్పారు. 'నాన్న షూటింగ్ కోసం ఇంటి నుంచి వెళ్తే, తను బాధపడుతుంటుంది. నాన్న షూలు ధరించి, ఇవ్వటానికి మారం చేస్తుంటుంది. అలాగే నాన్నను బయటకు వెళ్లనీయకుండా డోర్కు అడ్డంగా నిల్చుంటుంది. కానీ ఎట్టకేలకు ఎంతో బాధపడుతూ గుడ్ బై చెబుతుంది. షూటింగ్ రీస్టార్ట్ అవుతుంటే నాకు హ్యాపీగా ఉంది. ఎన్టీఆర్నీల్' అని లిఖితా రెడ్డి పోస్టుకు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు.
ఈ పోస్టులో ప్రశాంత్ నీల్ను వెళ్లనీయకుండా తన కూతురు డోర్కు అడ్డంగా నిల్చొని ఉన్న ఫొటోను పోస్టు చేశారు. అందులో పాప డోర్కు అడ్డంగా నిలబడి ఉంది. అంతే కాకుండా నీల్ వేసుకునే షూలను తన వెనుక దాచి, ఇవ్వనంటూ మొండిపట్టు పట్టినట్లు కనిపిస్తుంది. రెండు చేతులు డోర్కు బలంగా అడ్డుపెట్టి మారంచేస్తుండటంతో, నన్ను వెళ్లనివ్వు అన్నట్లు కూతురిపై ప్రేమ కురిపించారు నీల్. లాస్ట్కు హగ్ చేసుకొని షూటింగ్కు బయల్దేరారు. తండ్రీ కూతుళ్ల మధ్య ఈ అనుబంధం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటుంది. ఎప్పుడూ సినిమాల్లో వైలెన్స్ చూపించే ప్రశాంత్, ఇల తనలోని ఎమోషనల్ సైడ్ కూడా చూపించడంతో ఫ్యాన్స్ అవక్కవుతున్నారు. మరికొందకు ఏ కూతురికైనా తండ్రి అంటే అంతే ప్రేమ ఉంటుందిలే అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.
రేపే షురూ!
అయితే ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు. ప్రశాంత్ ఈ రాత్రే హైదరాబాద్ చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలోనే రేపే షూటింగ్ రీ స్టార్ట్ చేయనున్నారని తెలిసింది. ఈ షెడ్యూల్లో నైట్ టైమ్ షూటింగ్ చేస్తారని సమాచారం. దాదాపు 20 రోజులు షూటింగ్ కొనసాగనుంది. ఇది సినిమాలో కీలక ఎపిసోడ్ కానుంది.
ఈ చిత్రం రెండు భాగాలుగా నిర్మించనున్నారని దాదాపుగా స్పష్టం అయ్యింది. ముందుగా దీనిని ఒకే చిత్రంగా తీసుకురావాలని భావించారు. అయితే నివేదికల ప్రకారం, బృందం కొంత విరామం తీసుకుని, షూటింగ్ను తిరిగి ప్రారంభించే ముందు స్క్రిప్ట్లో అవసరమైన మార్పులు చేసింది. ఇప్పుడు షూటింగ్కు సమయం ఆసన్నమైంది. 6 నెలల గ్యాప్ తర్వాత, ఈ చిత్రం చివరకు ఈ శనివారం, డిసెంబర్ 13న సెట్స్పైకి వెళుతుంది.
