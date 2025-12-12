NTRNeel 'క్రేజీ' అప్డేట్- రేపే షూటింగ్ రీస్టార్ట్!- ప్రశాంత్ నీల్ భార్య పోస్ట్ వైరల్

Telangana Panchayat Elections Results2025

యంగ్​ టైగర్ ఎన్టీఆర్​ - ప్రశాంత్​ నీల్ షూట్​ షురూ- క్లారిటీ ఇచ్చిన నీల్​ భార్య!

NTR NEEL Shoot Starts
NTR NEEL Shoot Starts (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 12, 2025 at 6:25 PM IST

NTRNeel Shoot Update : యంగ్​ టైగర్ ఎన్టీఆర్​ - ప్రశాంత్​ నీల్​ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'డ్రాగన్' (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్)​. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై తారక్​ ఫ్యాన్స్​ భారీ అంచనాలను పెట్టుకున్నారు. కొన్ని నెలల కిందటే షూటింగ్​కు బ్రేక్ పడింది. ఇక ఈ నెలలో షూటింగ్ రీ స్టార్ట్ కానున్నట్లు ప్రచారం సాగింది. అయితే దీనిపై అప్డేట్ వచ్చేసింది. ప్రశాంత్ నీల్ భార్య లిఖితారెడ్డి చేసిన పోస్ట్​తో ఈ సినిమా షూటింగ్ పునః ప్రారంభంపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. మరి ఆమె షేర్ చేసిన పోస్టు ఏంటంటే?

నీల్ డాటర్ సాడ్ మూమెంట్!
ఇప్పటివరకు ఎన్టీఆర్​నీల్​ సినిమాకు చాలా అవాంతరాలు వచ్చాయి. కాగా డిసెంబర్​ 13 నుంచి షూటింగ్​ మళ్లీ షురూ చేసేందుకు మూవీ టీం ప్లాన్​ చేసింది. ఇందుకోసం ప్రశాంత్ నీల్ బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్‌కు వస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన భార్యే స్వయంగా ఇన్​స్టాగ్రామ్​ పోస్ట్​లో చెప్పారు. 'నాన్న షూటింగ్ కోసం ఇంటి నుంచి వెళ్తే, తను బాధపడుతుంటుంది. నాన్న షూలు ధరించి, ఇవ్వటానికి మారం చేస్తుంటుంది. అలాగే నాన్నను బయటకు వెళ్లనీయకుండా డోర్​కు అడ్డంగా నిల్చుంటుంది. కానీ ఎట్టకేలకు ఎంతో బాధపడుతూ గుడ్ బై చెబుతుంది. షూటింగ్ రీస్టార్ట్ అవుతుంటే నాకు హ్యాపీగా ఉంది. ఎన్టీఆర్​నీల్' అని లిఖితా రెడ్డి పోస్టుకు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు.

ఈ పోస్టులో ప్రశాంత్ నీల్​ను వెళ్లనీయకుండా తన కూతురు డోర్​కు అడ్డంగా నిల్చొని ఉన్న ఫొటోను పోస్టు చేశారు. అందులో పాప డోర్​కు అడ్డంగా నిలబడి ఉంది. అంతే కాకుండా నీల్​ వేసుకునే షూలను తన వెనుక దాచి, ఇవ్వనంటూ మొండిపట్టు పట్టినట్లు కనిపిస్తుంది. రెండు చేతులు డోర్​కు బలంగా అడ్డుపెట్టి మారంచేస్తుండటంతో, నన్ను వెళ్లనివ్వు అన్నట్లు కూతురిపై ప్రేమ కురిపించారు నీల్​. లాస్ట్​కు హగ్​ చేసుకొని షూటింగ్​కు బయల్దేరారు. తండ్రీ కూతుళ్ల మధ్య ఈ అనుబంధం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటుంది. ఎప్పుడూ సినిమాల్లో వైలెన్స్ చూపించే ప్రశాంత్, ఇల తనలోని ఎమోషనల్ సైడ్ కూడా చూపించడంతో ఫ్యాన్స్ అవక్కవుతున్నారు. మరికొందకు ఏ కూతురికైనా తండ్రి అంటే అంతే ప్రేమ ఉంటుందిలే అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.

రేపే షురూ!
అయితే ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోనే ఉన్నారు. ప్రశాంత్ ఈ రాత్రే హైదరాబాద్ చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలోనే రేపే షూటింగ్ రీ స్టార్ట్ చేయనున్నారని తెలిసింది. ఈ షెడ్యూల్​లో నైట్ టైమ్ షూటింగ్ చేస్తారని సమాచారం. దాదాపు 20 రోజులు షూటింగ్ కొనసాగనుంది. ఇది సినిమాలో కీలక ఎపిసోడ్ కానుంది.

ఈ చిత్రం రెండు భాగాలుగా నిర్మించనున్నారని దాదాపుగా స్పష్టం అయ్యింది. ముందుగా దీనిని ఒకే చిత్రంగా తీసుకురావాలని భావించారు. అయితే నివేదికల ప్రకారం, బృందం కొంత విరామం తీసుకుని, షూటింగ్‌ను తిరిగి ప్రారంభించే ముందు స్క్రిప్ట్‌లో అవసరమైన మార్పులు చేసింది. ఇప్పుడు షూటింగ్​కు సమయం ఆసన్నమైంది. 6 నెలల గ్యాప్ తర్వాత, ఈ చిత్రం చివరకు ఈ శనివారం, డిసెంబర్ 13న సెట్స్‌పైకి వెళుతుంది.

