'NTRNeel' సినిమాలో ధురంధర్ నటుడు- ప్రశాంత్ నీల్ వేరే లెవెల్ ప్లాన్!

ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌లో తన తన అనుభవాన్ని పంచుకున్న బిమల్ ఒబెరాయ్ - ధురంధర్ 2 సినిమాలో షిరాని బలోచ్ పాత్రలో ఇంటెన్సిటీ ఎమోషన్స్‌తో నటించిన ఒబెరాయ్

Bimal Oberoi Key Role In Dragon
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 3, 2026 at 5:32 PM IST

Dhurandhar Actor In NTRNeel Movie : ఎన్టీఆర్-ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం అత్యంత హైప్‌ను క్రియేట్ చేస్తోంది. కేజీఎఫ్ సిరీస్, సలార్ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాలతో పాన్ఇండియా స్టార్ డైరెక్టర్‌గా ఎదిగిన ప్రశాంత్ నీల్ ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్‌తో "డ్రాగన్" సినిమా ద్వారా మరోసారి ప్రేక్షకులను మెప్పించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. అయితే ఇప్పుడు మరో వార్త సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.

ఎన్టీఆర్ సినిమాలో ధురంధర్ నటుడు!
ఇటీవల విడుదలైన 'ధురంధర్ 2' భారీ విజయం సాధించింది. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు బిమల్ ఒబెరాయ్ షిరాని బాలోచ్ పాత్రలో నటించి ఆకట్టుకున్నారు. ఆయన నటన, స్క్రీన్ ప్రజెన్స్​ అదిరిపోయాయి. దీంతో ఈ నటుడిని తన సినిమాలో పెట్టుకోవాలని ప్రశాంత్ నీల్ భావించారు. స్వయంగా ఆయనే బిమల్ ఒబెరాయ్​ను 'డ్రాగన్'లో కీలక పాత్రకు సెలెక్ట్ చేశారట. ఈ విషయాన్ని బిమల్ రీసెంట్​గా ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడుతూ వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

టెస్ట్ లుక్ కంప్లీట్
బిమల్ ఒబెరాయ్ తన అనుభవాన్ని ఆసక్తికరంగా వివరించారు. 'ధురంధర్ 1 సినిమా చేసిన తర్వాత నాకు ఓ కాల్ వచ్చింది. కేజీఎఫ్, సలార్ వంటి బ్లాక్​బస్టర్ మూవీస్​ చేసిన ప్రశాంత్ నీల్ ఒక తెలుగు సినిమా కోసం నాకు ఫోన్ చేశారు. నాతో ప్రశాంత్ మాట్లాడారు. ధురంధర్ 1లో నా నటన చూశాక, తాను ఇలాంటి క్యారెక్టర్​ కోసమే వెతుకుతున్నట్లు చెప్పారు. నా పెర్ఫార్మెన్స్‌ను ప్రశాంత్ నీల్ ప్రశంసించారు. ఇక తన సినిమాలో క్యారెక్టర్ గురించి వివరంగా చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన పాత్ర నాకు నచ్చింది. అందుకే నేను కూడా ఓకే చెప్పేశాను. దీంతో టెస్ట్ లుక్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నా. అది ప్రశాంత్​కు బాగా నచ్చింది. అయితే ఆ సినిమా మరేదో కాదు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్​తో ఆయన చేస్తున్న డ్రాగన్ మూవీనే. ఆయన కేజీఎఫ్ 1, 2, సలార్ వంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలు చేశారు. అలాంటి డైరెక్టర్‌ను మనం మెచ్చుకోవాల్సిందే' అని బిమల్ తెలిపారు.

సినీ వర్గాల్లో హాట్​ టాపిక్
ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఈ వార్త బయటికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఎన్టీఆర్-ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో సినిమా అంటే ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్న నేపథ్యంలో, బిమల్ ఒబెరాయ్ వంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్, స్ట్రాంగ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉన్న నటుడి ఎంట్రీ డ్రాగన్‌కు మరింత బలం ఇస్తుందని అభిమానులు అంటున్నారు. ధురంధర్‌ లో బిమల్ చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పటికే సినిమా ప్రియులను అలరించింది. ఆ స్టైల్‌ను ఎన్టీఆర్ చిత్రంలో చూడడం ప్రేక్షకులకు మరో ట్రీట్ అవుతుంది. మరి ఆయనకు ప్రశాంత్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్ రాశారు? స్క్రీన్​పై ఎలా చూపించనున్నారని ఆసక్తి అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. మరోవైపు, ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో బిమల్ ఒబెరాయ్‌కు స్వాగతం పలుకుతూ పోస్ట్​లు పెడుతున్నారు.

ఈ మూవీలో ఎన్టీఆర్​ సరసన కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్​ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అనిల్ కపూర్ కూడా ఈ సినిమాలో కన్ఫర్మ్ అయ్యారు. తాజాగా బిమల్ కూడా యాడ్ అయ్యారు. మలయాళ నటుడు టొవినో థామస్​ నటిస్తున్నారని టాక్ వచ్చింది. కానీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఇందులో నటించడం లేదని ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు.

సినిమా వాయిదా?
కాగా, ఈ సినిమాను 2026 జూన్ 26న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. కానీ, షూటింగ్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉండడంతో ఆ టైమ్​కు రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. మరోసారి వాయిదా పడే ఛాన్స్​లు ఉన్నాయని ఇన్​సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. దీనిపై త్వరలోనే మేకర్స్ నుంచి స్పష్టత వస్తుంది.

