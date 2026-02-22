'జై హనుమాన్' షూటింగ్ షురూ- అంజనాద్రిలోనే ఎందుకు?
బాక్సాఫీస్ వద్ద 400 కోట్లతో సంచలనం సృష్టించిన 'హనుమాన్'కు సీక్వెల్గా 'జై హనుమాన్'- ఆంజనేయ స్వామి పాత్రలో కన్నడ స్టార్ రిషబ్ శెట్టి- శ్రీరాముడికి హనుమంతుడు ఇచ్చిన మాటతో కొనసాగే కథ
Published : February 22, 2026 at 7:21 PM IST
Jai Hanuman Launch Update : భారతీయ సినిమా గర్వించదగ్గ సూపర్ హీరో చిత్రాల్లో 'హనుమాన్' ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్ గా నిలిచిపోయింది. తక్కువ బడ్జెట్తో వచ్చి బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల సునామీ సృష్టించిన ఆ చిత్రానికి సీక్వెల్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న వేళ, ఆ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ 'జై హనుమాన్' ప్రాజెక్ట్ అట్టహాసంగా పట్టాలెక్కింది. అయితే ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవం కోసం మేకర్స్ ఎంచుకున్న ప్రాంతం ఇప్పుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఏదో సాధారణ స్టూడియోలో కాకుండా, సాక్షాత్తు ఆంజనేయ స్వామి పాదాల చెంత ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం వెనుక ఒక గొప్ప ఉద్దేశం కనిపిస్తోంది. అసలు అంజనాద్రి బెట్ట ప్రాముఖ్యత ఏంటి? రిషబ్ శెట్టి హనుమంతుడిగా ఎలా కనిపిస్తారో అనే ఆసక్తికర విషయాల్లోకి వెళితే!
అంజనాద్రి బెట్టలో లాంచ్
దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ తన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'జై హనుమాన్' ప్రారంభోత్సవం కోసం కర్ణాటకలోని హంపి సమీపంలో ఉన్న అంజనాద్రి బెట్టను వేదికగా ఎంచుకున్నారు. పురాణాల ప్రకారం ఈ ప్రాంతాన్నే హనుమంతుడి జన్మస్థలంగా భక్తులు అమితంగా విశ్వసిస్తారు. దాదాపు 575 మెట్లు ఎక్కి కొండపై ఉన్న ఆలయానికి చేరుకున్న చిత్ర బృందం, అక్కడ స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకుంది. రిషబ్ శెట్టి దంపతులు, తేజ సజ్జా, ప్రశాంత్ వర్మ అంతా కలిసి సంప్రదాయబద్ధంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఇలాంటి పవిత్ర క్షేత్రంలో సినిమాను మొదలుపెట్టడం వల్ల దైవ ఆశీస్సులు పుష్కలంగా ఉంటాయని మేకర్స్ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు.
Super Hero @tejasajja123 arrives at Anjanadri Betta, Hampi, for the grand pooja ceremony of the magnum opus #JaiHanuman. 🙏🔥 pic.twitter.com/JQ1gHsXBdV— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) February 22, 2026
రిషబ్ శెట్టి ఆంజనేయ స్వామిగా!
ఈ సినిమాలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం ఏదైనా ఉందంటే అది రిషబ్ శెట్టి ఆంజనేయ స్వామి పాత్రను పోషించడమే. 'కాంతార' చిత్రంతో తన నటనతో సినీ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచిన రిషబ్, ఇప్పుడు ఈ మైథలాజికల్ రోల్లో ఎలా కనిపిస్తారో అని ఫ్యాన్స్ ఉత్కంఠగా ఉన్నారు. పూజా కార్యక్రమాల్లో ఆయన తన భార్యతో కలిసి పాల్గొని ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఇక మొదటి భాగంలో హీరోగా నటించిన తేజ సజ్జా కూడా ఈ సీక్వెల్లో 'హనుమంత్' పాత్రలోనే కొనసాగనున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్కు తోడుగా రానా దగ్గుబాటి ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారనే వార్తలు సినిమాపై అంచనాలను రెట్టింపు చేశాయి.
The versatile actor #RishabShetty arrives for the pooja ceremony of the magnum opus #JaiHanuman at the Anjanadri Betta in Hampi ❤️🔥 pic.twitter.com/b2AzozrIR8— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) February 22, 2026
శ్రీరాముడికి ఇచ్చిన మాట!
దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ ఈసారి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ లైన్ను సిద్ధం చేశారని తెలుస్తోంది. త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడికి హనుమంతుడు ఒక పవిత్రమైన మాట ఇస్తారని, ఆ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి స్వామి చేసే యాత్రే ఈ సినిమా కథ అని తెలుస్తోంది. భక్తి ఎలిమెంట్స్కు తోడుగా అదిరిపోయే యాక్షన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ సినిమాలో ప్రధాన బలంగా ఉండబోతున్నాయట. మోడ్రన్ టెక్నాలజీని వాడుకుంటూనే పురాణ ఇతిహాసాలను గ్రాండ్ విజువల్స్తో చూపించాలనే ప్లాన్లో ప్రశాంత్ వర్మ ఉన్నారు. ఈ చిత్రం ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్గా నిలవనుంది.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్
మొదటి భాగం తక్కువ బడ్జెట్తో రూపొందినా, ఈ సీక్వెల్ను మాత్రం మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తోంది. ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్ విజువల్స్ అందించాలనే లక్ష్యంతో అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నారు. మొదటి భాగం సుమారు 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించడంతో, ఈసారి దానికి రెట్టింపు స్థాయిలో అవుట్ పుట్ ఇచ్చేందుకు చిత్ర బృందం ప్లాన్ చేస్తోంది. ప్రశాంత్ వర్మ రాసిన స్క్రిప్ట్ లో విజువల్ వండర్స్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉన్నట్లు సమాచారం. హనుమంతుడి పాత్రను మరింత పవర్ ఫుల్గా చూపించేందుకు గ్రాఫిక్స్పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడుతున్నారు.
అంజనాద్రి బెట్ట ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విశిష్టత కలిగిన ప్రాంతం. కొండపై రాతితో చెక్కిన హనుమంతుడి విగ్రహం సమీపంలోని సీతారాముల ఆలయాలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తాయి. ఇక్కడి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు సినిమాకు మంచి విజయాన్ని అందిస్తాయని దర్శకుడు భావించారు. అంజనాద్రిలోనే షూటింగ్ ప్రారంభం కావడం వల్ల సినిమా ప్రచారానికి కూడా గొప్ప హైప్ లభిస్తోందని చెప్పవచ్చు. ఇక ఆంజనేయ స్వామి జన్మస్థలంలో మొదలైన 'జై హనుమాన్' ప్రయాణం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇంకెన్ని రికార్డులను తిరగరాస్తుందో చూడాలి.
'ఈ సినిమా చూస్తే CM కూడా నన్ను మెచ్చుకుంటారు'- మూవీలో డ్రగ్ వాడకంపై విశ్వక్సేన్ కామెంట్స్
'18ఏళ్లకే రెండుసార్లు ఆ ప్రయత్నం!- ఆ వ్యక్తి కాపాడారు- అందుకే ఆయన పేరే పెట్టుకున్నా'- రవి బస్రూర్ ఎమోషనల్ స్టోరీ