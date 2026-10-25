ప్రశాంత్ నీల్ '418' బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్- రెండు రోజుల్లో ఎన్ని కోట్లంటే?
ప్రశాంత్ సమర్పణలో వచ్చిన '418' సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద ప్రభావం చూపిస్తుంది. హర్రర్ బ్యాక్డ్రాప్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆడియెన్స్ను థియేటర్లకు రప్పిస్తున్నాయి.
Published : October 25, 2026 at 9:39 AM IST
418 Movie Box Office Collection : ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ సమర్పణలో కీర్తన్ నాడగౌడ తెరకెక్కించిన చిత్రం '418'. రీసెంట్గా రిలీజైన ఈ మూవీ డీసెంట్ వసూళ్లతో థియేటర్లలో రన్ అవుతుంది. ఇందులో బీజీఎమ్, స్టోరీ బ్యాక్ డ్రాప్తో పాటు కొన్ని థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆడియెన్స్ను థియేటర్లకు రప్పిస్తున్నాయి. మరోవైపు పెద్ద సినిమాలైన 'జైలర్ 2', 'రణబాలి' ఉన్నప్పటికీ, 418 కలెక్షన్స్ మాత్రం స్టడీగానే ఉన్నాయి.
2 రోజుల్లో రూ. 5 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు
సాక్నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, ఈ సినిమా రిలీజైన రెండు రోజులకు గాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 7.25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను అందుకుంది. ఇందులో ఫస్ట్ డే రూ. 2.65 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ను సాధించగా, ఇక రెండో రోజైన శనివారం కూడా అదే జోరును కొనసాగిస్తూ రూ. 2.40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను అందుకుంది. దీనితో కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం రూ. 5.05 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఈ కలెక్షన్స్తో కోవిడ్ తర్వాత తెలుగులో వచ్చిన టాప్ 5 హారర్ ఓపెనింగ్స్ చిత్రాల జాబితాలో '418' కూడా చేరింది.
ప్రశాంత్ నీల్ బ్రాండ్ వాల్యూ
ఎలాంటి భారీ ప్రమోషన్లు లేనప్పటికీ, కేవలం ట్రైలర్కు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్, ప్రశాంత్ నీల్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కారణంగా మొదటి రోజే ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్లను సాధించడం విశేషం. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రిమూవీ మేకర్స్ హారర్ జోనర్లో నిర్మించిన మొదటి చిత్రం ఇదే కావడం గమనార్హం. అలాగే 'కేజీఎఫ్', 'సలార్' చిత్రాల దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఈ సినిమాను సమర్పించడంతో ఆడియెన్స్లో ఆసక్తి ఏర్పడింది.
కాస్ట్ అండ్ క్రూ
చైత్ర ఆచార్, సూర్య రాజ్, చరణ్ లక్కరాజు, ప్రీతి పగడాల ఇందులో ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. ప్రత్యేకించి సినిమాలో చైత్ర ఆచార్ తన నటనతో, హారర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో ప్రేక్షకులను బాగానే భయపెట్టింది. అదే విధంగా శశాంక్ పాటిల్, రమేశ్ ఇందిర, గోపాల్ కృష్ణ దేశ్పాండే తదితరులు యాక్ట్ చేశారు. దీనికి వెంకీ జీజీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా వ్యవహరించారు. ఇతను అందించిన బీజీఎంకు థియేటర్లలో ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అకుల్ అవినాష్ ఎడిటర్గా వర్క్ చేశారు. సినిమాలో సౌండ్కు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. సౌండ్ డిజైనర్గా ఎం. ఆర్. రాజాకృష్ణన్ వర్క్ చేశారు.
స్టోరీ ఏంటంటే?
కర్ణాటకలో ఓ ఊరికి దూరంగా ఉన్న ఓ మెడికల్ కళాశాలలో మూతపడిన హాస్టల్ 15 ఏళ్ల తర్వాత తిరిగి తెరుస్తారు. కానీ అందులో 418 నంబర్ గది మాత్రం మూసే ఉంటుంది. కానీ ఆ గది పేరెత్తితే మాత్రం తెలిసినవాళ్లంతా గజ గజ వణికిపోతుంటారు. ఆ హాస్టల్లోకి మహిళలకు ప్రవేశం కూడా ఉండదు. ఆ సమయంలోనే దాని పక్కనున్న 417 గదిలో వివేక్ అనే విద్యార్థి (సూర్య రాజ్ ) చేరతాడు. అప్పట్నుంచి అతడికి భయంకరమైన దృశ్యాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇక ఆ తర్వాత ఇన్నేళ్లుగా మూసి ఉన్న ఆ గదిలో ఉన్నది ఎవరు? ఆ గది వెనకున్న రహస్యాలేమిటి? లండన్ నుంచి వచ్చిన సాయేషా (ప్రీతి పగడాల) ఆ గదిలోకి వెళ్లడానికి ప్రయత్నించాక ఏం జరిగింది? తదితర విషయాలు తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.
ఈ చిత్రానికి కలెక్షన్స్ ఆశాజనకంగానే ఉన్నప్పటికీ క్రిటిక్స్, ఆడియన్స్ నుంచి మాత్రం మిక్స్డ్ రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయి. సినిమాలో ఉపయోగించిన యక్షగాన సంగీతం, సౌండ్ డిజైన్, చైత్ర ఆచార్ హారర్ పర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయని, కానీ సెకండాఫ్లో కొన్ని సీన్లు కాస్త సాగదీసినట్లు అనిపించేలా ఉన్నాయని పలు అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా స్టోరీ కూడా రొటీన్గానే ఉందని, అయితే ఓ హారర్ సినిమాకి కావల్సిన సెట్టింగ్ మాత్రం పక్కాగా కుదిరిందని ఒపీనియన్స్ వస్తున్నాయి.
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