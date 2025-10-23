ETV Bharat / entertainment

ప్రభాస్ ఫేవరెట్ ఫుడ్- టాప్​లో బిర్యానీనే- డార్లింగ్ కోసం స్పెషల్ కుకింగ్ టీమ్ కూడా!

డార్లింగ్ ప్రభాస్ అసలు సిసలైన 'ఫుడీ'- ప్రభాస్‌కు అత్యంత ఇష్టమైన టాప్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏంటి?

Prabhas Favorite Food
Prabhas Favorite Food (Prabhas Insta Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 6:01 AM IST

2 Min Read
Prabhas Favorite Food : పాన్-ఇండియా స్టార్, సిక్స్ ఫీట్ కటౌట్ ప్రభాస్‌ను చూస్తే ఎవరైనా ఫిట్​నెస్ కోసం ఎంత కష్టపడతాడో, ఎంత స్ట్రిక్ట్ డైట్ ఫాలో అవుతాడో అనుకుంటారు. కానీ, ఆ కటౌట్ వెనుక ఒక అసలు సిసలైన 'ఫుడీ' దాగి ఉన్నాడనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. తన స్నేహితులకు, సహనటులకు మాత్రమే కాకుండా ఫ్యాన్స్ కి కూడా ప్రేమతో భోజనం పెట్టె మన 'డార్లింగ్', ఫుడ్ విషయంలో అస్సలు రాజీ పడడు. సోషల్ మీడియాలో, ఇంటర్వ్యూలలో అతని ఫుడ్ లవ్ గురించి, అతను ఇచ్చే విందుల గురించి ఎన్నో వీడియోలు వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. అయితే ఇవాళ (అక్టోబర్ 23) ప్రభాస్ పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్భంగా మన డార్లింగ్​కు ఏ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం? అతని ఫేవరెట్ మెనూలో ఏముందో ఆ సీక్రెట్స్ తెలుసుకుందాం!

ఆ డిష్ పేరు వింటే చాలు!
ప్రభాస్ ఫుడ్ లిస్టులో టాప్ 1 ప్లేస్ ఎప్పుడూ బిర్యానీదే. ముఖ్యంగా, మంచి స్పైసీగా ఉండే హైదరాబాదీ చికెన్ లేదా మటన్ బిర్యానీ అంటే ఆయనకు పిచ్చి. తన సినిమాల షూటింగ్ ఎక్కడ జరిగినా, ఫేవరెట్ ప్లేస్ నుంచి బిర్యానీ తెప్పించుకుంటారట. అంతేకాదు, తను ఒక్కడే తినడం కాదు, తనతో పాటు సెట్‌లో ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరికీ కడుపునిండా బిర్యానీ తినిపిస్తాడు. అమితాబ్ బచ్చన్ నుంచి శ్రుతీ హాసన్ వరకు చాలా మంది స్టార్స్, ప్రభాస్ ఇచ్చే బిర్యానీ విందు గురించి ఇప్పటికే పలు ఇంటర్వ్యూలల్లో ఓపెన్‌గా చెప్పారు.

రొయ్యలు, చేపలు
బిర్యానీ తర్వాత ప్రభాస్‌కు అత్యంత ఇష్టమైనది సీఫుడ్. ముఖ్యంగా రొయ్యలు అంటే చాలా ఇష్టమట. రొయ్యల పులావ్, రొయ్యల కూర ఇలా రొయ్యలతో చేసిన ఏ వెరైటీ అయినా లాగించేస్తారు. ఆయన సొంత ఏరియా భీమవరం కావడంతో, ఆంధ్రా స్టైల్ చేపల పులుసు, గోదావరి స్పెషల్ వంటకాలంటే కూడా చాలా ఇష్టం. షూటింగ్ గ్యాప్ దొరికితే చాలు, తన సొంత చెఫ్‌ టీమ్​తో ఈ స్పెషల్ వంటకాలను వండించుకుని మరీ తింటారు.

అందులో తగ్గేదేలే!
ప్రభాస్ డైట్ గురించి వింటే చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతారు. కొన్నిసార్లు మాత్రం డైట్ పక్కన పెట్టి ఇష్టమైన భోజనం లాగించేస్తారు. ఆయన పూర్తి స్థాయి నాన్ వెజ్ లవర్. బిర్యానీ, రొయ్యలే కాదు గోంగూర మటన్, చికెన్ కర్రీస్ ఇలా ప్రతీ నాన్ వెజ్ ఐటమ్‌ను ఇష్టంగా తింటారు. 'బాహుబలి' లాంటి సినిమాల కోసం డైట్, వర్కౌట్లతో బరువు పెరగాలన్నా, తగ్గాలన్నా ఫుడ్ విషయంలో మాత్రం తన టేస్ట్‌ను వదులుకోలేదట. అందుకే తన డైటీషియన్ కూడా ఆయనకు ఇష్టమైన ఫుడ్‌నే హెల్దీగా ఎలా తినాలో ప్లాన్ చేస్తారట.

తినిపించడంలోనే ఆనందం!
ప్రభాస్‌ను అందరూ 'డార్లింగ్' అని ఎందుకు పిలుస్తారంటే, అందుకు కారణం ఆయన ఫుడ్ లవ్ కూడా. ఆయనకు తినడం కంటే తినిపించడమే ఎక్కువ ఇష్టం. తన సెట్‌కు ఎవరు వచ్చినా, వాళ్లు ఏది ఇష్టంగా తింటారో తెలుసుకుని మరీ, తన ఇంటి నుంచి స్పెషల్‌గా వండించి పెద్ద క్యారియర్లు పంపిస్తారు. దీపికా పదుకొణె, కరీనా కపూర్, సూర్య ఇలా ఇండస్ట్రీలో ప్రతీ స్టార్ ప్రభాస్ ఇచ్చే 'రాయల్ ట్రీట్‌'కు ఫిదా అయినవాళ్లే. ప్రేమగా వడ్డించడంలో ప్రభాస్‌ను మించిన వారు లేరంటే నమ్మాల్సిందే.

