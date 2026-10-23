'హ్యాపీ రెబల్స్ డే'- ప్రభాస్ ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ రివీల్
ప్రభాస్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఫౌజీ సినిమా రిలీజ్ డేట్ను మూవీ టీమ్ రిలీజ్ చేసింది.
Published : October 23, 2026 at 10:52 PM IST
Prabhas Fauzi Release Date : రెబల్స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా, ఆయన హీరోగా రూపొందుతున్న చిత్రం 'ఫౌజీ' రిలీజ్ డేట్ను ఎనౌన్స్ చేశారు. హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి రెండు అదిరిపోయే అప్డేట్స్ వచ్చాయి. ప్రభాస్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా 'హ్యాపీ రెబల్స్ డే' అంటూ ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. దీనితోపాటు సినిమా విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి 19న సినిమాను విడుదల చేస్తారు. ఇక ఫౌజీ ఎవరో తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడాల్సిందే. ఆఖర్లో ప్రభాస్ చెప్పిన "అరే ఓ అంగ్రేజ్, నీ రక్తంతో తడిపి నా దేశానికి స్వాతంత్ర్యాన్ని తెస్తా" అనే డైలాగ్ మాస్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.