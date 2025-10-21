ETV Bharat / entertainment

ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అంతా వెయిటింగ్ మోడ్​లో! ఎలాంటి అప్డేట్స్ ఇస్తారో మేకర్స్?

ప్రభాస్​ ప్రీ లుక్​ - బర్త్​డే స్పెషల్​!

Prabhas Hanu raghavpudi
Prabhas Hanu raghavpudi (Source: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 8:26 AM IST

2 Min Read
Prabhas Birthday Updates : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన సినిమాల అప్డేట్స్ కోసం సినీ ప్రియులు, అభిమానులు భారీ సర్​ప్రైజ్​ అప్డేట్స్ కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సాధారణంగా ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంలో ఆయన సినిమాల టీమ్స్ మ్యాసివ్​ అప్‌డేట్స్ రిలీజ్ చేస్తుంటారు. ఈసారి కూడా అదే ఆశతో అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు 'రాజా సాబ్' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. సంక్రాంతి 2026న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అప్​డేట్స్​ కోసం అభిమానులు వెయిట్ చేస్తున్నారు..

ది రాజా సాబ్‌
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ గ్రీస్‌లో ఆ సినిమాలోని పాటల షూట్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా చివరి దశకు చేరుకుంది. జనవరి 9న సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలకు సిద్దమవుతోంది. మొదట ప్రభాస్ క్యారెక్టర్‌ను పరిచయం చేసే ఫస్ట్ సాంగ్‌ను ఆయన పుట్టినరోజు రోజున రిలీజ్ చేయాలని టీమ్ ఆలోచించింది. అయితే ఇప్పుడు ఆ సాంగ్ అక్టోబర్ 23న విడుదల కాదని మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్ లేదా చిన్న గ్లింప్స్ మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ పాట నవంబర్‌లో మాత్రమే రిలీజ్ కానుందని టీమ్ ప్రకటించింది.

హను రాఘవపూడి ప్రాజెక్ట్‌
మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ప్రభాస్ – హను రాఘవపూడి కాంబో మూవీ నుంచి టైటిల్ అప్డేట్ అక్టోబర్ 22న, అంటే ఆయన పుట్టినరోజు ముందు రోజే రానుంది. టైటిల్‌తో పాటు ఫస్ట్ లుక్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు టాక్. దీపావళి స్పెషల్​ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీ-లుక్ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. తుపాకులతో చుట్టుముట్టిన ప్రభాస్ స్టిల్​ను చూపిస్తూ వచ్చిన ఈ పోస్టర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది.

పోస్టర్ ఆధారంగా చూస్తే, ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ ఒక సైనికుడి పాత్రలో కనిపించనున్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రీ-ఇండిపెండెన్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ కథ సాగనుందని సమాచారం. నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా సెలెబ్రిటీ ఇమాన్వీ ఇస్మాయిల్​ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. హను రాఘవపూడి – ప్రభాస్ కాంబినేషన్‌లో రానున్న మూవీపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

అలా ఇప్పటికే 'ది రాజా సాబ్' ,'హను రాఘపూడి' ప్రాజెక్ట్‌ నుంచి బర్త్‌డే అప్డేట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో ప్రభాస్ నటించనున్న 'కల్కి 2898 AD 'పార్ట్ 2 , 'స్పిరిట్' సినిమాల గురించిన ఊహాగానాలు అభిమానులను మరింత ఉత్సాహపరుస్తున్నాయి. ఆ రెండు ప్రాజెక్టుల నుంచి కూడా ఏదో ఒక స్పెషల్ అప్‌డేట్ వస్తుందేమో అని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వెతికేస్తున్నారు. అయితే భారీ సినిమాలు లైనప్‌లో ఉండటంతో, ఈ ఏడాది ప్రభాస్ బర్త్‌డే నిజంగానే ఒక ఐ ఫీస్ట్​గా మారనుంది. మరేం జరుగుతుందో వేచి చూడాలి.

