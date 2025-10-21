ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అంతా వెయిటింగ్ మోడ్లో! ఎలాంటి అప్డేట్స్ ఇస్తారో మేకర్స్?
ప్రభాస్ ప్రీ లుక్ - బర్త్డే స్పెషల్!
Published : October 21, 2025 at 8:26 AM IST
Prabhas Birthday Updates : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన సినిమాల అప్డేట్స్ కోసం సినీ ప్రియులు, అభిమానులు భారీ సర్ప్రైజ్ అప్డేట్స్ కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సాధారణంగా ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంలో ఆయన సినిమాల టీమ్స్ మ్యాసివ్ అప్డేట్స్ రిలీజ్ చేస్తుంటారు. ఈసారి కూడా అదే ఆశతో అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు 'రాజా సాబ్' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. సంక్రాంతి 2026న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కోసం అభిమానులు వెయిట్ చేస్తున్నారు..
ది రాజా సాబ్
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ గ్రీస్లో ఆ సినిమాలోని పాటల షూట్లో బిజీగా ఉన్నారు. మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా చివరి దశకు చేరుకుంది. జనవరి 9న సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలకు సిద్దమవుతోంది. మొదట ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ను పరిచయం చేసే ఫస్ట్ సాంగ్ను ఆయన పుట్టినరోజు రోజున రిలీజ్ చేయాలని టీమ్ ఆలోచించింది. అయితే ఇప్పుడు ఆ సాంగ్ అక్టోబర్ 23న విడుదల కాదని మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్ లేదా చిన్న గ్లింప్స్ మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ పాట నవంబర్లో మాత్రమే రిలీజ్ కానుందని టీమ్ ప్రకటించింది.
#PrabhasHanu DECRYPTION BEGINS ON 22.10.25 🔥#HappyDiwali ✨
पद्मव्यूह विजयी पार्थः
----------------------#PrabhasHanu DECRYPTION BEGINS ON 22.10.25 🔥#HappyDiwali ✨
Rebel Star #Prabhas #Imanvi #MithunChakraborty #JayaPrada @AnupamPKher @Composer_Vishal @sudeepdop @kk_lyricist @MrSheetalsharma @rckamalakannan… pic.twitter.com/P7Lys2LmpW
హను రాఘవపూడి ప్రాజెక్ట్
మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ప్రభాస్ – హను రాఘవపూడి కాంబో మూవీ నుంచి టైటిల్ అప్డేట్ అక్టోబర్ 22న, అంటే ఆయన పుట్టినరోజు ముందు రోజే రానుంది. టైటిల్తో పాటు ఫస్ట్ లుక్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు టాక్. దీపావళి స్పెషల్ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీ-లుక్ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. తుపాకులతో చుట్టుముట్టిన ప్రభాస్ స్టిల్ను చూపిస్తూ వచ్చిన ఈ పోస్టర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
పోస్టర్ ఆధారంగా చూస్తే, ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ ఒక సైనికుడి పాత్రలో కనిపించనున్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రీ-ఇండిపెండెన్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ కథ సాగనుందని సమాచారం. నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా సెలెబ్రిటీ ఇమాన్వీ ఇస్మాయిల్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. హను రాఘవపూడి – ప్రభాస్ కాంబినేషన్లో రానున్న మూవీపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
Celebrate all the updates for our REBEL GOD's birthday that's coming…

But get ready for the PAKKA FAN FEAST songs dropping from November 🔥#TheRajaSaab #Prabhas
But get ready for the PAKKA FAN FEAST songs dropping from November 🔥#TheRajaSaab #Prabhas
అలా ఇప్పటికే 'ది రాజా సాబ్' ,'హను రాఘపూడి' ప్రాజెక్ట్ నుంచి బర్త్డే అప్డేట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో ప్రభాస్ నటించనున్న 'కల్కి 2898 AD 'పార్ట్ 2 , 'స్పిరిట్' సినిమాల గురించిన ఊహాగానాలు అభిమానులను మరింత ఉత్సాహపరుస్తున్నాయి. ఆ రెండు ప్రాజెక్టుల నుంచి కూడా ఏదో ఒక స్పెషల్ అప్డేట్ వస్తుందేమో అని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వెతికేస్తున్నారు. అయితే భారీ సినిమాలు లైనప్లో ఉండటంతో, ఈ ఏడాది ప్రభాస్ బర్త్డే నిజంగానే ఒక ఐ ఫీస్ట్గా మారనుంది. మరేం జరుగుతుందో వేచి చూడాలి.
ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కు ట్రిపుల్ ధమాకా- బర్త్డే రోజు మూడు సర్ప్రైజ్లు!