ఫిబ్రవరిలో ప్రభాస్ డబుల్ ధమాకా- ఒకవైపు 'కల్కి 2', మరోవైపు 'స్పిరిట్'
డార్లింగ్ నెక్ట్స్ లెవెల్ ప్లానింగ్- ఫిబ్రవరి 2 నుంచి నాగ్ అశ్విన్తో- ఫిబ్రవరి 15 నుంచి సందీప్ వంగాతో- ముస్సోరీలో స్పిరిట్ యాక్షన్
Published : January 28, 2026 at 4:01 PM IST
Prabhas to Shoot Kalki 2, Spirit : పాన్ ఇండియా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ మళ్లీ గేర్ మార్చారు. 'ది రాజా సాబ్' సినిమాతో ఫ్యాన్స్ను పలకరించినా, వారికి ఆకలి పూర్తిగా తీరలేదు. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన మ్యాజిక్ జరగలేదు. కానీ, ఇప్పుడు ప్రభాస్ తీసుకున్న నిర్ణయం అభిమానులకు ఫుల్ మీల్స్ లాగా ఉండబోతోంది. డార్లింగ్ ఇక రెస్ట్ తీసుకునే మూడ్లో లేరు. ఫిబ్రవరి నెలలో బాక్సాఫీస్ వేటను మళ్లీ మొదలుపెట్టబోతున్నారు. అది కూడా ఒక్క సినిమాతో కాదు, దేశం మొత్తం ఎదురుచూస్తున్న రెండు భారీ క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో ఏకకాలంలో యుద్ధానికి దిగుతున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. ప్రభాస్ లైనప్ చూసి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాలే ఆశ్చర్యపోతున్నాయి.
ఇటీవలే విడుదలైన 'ది రాజా సాబ్' సినిమా మిశ్రమ ఫలితాన్ని అందుకుంది. ప్రభాస్ ఎంత కష్టపడినా, ఆ సినిమా అభిమానులను పూర్తిస్థాయిలో సంతృప్తి పరచలేకపోయింది. అయితే ఆ ఫలితాన్ని ప్రభాస్ ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. తన తదుపరి సినిమాలపైనే పూర్తి దృష్టి సారించారు. అభిమానులకు కావాల్సిన అసలైన మాస్, యాక్షన్ విందును వడ్డించడానికి సిద్ధమయ్యారు.
ఫిబ్రవరి 2 నుంచి భైరవ ఆగమనం
సోషల్ మీడియాలో, ఫిల్మ్ నగర్ సర్కిల్స్లో వినిపిస్తున్న బజ్ ప్రకారం, ప్రభాస్ ఫిబ్రవరిలో ఫుల్ బిజీ కాబోతున్నారు. ఫిబ్రవరి 2, 2026 నుంచి ఆయన 'కల్కి 2898 ఏడీ' సీక్వెల్ షూటింగ్లో అడుగుపెట్టబోతున్నారు. దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ ఇప్పటికే స్క్రిప్ట్, ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేశారు. మొదటి భాగం సృష్టించిన సంచలనం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇప్పుడు సీక్వెల్లో భైరవ పాత్ర మరింత పవర్ ఫుల్గా ఉండబోతోంది. ఆ ఫ్యూచరిస్టిక్ ప్రపంచంలోకి ప్రభాస్ మళ్లీ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు.
ఫిబ్రవరి 15 నుంచి 'స్పిరిట్' జాతర
ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ ఉంది. కల్కి సెట్స్లో అడుగుపెట్టిన రెండు వారాలకే ప్రభాస్ మరో సెట్కి జంప్ అవుతున్నారు. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కిస్తున్న 'స్పిరిట్' షూటింగ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. 'యానిమల్' తర్వాత సందీప్ చేస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రభాస్ ఒక పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపించబోతున్నారని ఇంతకు ముందే సందీప్ చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా షూటింగ్ ముస్సోరీలో జరగనుందని సమాచారం. మరో రెండు, మూడు రోజుల్లోనే ముస్సోరీలో షెడ్యూల్ ప్రారంభం కానుంది.
రెస్ట్ లేని రారాజు
ప్రభాస్ షెడ్యూల్ చూస్తుంటే ఫిబ్రవరి నెల మొత్తం ఆయనకు ఒక్క రోజు కూడా విశ్రాంతి ఉండేలా లేదు. ఉదయం ఒక సెట్, సాయంత్రం మరో డిస్కషన్ అన్నట్లుగా ఆయన డైరీ ప్యాక్ అయిపోయింది. ఒకవైపు గ్రాఫిక్స్ మాయాజాలం ఉన్న 'కల్కి', మరోవైపు వాయిల్సెన్స్ నిండిన 'స్పిరిట్'. ఈ రెండు విభిన్నమైన జోనర్లను ప్రభాస్ బ్యాలెన్స్ చేయబోతున్నారు. ఇవి రెండే కాదు, ప్రభాస్ చేతిలో మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంది. హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ఫౌజీ' సినిమాను కూడా ఆయన పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా సమాంతరంగా జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇలా వరుస పెట్టి మూడు భారీ సినిమాలను ఆయన భుజాలపై మోస్తున్నారు.
రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ
ప్రస్తుతానికి ఇవి రూమర్స్ అయినప్పటికీ, విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం రాబోయే రోజుల్లో నిర్మాణ సంస్థల నుంచి అధికారిక ప్రకటనలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే జరిగితే ప్రభాస్ అభిమానులకు అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంటుంది? రెబల్ స్టార్ స్పీడ్ చూస్తుంటే, ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ రికార్డులు మళ్లీ తిరగరాయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోందని సీనీ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.