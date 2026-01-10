కలెక్షన్స్లో 'రాజాసాబ్' రికార్డ్- హార్రర్ ఫాంటసీలో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ ఇవే!
Published : January 10, 2026 at 2:43 PM IST
Rajasaab Day 1 Collections : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ది రాజాసాబ్ ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది. మారుతి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా జనవరి 12న రిలీజై హౌస్ఫుల్ షోలతో రన్ అవుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. రాజాసాబ్ వరల్డ్వైడ్గా తొలి రోజు రూ.112 కోట్లు (ప్రీమియర్స్తో కలిపి) వసూల్ చేసినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఓ హార్రర్ ఫాంటసీ ఫిల్మ్కు ఇంత భారీ రేంజ్లో ఓపెనింగ్స్ దక్కడం ఇదే తొలిసారి అని మేకర్స్ పేర్కొన్నారు.
తొలి రోజు వసూళ్లతో ప్రభాస్ తన కెరీర్లో అరుదైన ఘనత సాధించారు. ఇప్పటిదాకా తొలి రేజే రూ.100 కోట్లు మార్క్ అందుకోవడం ఆయన కెరీర్లో ఇది ఐదోసారి. ఇదివరకు బాహుబలి 2, సాహో, ఆదిపురుష్, సలార్ పార్ట్ 1, కల్కి- 1 సినిమాలు తొలి రోజే వరల్డ్వైడ్గా రూ.100+ కోట్లు (గ్రాస్) వసూల్ సాధించాయి. అలాగే వరుసగా నాలుగోసారి ప్రభాస్ రూ.100 కోట్ల ఓపెనింగ్స్ అందుకున్నారు.
A new benchmark has been set with KING SIZE BOX OFFICE domination across every fort 🔥🔥#TheRajaSaab 𝐃𝐚𝐲 𝟏 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐰𝐢𝐝𝐞 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐚𝐭 𝟏𝟏𝟐𝐂𝐫+ 💥— The RajaSaab (@rajasaabmovie) January 10, 2026
Biggest start ever for a horror fantasy film ❤️🔥#BlockbusterTheRajaSaab #Prabhas @directormaruthi… pic.twitter.com/vonsA0Nj53
కాగా, డైరెక్టర్ మారుతి ఈ సినిమాను హార్రర్ ఫాంటసీగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో మాళవికా మోహనన్, రిద్ధి కుమార్, నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. తమన్ సంగీతం అందించగా, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మించారు.