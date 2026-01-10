ETV Bharat / entertainment

Published : January 10, 2026 at 2:43 PM IST

Rajasaab Day 1 Collections : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ది రాజాసాబ్ ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది. మారుతి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా జనవరి 12న రిలీజై హౌస్​ఫుల్ షోలతో రన్ అవుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్​ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. రాజాసాబ్ వరల్డ్​వైడ్​గా తొలి రోజు రూ.112 కోట్లు (ప్రీమియర్స్​తో కలిపి) వసూల్ చేసినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఓ హార్రర్ ఫాంటసీ ఫిల్మ్​కు ఇంత భారీ రేంజ్​​లో ఓపెనింగ్స్ దక్కడం ఇదే తొలిసారి అని మేకర్స్ పేర్కొన్నారు.

తొలి రోజు వసూళ్లతో ప్రభాస్ తన కెరీర్​లో అరుదైన ఘనత సాధించారు. ఇప్పటిదాకా తొలి రేజే రూ.100 కోట్లు మార్క్ అందుకోవడం ఆయన కెరీర్​లో ఇది ఐదోసారి. ఇదివరకు బాహుబలి 2, సాహో, ఆదిపురుష్, సలార్ పార్ట్ 1, కల్కి- 1 సినిమాలు తొలి రోజే వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.100+ కోట్లు (గ్రాస్​) వసూల్ సాధించాయి. అలాగే వరుసగా నాలుగోసారి ప్రభాస్ రూ.100 కోట్ల ఓపెనింగ్స్ అందుకున్నారు.

కాగా, డైరెక్టర్ మారుతి ఈ సినిమాను హార్రర్ ఫాంటసీగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో మాళవికా మోహనన్, రిద్ధి కుమార్, నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. తమన్ సంగీతం అందించగా, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్​పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మించారు.

