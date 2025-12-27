ETV Bharat / entertainment

ఒక రోజు ఇరగదీస్తా- రేపే 'ది రాజాసాబ్' ట్రైలర్ వస్తుంది: ప్రభాస్

ప్రభాస్‌ 'ది రాజాసాబ్' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌- హైలెట్స్ ఇవే!

Raja Saab
Raja Saab (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 27, 2025 at 10:04 PM IST

2 Min Read
Raja Saab Pre Release Event : ఒక రోజు నేను ఇరగదీస్తా, రేపే ట్రైలర్ రిలీజ్​ చేస్తామని రెబల్ స్టార్​ ప్రభాస్​ అన్నారు. తాము అన్నీ సీనియర్స్ నుంచే నేర్చుకున్నామని, సంక్రాంతికి వచ్చే సినిమాలు అన్నీ విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు. ఈ సినిమాలో తన నాన్నమ్మ కూడా ఒక హీరో అని అన్నారు. ఐ లవ్ యూ డార్లింగ్స్ అంటూ అభిమానులను ఖుషీ చేశారు.

ప్రభాస్ స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు అభిమానులు బాహుబలి, బాహుబలి అని గట్టిగా అనడంతో, ప్రభాస్​ వారితో ,'నేను బోరింగ్ మాట్లాడుతా. అందుకే మీరు బాహుబాహు బాహుబలీ అని అంటున్నారు. కానీ ఒక రోజు నేను మిమ్మల్ని కచ్చితంగా ఎంటర్​టైన్​ చేస్తా' అని అన్నారు. దీనితో అభిమానులు కేరింతలతో తమ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. డైరెక్టర్ మారుతి గురించి మాట్లాడుతూ, 'నీవు డైలాగ్స్​ పెన్​తో రాశావా, మెషీన్​గన్​తో రాశావా?' అని కొనియాడారు. హైదరాబాద్​లో నిర్వహించిన ది రాజాసాబ్​ ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ప్రభాస్ ఈ మేరకు తన అభిమానులను, ప్రేక్షకులను అలరించారు. మారుతి దర్శకత్వంలో చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 09న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. థియేటర్ రిలీజ్​కు ఒక రోజు ముందు అంటే జనవరి 08న రాజాసాబ్ ప్రీమియర్లు ఉండనున్నట్లు మేకర్స్ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్​లో పోస్ట్ షేర్ చేశారు.

రన్​ టైమ్​ ఎంతంటే?
టికెట్​ బుకింగ్​ పోర్టల్​ ప్రకారం, ఈ సినిమా రన్​టైం 195 నిమిషాలుగా చూపిస్తుంది. అంటే దాదాపు 3 గంటల 15 నిమిషాలు. కానీ ఈ చిత్రం నిడివి గురించి అఫిషియల్​ సమాచారం ఇంకా బయటికి రాలేదు. విడుదల తేది దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ దీనిపై మరింత క్లారిటి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్ జోరు పెంచారు. ఇక ఇప్పటికే ఓవర్సీస్​లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ షురూ అయ్యాయి.

కాగా, ఈ సినిమాను డైరెక్టర్ మారుతి తెరకెక్కించారు. థమన్ మ్యూజిక్ అందించారు. ఇది రొమాంటిక్‌ కామెడీ హారర్‌ జాన్రాగా రూపొందింది. ఇందులో ప్రభాస్‌ సరసన నిధి అగర్వాల్‌, మాళవికా మోహనన్‌, రిద్ధి కుమార్‌ నటించారు. బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్, ట్రైలర్ ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ సంపాదించుకున్నాయి. ఇందులో చాలా రోజుల తర్వాత ప్రభాస్​ను వింటేజ్ లుక్​లో ప్రేక్షకులు చూడనున్నారు.

