రాజాసాబ్ 'యువరాజే' సాంగ్ రిలీజ్ - ఫ్యాన్స్కు ప్రభాస్ వరుస సర్ప్రైజ్లు
Audio song from The Raja Saab (movie poster)
Published : January 1, 2026 at 10:03 AM IST
Audio song from The Raja Saab: నూతన సంవత్సరం వేళ డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కు సర్ప్రైజ్లు ఇస్తున్నాడు. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలవుతున్న రొమాంటిక్ హారర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'రాజాసాబ్' మూవీ నుంచి మరోసాంగ్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. 'రాజే యువరాజే' అంటూ సాగే ఈమెలోడిని న్యూఇయర్ స్పెషల్గా విడుదల చేసారు. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ జనవరి 9న గ్రాండ్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది. మరోవైపు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా విడుదల చేసిన స్పిరిట్ ఫస్ట్ లుక్ సోషల్ మీడియాలో దుమ్మురేపుతోంది. ఈ రెండు సర్ప్రైజ్లతో ఫ్యాన్స్ కొత్త సంవత్సరం సంబురాలను ప్రభాస్ రెట్టింపు చేశారు.