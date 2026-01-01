ETV Bharat / entertainment

రాజాసాబ్ 'యువరాజే' సాంగ్ రిలీజ్ - ఫ్యాన్స్​కు ప్రభాస్ వరుస సర్​ప్రైజ్​లు

ఫ్యాన్స్ కొత్త సంవత్సరం సంబురాలను రెట్టింపు చేసిన రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్- 'రాజాసాబ్' మూవీ నుంచి యువరాజే సాంగ్ రిలీజ్

Audio song from The Raja Saab
Audio song from The Raja Saab (movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 10:03 AM IST

Audio song from The Raja Saab: నూతన సంవత్సరం వేళ డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కు సర్​ప్రైజ్​లు ఇస్తున్నాడు. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలవుతున్న రొమాంటిక్ హారర్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ 'రాజాసాబ్' మూవీ నుంచి మరోసాంగ్​ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. 'రాజే యువరాజే' అంటూ సాగే ఈమెలోడిని న్యూఇయర్ స్పెషల్​గా విడుదల చేసారు. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ జనవరి 9న గ్రాండ్ రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతోంది. మరోవైపు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా విడుదల చేసిన స్పిరిట్ ఫస్ట్ లుక్ సోషల్ మీడియాలో దుమ్మురేపుతోంది. ఈ రెండు సర్​ప్రైజ్​లతో ఫ్యాన్స్ కొత్త సంవత్సరం సంబురాలను ప్రభాస్ రెట్టింపు చేశారు.

RAJA SAAB
RAJA SAAB

