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'లాభాల్లో వాటా అడిగింది- అందుకే దీపిక పదుకొణెను వద్దనుకున్నాం'- స్పిరిట్ నిర్మాత

స్పిరిట్ సినిమా నిర్మాత ప్రణయ్ రెడ్డి వంగ ఇంటర్వ్యూ- ప్రాజెక్ట్​ నుంచి దీపికా పదుకొణె వెళ్లిపోవడానికి కారణాలు వెల్లడించిన ప్రొడ్యూసర్

Spirit Deepika Padukone
దీపికా పదుకొణె (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 1:39 PM IST

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Deepika Padukone Spirit Exit Reason : పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కిస్తున్న భారీ యాక్షన్ చిత్రం స్పిరిట్. ఈ సినిమాలో ప్రస్తుతం యానిమల్ ఫేమ్ త్రిప్తి దిమ్రి ప్రభాస్‌కు జోడీగా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రాన్ని 2027 మార్చి 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నట్లు అఫీషియల్‌గా చెప్పారు. అయితే ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌లో మొదట హీరోయిన్‌గా బాలీవుడ్ స్టార్ దీపికా పదుకొణెను ఫైనల్ చేయాలని చూశారు. కానీ, అనూహ్యంగా ఆమెను ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పించి ఆ ప్లేస్‌లో త్రిప్తి దిమ్రిని తీసుకున్నారు. అసలు దీపికను ఎందుకు తీసేశారు, తెర వెనుక ఏం జరిగిందనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను సందీప్ సోదరుడు, నిర్మాత ప్రణయ్ వంగా ఇంటర్వ్యూలో బయటపెట్టారు.

సందీప్ నిర్ణయంతోనే మార్పు
స్పిరిట్ సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్ర కోసం దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా మొదట దీపికా పదుకొణెను సంప్రదించారు. ఆమె పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా నచ్చడంతో ఈ క్యారెక్టర్‌కు దీపిక అయితేనే వంద శాతం న్యాయం చేస్తుందని, ఆ రోల్​కు ఆమె కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుందని సందీప్ బలంగా నమ్మారు. దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు ఆమెను ఈ ప్రాజెక్ట్‌లోకి తీసుకురావడానికి సందీప్ ఆమెతో టచ్‌లో ఉన్నారు. ఆ ఏడాదిన్నర కాలంలో అంతా సాఫీగానే సాగినా తర్వాత మెల్లగా పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఈ సినిమా నుంచి ఆమెను తప్పించాలనే నిర్ణయం ఎవరి ఒత్తిడి వల్ల జరిగింది కాదని, అది పూర్తిగా డైరెక్టర్ సందీప్ తీసుకున్న కాల్ మాత్రమేనని ప్రణయ్ వంగా ఆ ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టం చేశారు.

లాభాల్లో వాటా డిమాండ్
సందీప్ ఆమెతో టచ్‌లో ఉన్న ఆ ఏడాదిన్నర కాలంలో దీపిక నటించిన ఒకట్రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. వరుసగా హిట్లు రావడంతో ఆమె డిమాండ్లు కూడా అమాంతం పెరిగిపోయాయని ప్రణయ్ వంగా చెప్పుకొచ్చారు. సినిమా కోసం అడిగిన రెమ్యునరేషన్​తో పాటు డేట్స్, టైమింగ్స్ విషయంలో ఆమె టీమ్ నుంచి అనేక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని తెలిపారు. ఇవన్నీ ఒకెత్తు అయితే, సినిమాకు వచ్చిన లాభాల్లో ఏకంగా 10 శాతం వాటా కావాలని దీపిక డిమాండ్ చేసిందని ప్రణయ్ అసలు విషయం బయటపెట్టారు. ఈ డిమాండ్లు అన్నీ శృతి మించిపోవడంతో చిత్ర బృందం ఆలోచనలో పడినట్లు తెలుస్తోంది.

ఎకనామిక్స్ వర్కౌట్ కాలేదట!
అయితే దీపిక ప్రాఫిట్స్​లో షేర్ అడగడాన్ని ప్రణయ్ తప్పుపట్టలేదు. నటీనటులు తమకు కావాల్సినంత అడిగే హక్కు వారికి ఉంటుందని స్పష్టంగా చెప్పారు. కానీ వాళ్లు అడిగినంత ఇవ్వగలిగే స్తోమత ఉంటే తాము ఇస్తామని ప్రణయ్ వంగా అన్నారు. అయితే సినిమా బడ్జెట్, ఎకనామిక్స్ అన్నీ వర్కౌట్ అయితేనే ఎవరైనా సినిమా తీయగలరని, కానీ ఆమె అడిగిన డిమాండ్స్​కు తమ సినిమా ఎకనామిక్స్ ఏమాత్రం వర్కౌట్ కాలేదని చెప్పారు. అడిగిన దానికంటే పది కోట్లు ఎక్కువ అడిగినా ఇచ్చేవాళ్లమని, కానీ ఆమె డిమాండ్లు హద్దులు దాటాయని అన్నారు. లాభాల్లో 10 శాతం వాటా అంటే అది చాలా పెద్ద మొత్తం అవుతుందని, ఆమెతో సినిమా చేస్తే ఎకనామిక్స్ వర్కౌట్ కాదని ఫిక్స్ అయిన తర్వాతే హీరోయిన్ కోసం సందీప్ వేరే ఆప్షన్స్ వెతకడం మొదలుపెట్టారని ప్రణయ్ వివరించారు.

లీక్స్ ఇచ్చారు! : ప్రణయ్
ఎప్పుడైతే చిత్ర బృందం దీపికను కాదని వేరే హీరోయిన్స్ కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టిందో అప్పటినుంచి దీపికా టీమ్ లీక్స్ స్టార్ట్ చేసినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. గత ఏడాదిన్నర కాలంగా తమ మధ్య జరిగిన సీక్రెట్ చర్చలు, ఇంటిగ్రేటెడ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఆమె టీమ్ కావాలనే బయటకు లీక్ చేసిందని ప్రణయ్ తెలిపారు. సినిమాకు సంబంధించిన విషయాలను అలా ఎవరికీ పడితే వాళ్లకు బయటకు చెప్పకూడదని, కానీ వాళ్లు అలా చేయడం వల్లే వంగా టీమ్ డిస్టర్బ్ అయినట్లు చెప్పారు. ఆ లీక్స్ వల్లే బాగా విసుగు చెందిన సందీప్ ఫైనల్​గా ఆమెను ప్రాజెక్ట్ నుంచి తీసేసి ఆమె ప్లేస్​లో త్రిప్తి దిమ్రిని ఫైనల్ చేశారని ప్రణయ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

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