రాజాసాబ్ ప్రొడ్యూసర్కు ప్రభాస్ బిగ్ ఆఫర్!- PMFకి 'స్పిరిట్' డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్
పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి స్పిరిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్ - ఏషియన్ సురేశ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో కలిసి పార్ట్నర్షిప్ - అధికారికంగా ప్రకటన
Published : July 21, 2026 at 3:56 PM IST
Prabhas Spirit :ఇండియా బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ప్రభాస్, కల్ట్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్లో రానున్న 'స్పిరిట్' మూవీ నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ- ఏషియన్ సురేశ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో కలిసి కర్ణాటక డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్ను దక్కించుకున్నట్లు అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ ఈ విషయాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తన ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేసుకుంది. కాగా , టీ సిరీస్, భద్రకాళీ బ్యానర్లపై గుల్షన్ కుమార్, ప్రణవ్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చి 05న రిలీజ్ కానుంది.
🔥A LANDMARK ALLIANCE FOR A LANDMARK FILM 🔥— People Media Factory (@peoplemediafcy) July 21, 2026
We proud to announce our partnership with @asiansureshent to distribute #SPIRIT across Karnataka.❤️🔥
Karnataka has always showered immense love on India's Biggest Superstar #Prabhas, and this time, we're all set to create history… pic.twitter.com/DH9y86RCKT