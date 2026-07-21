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రాజాసాబ్ ప్రొడ్యూసర్​కు ప్రభాస్ బిగ్ ఆఫర్!- PMFకి 'స్పిరిట్' డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్

పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి స్పిరిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్ - ఏషియన్ సురేశ్ ఎంటర్​టైన్​మెంట్స్​తో కలిసి పార్ట్​నర్​షిప్ - అధికారికంగా ప్రకటన

Spirit Distribution Rights
Spirit Distribution Rights (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 3:56 PM IST

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Prabhas Spirit :ఇండియా బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ప్రభాస్, కల్ట్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్​లో రానున్న 'స్పిరిట్' మూవీ నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ- ఏషియన్ సురేశ్ ఎంటర్​టైన్​మెంట్స్​తో కలిసి కర్ణాటక డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్​ను దక్కించుకున్నట్లు అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ ఈ విషయాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తన ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేసుకుంది. కాగా , టీ సిరీస్, భద్రకాళీ బ్యానర్లపై గుల్షన్ కుమార్, ప్రణవ్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చి 05న రిలీజ్ కానుంది.

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