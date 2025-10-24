డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్కు సర్ప్రైజ్- లేట్నైట్లో 'స్పిరిట్' ఆడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్
ప్రభాస్ స్పిరిట్ నుంచి సర్ప్రైజ్- మిడ్నైట్లో ఆడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్
Published : October 24, 2025 at 9:27 AM IST
Spirit Audio Glimps : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్- సందీప్ రెడ్డి వంగ కాంబోలో తెరకెక్కనున్న 'స్పిరిట్' సినిమాపై భారీగా అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించినా, ఇంకా సెట్స్పైకి వెళ్లలేదు. అయితే గురువారం ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ అభిమానులకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. లేట్నైట్ సినిమా నుంచి ఓ ఆడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.
'సౌండ్ స్టోరీ' (Sound Story) పేరుతో తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఆడియో గ్లింప్స్ వదిలారు. గ్లింప్స్ 1 నిమిషం 31 సెకండ్ల నిడివి ఉంది. అందరిలా కాకుండా డిఫరెండ్గా ఆలోచించిన స్పిరిట్ డైరెక్టర్ ఆడియో గ్లింప్స్తో సినిమా అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఇది నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ వాయిస్తో ప్రారంభమైంది. చివర్లో ప్రభాస్ డైలాగ్ పెట్టారు. 'చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఓ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది' అనే ఒకే ఒక్క డైలాగ్ ప్రభాస్ చెప్పారు. ఇది గ్లింప్స్లో హైలైట్గా మారింది. ఒక్క డైలాగ్తో ప్రభాస్ పాత్ర పవర్ఫుల్గా ఉండనుందో అర్థం అవుతోంది.
Happy Birthday Prabhas anna 🍾🤗😘 Presenting a 'SOUND-STORY' in five Indian languages straight from the heart, for every fan who’s felt his 🔥— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) October 23, 2025
కాగా, ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. త్రిప్తి దిమ్రి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా ఈ ఇద్దరినే మేకర్స్ అధికారికంగా కన్ఫార్మ్ చేశారు. కానీ, గ్లింప్స్తో ఇందులో ప్రకాశ్ రాజ్, వివేజ్ ఒబెరాయ్ లాంటి సీనియర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నారని కన్ఫార్మ్ అయ్యింది. సందీప్ రెడ్డి వంగ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, భద్రకాళీ పిక్చర్స్, టీ సిరీస్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఆఖర్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.