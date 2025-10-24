ETV Bharat / entertainment

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్- లేట్​నైట్​లో 'స్పిరిట్' ఆడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్

ప్రభాస్ స్పిరిట్ నుంచి సర్​ప్రైజ్- మిడ్​నైట్​లో ఆడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్ ​

Spirit Audio Glimps
Spirit Audio Glimps (Source: ETV Bharat, IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 9:27 AM IST

Spirit Audio Glimps : రెబల్​ స్టార్ ప్రభాస్- సందీప్ రెడ్డి వంగ కాంబోలో తెరకెక్కనున్న 'స్పిరిట్' సినిమాపై భారీగా అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించినా, ఇంకా సెట్స్​పైకి వెళ్లలేదు. అయితే గురువారం ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ అభిమానులకు సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చారు. లేట్​నైట్ సినిమా నుంచి ఓ ఆడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

'సౌండ్ స్టోరీ' (Sound Story) పేరుతో తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఆడియో గ్లింప్స్ వదిలారు. గ్లింప్స్ 1 నిమిషం 31 సెకండ్ల నిడివి ఉంది. అందరిలా కాకుండా డిఫరెండ్​గా ఆలోచించిన స్పిరిట్ డైరెక్టర్ ఆడియో గ్లింప్స్​తో సినిమా అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఇది నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ వాయిస్​తో ప్రారంభమైంది. చివర్లో ప్రభాస్​ డైలాగ్ పెట్టారు. 'చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఓ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది' అనే ఒకే ఒక్క డైలాగ్​ ప్రభాస్​ చెప్పారు. ఇది గ్లింప్స్​లో హైలైట్​గా మారింది. ఒక్క డైలాగ్​తో ప్రభాస్ పాత్ర పవర్ఫుల్​గా ఉండనుందో అర్థం అవుతోంది.

కాగా, ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. త్రిప్తి దిమ్రి హీరోయిన్​గా నటిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా ఈ ఇద్దరినే మేకర్స్ అధికారికంగా కన్ఫార్మ్ చేశారు. కానీ, గ్లింప్స్​తో ఇందులో ప్రకాశ్ రాజ్, వివేజ్ ఒబెరాయ్ లాంటి సీనియర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నారని కన్ఫార్మ్ అయ్యింది. సందీప్ రెడ్డి వంగ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, భద్రకాళీ పిక్చర్స్, టీ సిరీస్​ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఆఖర్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

SPIRIT AUDIO GLIMPS
SPIRIT

