ప్రభాస్ బర్త్‌డే స్పెషల్‌- సిస్టర్​ ప్రసీధా సర్‌ప్రైజ్‌ చూశారా?

ప్రభాస్​కు స్వీట్​ సర్​ప్రైజ్​- బర్త్​డే మూమెంట్స్​!

Prabhas Birthday Special
Prabhas Birthday Special (movie poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 8:36 AM IST

2 Min Read
Prabhas Birthday Special : ప్రతి ఏడాది అక్టోబర్ 23 వచ్చిందంటే ప్రభాస్ అభిమానులకి పండుగే! తన స్టార్డమ్, కరిజ్మా, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌తో ప్రభాస్ తెలుగు సినిమాని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. ఇప్పుడు తన పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. దీంతోడార్లింగ్​ చెల్లెలు ఒక చిన్న సర్​ప్రైజ్​ ఇచ్చారు. అదేంటంటే?

ప్రభాస్​ సిస్టర్​ సర్​ప్రైజ్​
ప్రభాస్‌ సిస్టర్‌ ప్రసీధా ఉప్పలపాటి నుంచి ఈ వేడుకలో సర్‌ప్రైజ్‌ పార్ట్​గా చేరింది. తన తండ్రి, లెజెండరీ నటుడు కృష్ణంరాజు, ప్రభాస్‌లతో ఉన్న అరుదైన ఫోటోలు ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఒక ఫోటోలో ప్రభాస్‌ తన బాబాయ్‌ కృష్ణంరాజు పుట్టినరోజు జరుపుతున్న దృశ్యం ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రసీధా షేర్‌ చేసిన ఆ ఫోటోలు క్షణాల్లో వైరల్‌ అయ్యాయి. ఫ్యాన్స్‌ మరిన్ని అన్‌సీన్‌ ఫ్యామిలీ మూమెంట్స్‌ కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

డార్లిగ్​కు స్పెషల్​ విషెస్
ప్రభాస్​ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సెలబ్రిటీలందరు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాంతార ఛాప్టర్​ 1 హీరోయిన్​ రుక్మిణీ వసంత్​, మంచు బ్రదర్స్​ , నారా రోహిత్​ నుంచి గ్రీటింగ్స్​ అందుకున్నారు. వీరితో పాటు సినిమా బ్యానర్స్​ అన్ని అభిమానాన్ని షేర్​ చేసుకున్నాయి. హోంబాలే ఫిల్మ్స్​ , యూవీ క్రియేషన్స్​, మైత్రి మూవీ మేకర్స్​, వైజయంతి మూవీస్​, గీత ఆర్ట్స్​, డీవీవీ ఎంటర్​టైన్​మెంట్స్​ ఇంక మరెన్నో బ్యానర్స్​ విషెస్​ తెలియజేశాయి. అలాగే ప్రభాస్​ నటిస్తున్న అన్ని సినిమాల నుంచి కూడా బర్త్​డే విషెస్​ అందుకున్నారు.

ఫ్యాన్స్​ సెలబ్రేషన్స్​
తెలంగాణ, ఆంధ్ర మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు ప్రభాస్ బర్త్‌డే పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఫ్యాన్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. అమెరికా, యూకె, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా ప్రపంచంలోని ప్రతి మూలలో ప్రభాస్ అభిమానులు ఉన్నారు. ఆయన సినిమాలు అక్కడ రికార్డులు బద్దలుకొడుతుండటమే దానికి నిదర్శనం. ఇతర హీరోల అభిమానులు కూడా ప్రభాస్‌ వ్యక్తిత్వానికి ఫిదా అవుతుంటారు. ఈరోజు ఆయన 42వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సోషల్‌ మీడియా అంతా ప్రభాస్‌ ఫీవర్‌తో ఊగిపోతోంది. అభిమానులు క్రియేటివ్‌ పోస్టర్లు, వీడియోలు, స్పెషల్‌ ఎడిట్స్‌తో సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

సినిమా అప్​డేట్స్​ విషయానికి వస్తే
ప్రతి ఏడాది లాగే, ఈ బర్త్‌డేలో కూడా స్పెషల్ రీ-రిలీజ్‌లు, కొత్త మూవీ అప్‌డేట్స్‌తో అభిమానులకు గిఫ్టులు అందిస్తున్నారు డార్లింగ్. అక్టోబర్ 31న ఆయన కెరీర్‌ను మార్చిన ఎపిక్ సినిమా 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' మళ్లీ థియేటర్లలోకి వస్తోంది. ఇక వచ్చే సంక్రాంతికి ప్రభాస్ కొత్త సినిమా 'ది రాజాసాబ్' విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. మారుతి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ ఎంటర్‌టైనర్‌పై అభిమానుల్లో ఆతృత టాప్​లో ఉంది. అదే కాకుండా, హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న రొమాంటిక్ ఎపిక్, అలాగే సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్ట్ చేస్తున్న 'స్పిరిట్' సినిమాపై ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు, 'సలార్ 2', 'కల్కి 2' వంటి భారీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా క్యూలో ఉన్నాయి. త్వరలో మరిన్ని సర్ప్రైజ్‌ అనౌన్స్‌మెంట్స్‌ కూడా రాబోతున్నాయి.

