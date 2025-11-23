ETV Bharat / entertainment

'స్పిరిట్' షూటింగ్ షురూ- క్లాప్ కొట్టిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 23, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Spirit Movie Shooting : ప్రభాస్-సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'స్పిరిట్' సినిమా షూటింగ్ నవంబర్ 2025 చివరి వారంలో మొదలు కానుంది. రెబల్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రోజు వచ్చేసింది. స్పిరిట్ సినిమా ఆదివారం పూజా కార్యక్రమాలతో అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై క్లాప్ కొట్టారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

'ఇండియా బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ప్రభాస్ సినిమా మెగాస్టార్ చిరంజీవి చేతులమీదుగా ప్రారంభం అవ్వడం గౌరవంగా భావిస్తున్నాం' అని మేకర్స్ రాసుకొచ్చారు. ఈ ఈవెంట్​లో డైరెక్టర్ సందీప్​రెడ్డి వంగా, హీరోయిన్ త్రిప్తి డిమ్రితోపాటు ప్రొడ్యూసర్లు ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, భూషణ్ కుమార్, మూవీటీమ్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. కాగా, తొలి షెడ్యూల్ ఇవాళే ప్రారంభం కానుంది. ఇతర ప్రాజెక్ట్​లతో హీరో ప్రభాస్ బిజీగా ఉన్న ప్రభాస్ త్వరలోనే స్పిరిట్ టీమ్​తో జాయిన్ కానున్నారు. ఇక కంటిన్యూగా షూటింగ్ చేసి వచ్చే ఏడాదిలో సినిమా రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ఇక ఎట్టకేలకు ఈ సినిమా ప్రారంభం కావడంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. బాక్సాఫీస్ రికార్డ్స్ బ్రేక్ అవ్వాల్సిందే అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

ముందే అప్​డేట్​ ఇచ్చిన సందీప్​
స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్ ఈనెల చివరి వారంలో ప్రారంభం అవుతుందని సందీప్ రెడ్డి వంగా స్వయంగా ప్రకటించారు. హైదరాబాద్​లో జరిగిన 'జిగ్రీస్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​లో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు ప్రకటన చేశారు. పక్కా నవంబర్​లో చిత్రీకరణ ప్రారంభించనున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​ కొంత ఖుషీ అయ్యారు. ఇక ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో పూజకు సంబంధించిన ఫొటోలు రిలీజ్​ అవ్వడంతో ప్రభాస్​ అభిమానులకు నమ్మకం కుదిరిందనే చెప్పవచ్చు.

కంటిన్యూ షూటింగ్
కాగా, 'స్పిరిట్'లో ప్రభాస్​ పూర్తి భిన్నంగా కనిపించనున్నారు. ప్రభాస్ లుక్ బయటకు రివీల్ కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే మేకర్స్ గ్యాప్ లేకుండా షూటింగ్ చేయాలని ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, ప్రభాస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. త్రిప్తి డిమ్రి హీరోయిన్​గా నటిస్తోంది. పాన్ఇండియా భాషలతోపాటు జపనీస్, కొరియన్, మాండరిన్ భాషల్లోనూ ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నారు.

ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్, సీనియర్ స్టార్ ప్రకాశ్ రాజ్ కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఆడియో గ్లింప్స్​నకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఎలాంటి విజువల్స్ లేకుండా ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా గతనెల మేకర్స్ ఈ గ్లింప్స్​ను రిలీజ్ చేశారు. ఆడియో గ్లింప్స్​ అంచనాలు మరింత పెంచేసింది. కాగా, ఈ సినిమాను భద్రకాళీ పిక్చర్స్, టీ సిరీస్​ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది చివరిలో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

