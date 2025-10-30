'బాహుబలి' వద్దు బాక్సింగ్ సినిమా చేద్దాం! జక్కన్న భయపడితే నిర్మాతలు ఏం అన్నారంటే?
October 30, 2025
Prabhas About Baahubali Producers : 'బాహుబలి' ఇది కేవలం సినిమా కాదు, ఒక చరిత్ర. ఇండియన్ సినిమా స్థాయిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన చిత్రం. అక్టోబర్ 31న ఈ సినిమా మళ్లీ థియేటర్లలోకి రానున్న సందర్భంగా, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పాత జ్ఞాపకాలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా, ఈ సినిమా నిర్మాతల గురించి ప్రభాస్ ఒక అవార్డు ఫంక్షన్లో మాట్లాడిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ప్రభాస్, సినిమా గురించి ఎవరికీ తెలియని ఒక షాకింగ్ నిజాన్ని బయటపెట్టాడు. ఆ నిజం తెలిస్తే మీరు కూడా ఆశ్చర్యపోతారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే
బడ్జెట్ డబుల్ భయపడ్డ జక్కన్న!
ప్రభాస్ ఆ వీడియోలో మాట్లాడుతూ, "ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ముందుగా నిర్మాత గురించి చెప్పాలి," అని మొదలుపెట్టాడు. "మొదట 'బాహుబలి'ని ఒకే పార్ట్గా అనుకున్నారు. కానీ కథ, ఎమోషన్స్, పాత్రలు పెరుగుతూ పోవడంతో రెండు పార్టులు అయ్యింది. అప్పటికే బడ్జెట్ ఇండియన్ సినిమాలో ఎవరూ చూడనంత రేంజ్కు వెళ్లిపోయింది. దానికి తోడు రాజమౌళి గారి హిస్టరీ ప్రకారం, ఆయన అనుకున్న బడ్జెట్ ఎప్పుడూ డబుల్ అవుతుంది. ఇది చూసి రాజమౌళి గారే భయపడ్డారు," అని ప్రభాస్ అసలు విషయం చెప్పాడు. ఆ భారీ బడ్జెట్ చూసి, ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్కవుట్ అవుతుందా అని జక్కన్నకే డౌట్ వచ్చిందట.
'బాహుబలి' ఆపేద్దాం బాక్సింగ్ సినిమా చేద్దాం!
బడ్జెట్ రిస్క్ గురించి ఆందోళన చెందిన రాజమౌళి, ఒకరోజు నేరుగా నిర్మాతలను కలిశారట. ప్రభాస్ మాట్లాడుతూ, "రాజమౌళి గారు వాళ్లతో, 'సార్, స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం వర్కవుట్ అవ్వదు. మనం అనుకున్నట్లు రాదు. ఇది చాలా రిస్క్,' అని అన్నారు. 'ఈ సినిమా ఆపేద్దాం సార్. ప్రభాస్ నా ఫ్రెండ్, అర్థం చేసుకుంటాడు. నా దగ్గర ఒక మంచి బాక్సింగ్ స్టోరీ ఉంది, అది చేద్దాం,' అని జక్కన్నే ప్రాజెక్ట్ను పక్కన పెట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు." నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లు అందరి గురించి ఆలోచించి రాజమౌళి ఆ రోజు ఆ నిర్ణయం తీసుకునే వరకు వెళ్లారని ప్రభాస్ రివీల్ చేశాడు.
రిస్క్ మాది హాలీవుడ్ రేంజ్కు తీసుకెళ్లండి!
రాజమౌళి అంతలా భయపడి, ప్రాజెక్ట్ ఆపేద్దాం అన్నా ఆ ఇద్దరు నిర్మాతలు (శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని) మాత్రం వెనకడుగు వేయలేదట. ఆ రోజు వాళ్లు ఇచ్చిన సమాధానం చరిత్ర సృష్టించింది. "లేదు సార్, కథ అదిరిపోయింది. ఎంత రిస్క్ అయినా మనం చేద్దాం. ఈ సినిమాను మనం కలిసి హాలీవుడ్ రేంజ్కు తీసుకెళ్దాం. మీరు రిస్క్ చేయండి, ఈ సినిమా కచ్చితంగా వర్క్ అవుతుంది. మేం ఉన్నాం," అని ఆ ఇద్దరు నిర్మాతలు రాజమౌళికి భరోసా ఇచ్చారు. ఆ ఒక్క నమ్మకమే 'బాహుబలి'కి పునాది వేసిందని ప్రభాస్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు.
ఆ ఇద్దరూ లేకపోతే 'బాహుబలి' లేదు!
చివరగా ప్రభాస్ మాట్లాడుతూ, "ఈ సినిమా వెనుక రాజమౌళి గారు ఉన్నారు, ఆయనే గ్రేటెస్ట్. కానీ, ఆయనకే బ్యాక్బోన్గా నిలిచింది మాత్రం ఈ ఇద్దరు గొప్ప నిర్మాతలే," అని తన అవార్డును వారికి అంకితం ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు 'బాహుబలి' రీ రిలీజ్ అవుతున్న టైమ్లో, ఈ వీడియో చూసిన ఫ్యాన్స్ ఆ నిర్మాతలకు హ్యాట్సాఫ్ చెబుతున్నారు. ఆ రోజు వాళ్లు ఆ రిస్క్ తీసుకోకపోయి ఉంటే, 'బాహుబలి' ఉండేది కాదు, ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా స్టార్ అయ్యేవాడు కాదు, తెలుగు సినిమా స్థాయి ఇలా పెరిగేది కాదు అని మరికొందరు చెబుతున్నారు.
