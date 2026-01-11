ETV Bharat / entertainment

Choose ETV Bharat

Rajasaab Collections In Overseas : పాన్​ఇండియా స్టార్​ ప్రభాస్​ నటించిన ఇండియన్​ బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్ 'ది రాజాసాబ్'​. హారర్​​ ఫాంటసీ జాన్రాలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ భారీ అంచనాలతో జనవరి 9న వరల్డ్​వైడ్​ గ్రాండ్​గా రిలీజ్​ అయ్యింది. ప్రస్తుతం 'రాజాసాబ్' భారత్​తోపాటు​ ఓవర్సీస్​లోనూ జోరుగా సందడి చేస్తోంది. ముఖ్యంగా నార్త్​ అమెరికాలో మాత్రం ఈ సినిమా దూకుడు కొనసాగుతోంది. వింటేజ్​ ప్రభాస్​ను చూడటానికి భారీ స్థాయిలో ఆడియెన్స్​ థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నాారు. దీంతో కలెక్షన్లలో జోరు తగ్గట్లేదు. ఈ క్రమంలోనే ఈ చిత్రం మరో అరుదైన ఘనతను సాధించింది.

ఓవర్సీస్​లో ప్రభాస్​ జోరు
సినిమా విడుదలకు ముందే నార్త్ అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ రికార్డులను సృష్టించింది. కేవలం ప్రీమియర్ల ద్వారానే మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేసింది. అలా రిలీజ్​కు ముందే ఈ సినిమా అక్కడ 1.1 మిలియన్క్లబ్​లో చేరడం విశేషం. తాజాగా రాజాసాబ్ 2 మిలియన్​ డాలర్ల మార్క్​ను దాటేసి అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. ఇంత తక్కువ టైమ్​లోనే 2 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసిందంటే ఓవర్సీస్​ మార్కెట్​లో ప్రభాస్​కు ఏ రేంజ్​లో క్రేజ్​ ఉందో దీని బట్టి క్లియర్​గా తెలుస్తోంది. రివ్యూలతో సంబంధం లేకుండా అక్కడి తెలుగు ఆడియెన్స్​ సినిమాను చూడటానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ వసూళ్లు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.

ఫస్ట్​ డే కలెక్షన్స్​
ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​ కలెక్షన్స్​ విషయానికొస్తే, తొలి రోజు రూ.112 కోట్లు (ప్రీమియర్స్​తో కలిపి) వసూల్ చేసినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. నేషనల్​గా చూసుకుంటే ప్రీమియర్ షోల నుంచి రూ.11+కోట్లు కలెక్షన్లను సొంతం చేసుకుంది. శుక్రవారం రోజు అన్ని షోలు కలిపి మరో రూ.63.9 కోట్లు వసూలు చేసింది. రాష్ట్రాల వారీగా చూస్తే, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో అత్యధికంగా రూ. 57.6కోట్లు, తమిళనాడు​లో రూ. 1.56 కోట్లు, కర్ణాటకలో రూ. 8.08 కోట్లు, కేరళలో రూ.0.15 కోట్లు, ఇక మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో కలపి రూ.7.51కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించింది. ఇక నుంచి సంక్రాంతి సెలవులు, ఉద్యోగులకు వీకెండ్​ కావడంతో కలెక్షన్లు ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ వీకెండ్​లోనే రూ.200 కోట్ల మార్క్ అందుకునే ఛాన్స్ ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఓ హార్రర్ ఫాంటసీ ఫిల్మ్​కు ఇంత భారీ రేంజ్​​లో ఓపెనింగ్స్ దక్కడం ఇదే తొలిసారి అని మేకర్స్ పేర్కొన్నారు.

ఓల్డ్​ మ్యాన్​ లుక్​
మరోవైపు సినిమాలోని ఓల్డ్​ మ్యాన్​ లుక్​ను ఫస్ట్​ డే థియేటర్లలో మిస్​ చేసినందున అభిమానులంతా తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. దీనిపై మూవీ మేకర్స్​ వెంటనే అలర్ట్​ అయ్యారు. సర్వర్​ సమస్యల కారణంగా ఆ సీన్స్​ను మిస్​ అయ్యాయని వెంటనే స్పందించి, జనవరి 10 నుంచి అంటే సినిమా విడుదలైన మరుసటి రోజు నుంచి థియేట్రికల్​ రన్​లో యాడ్​ చేశారు. దీంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు.

మూవీ టీమ్​
ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్​ సరసన మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ కథానాయికలుగా నటించారు. అంతేకాక సంజయ్ దత్, బోమన్ ఇరానీ, జరీనా వహాబ్, సత్య, సప్తగిరి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ఎస్​ఎస్ తమన్​ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమాను పీపుల్​ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మించింది.

