ఓవర్సీస్లో ప్రభాస్ మార్క్- 2 మిలియన్ క్లబ్లో 'రాజాసాబ్'
ప్రీమియర్లకు ముందే 1.1 మిలియన్ డాలర్లు - విదేశీ మార్కెట్లో ప్రభాస్ క్రేజ్
Published : January 11, 2026 at 1:08 PM IST
Rajasaab Collections In Overseas : పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్ 'ది రాజాసాబ్'. హారర్ ఫాంటసీ జాన్రాలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ భారీ అంచనాలతో జనవరి 9న వరల్డ్వైడ్ గ్రాండ్గా రిలీజ్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం 'రాజాసాబ్' భారత్తోపాటు ఓవర్సీస్లోనూ జోరుగా సందడి చేస్తోంది. ముఖ్యంగా నార్త్ అమెరికాలో మాత్రం ఈ సినిమా దూకుడు కొనసాగుతోంది. వింటేజ్ ప్రభాస్ను చూడటానికి భారీ స్థాయిలో ఆడియెన్స్ థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నాారు. దీంతో కలెక్షన్లలో జోరు తగ్గట్లేదు. ఈ క్రమంలోనే ఈ చిత్రం మరో అరుదైన ఘనతను సాధించింది.
ఓవర్సీస్లో ప్రభాస్ జోరు
సినిమా విడుదలకు ముందే నార్త్ అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ రికార్డులను సృష్టించింది. కేవలం ప్రీమియర్ల ద్వారానే మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేసింది. అలా రిలీజ్కు ముందే ఈ సినిమా అక్కడ 1.1 మిలియన్ క్లబ్లో చేరడం విశేషం. తాజాగా రాజాసాబ్ 2 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ను దాటేసి అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. ఇంత తక్కువ టైమ్లోనే 2 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసిందంటే ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో ప్రభాస్కు ఏ రేంజ్లో క్రేజ్ ఉందో దీని బట్టి క్లియర్గా తెలుస్తోంది. రివ్యూలతో సంబంధం లేకుండా అక్కడి తెలుగు ఆడియెన్స్ సినిమాను చూడటానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ వసూళ్లు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్
ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే, తొలి రోజు రూ.112 కోట్లు (ప్రీమియర్స్తో కలిపి) వసూల్ చేసినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. నేషనల్గా చూసుకుంటే ప్రీమియర్ షోల నుంచి రూ.11+కోట్లు కలెక్షన్లను సొంతం చేసుకుంది. శుక్రవారం రోజు అన్ని షోలు కలిపి మరో రూ.63.9 కోట్లు వసూలు చేసింది. రాష్ట్రాల వారీగా చూస్తే, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో అత్యధికంగా రూ. 57.6కోట్లు, తమిళనాడులో రూ. 1.56 కోట్లు, కర్ణాటకలో రూ. 8.08 కోట్లు, కేరళలో రూ.0.15 కోట్లు, ఇక మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో కలపి రూ.7.51కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించింది. ఇక నుంచి సంక్రాంతి సెలవులు, ఉద్యోగులకు వీకెండ్ కావడంతో కలెక్షన్లు ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ వీకెండ్లోనే రూ.200 కోట్ల మార్క్ అందుకునే ఛాన్స్ ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఓ హార్రర్ ఫాంటసీ ఫిల్మ్కు ఇంత భారీ రేంజ్లో ఓపెనింగ్స్ దక్కడం ఇదే తొలిసారి అని మేకర్స్ పేర్కొన్నారు.
ఓల్డ్ మ్యాన్ లుక్
మరోవైపు సినిమాలోని ఓల్డ్ మ్యాన్ లుక్ను ఫస్ట్ డే థియేటర్లలో మిస్ చేసినందున అభిమానులంతా తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. దీనిపై మూవీ మేకర్స్ వెంటనే అలర్ట్ అయ్యారు. సర్వర్ సమస్యల కారణంగా ఆ సీన్స్ను మిస్ అయ్యాయని వెంటనే స్పందించి, జనవరి 10 నుంచి అంటే సినిమా విడుదలైన మరుసటి రోజు నుంచి థియేట్రికల్ రన్లో యాడ్ చేశారు. దీంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు.
మూవీ టీమ్
ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ కథానాయికలుగా నటించారు. అంతేకాక సంజయ్ దత్, బోమన్ ఇరానీ, జరీనా వహాబ్, సత్య, సప్తగిరి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ఎస్ఎస్ తమన్ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమాను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మించింది.
