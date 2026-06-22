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'స్పిరిట్' కోసం ప్రభాస్ రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన సందీప్ రెడ్డి వంగా- ఎలాగంటే?

బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ సినిమాలన్నీ దాదాపు గ్రీన్ మ్యాట్ పైనే- స్టూడియోలకే పరిమితమైన షూటింగ్స్‌పై ఫ్యాన్స్ అసంతృప్తి- ఇప్పుడు సందీప్​రెడ్డి వంగ స్పిరిట్ సినిమాతో ఆ రూల్స్ బ్రేక్

Spirit Movie
Spirit Movie (Spirit Movie (ETV Bharat, IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 3:56 PM IST

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Spirit Movie Shooting Locations : 'బాహుబలి' సినిమా తర్వాత గ్లోబల్ స్టార్ ప్రభాస్ రేంజ్ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఆయన చేసే ప్రతి సినిమా భారీ బడ్జెట్‌తో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కుతోంది. అయితే ఈ మధ్య డైరెక్టర్లు ప్రభాస్‌ను కేవలం ఏసీ స్టూడియోలకే పరిమితం చేసేశారు అనే కామెంట్స్ కూడా గట్టిగానే వినిపించాయి. నిజానికి కొందరు దర్శకులు భారీ సెట్స్ వేసి కేవలం గ్రాఫిక్స్ గ్రీన్ మ్యాట్స్ మధ్యనే షూటింగ్స్ లాగించేశారు. కానీ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ మాత్రం ఇప్పుడు సీన్ మొత్తం మార్చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం తెరకెక్కిస్తున్న స్పిరిట్ సినిమాకు అలాంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ఈసారి రొటీన్ రూల్స్ అన్నీ బ్రేక్ చేస్తున్నాడు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

గ్రీన్ మ్యాట్‌కు గుడ్ బై
'సాహో', 'రాధేశ్యామ్', 'ఆదిపురుష్' లాంటి సినిమాల్లో ప్రభాస్‌ను ఎక్కడా న్యాచురల్ లొకేషన్స్‌లో చూడలేదు. కథల డిమాండ్‌తో డైరెక్టర్లు అంతా సెట్స్ వేసి గ్రాఫిక్స్ మీదే ఎక్కువగా ఆధారపడ్డారు. దీనివల్ల ప్రభాస్‌లోని అసలైన రా స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ మిస్ అవుతోందని అభిమానులతో పాటు విమర్శకులు కూడా చాలాసార్లు కంప్లైంట్ చేశారు. 'బాహుబలి'కి ముందు ఉన్న ఆ న్యాచురల్ ఫీల్ ఇప్పుడు రావడం లేదని అందరూ ఎంతో ఫీల్ అయ్యారు. ఆ ఫీడ్ బ్యాక్ మొత్తం గమనించిన సందీప్ ఇప్పుడు దానికి పూర్తి భిన్నంగా అడుగులు వేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు.

నేచురల్ లొకేషన్స్‌లో యాక్షన్
సందీప్ రెడ్డి వంగ వర్కింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో 'అర్జున్ రెడ్డి', 'కబీర్ సింగ్', 'యానిమల్' సినిమాలతో అందరికీ క్లియర్‌గా అర్థమైంది. తను అనుకున్నది అనుకున్నట్లు తీయడంలో ఆయన ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాడు. ఇప్పుడు 'స్పిరిట్' సినిమా కోసం కూడా అదే ఫార్ములా వాడుతున్నాడు. ప్రభాస్‌ను ఏసీ స్టూడియోల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్‌లో షూటింగ్ చేస్తున్నాడు. ఏ డైరెక్టర్ చేయని విధంగా రియల్ లొకేషన్స్‌లో కెమెరాలు పెట్టి అభిమానులకు కావాల్సిన అసలైన కిక్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధం అవుతున్నాడు.

లోకల్ వీధుల్లో షూటింగ్ హడావుడి
అసలైతే ప్రభాస్‌కు జనాల మధ్య షూటింగ్ చేయడం పెద్దగా ఇష్టం ఉండదని చాలామంది డైరెక్టర్లు గతంలోనే చెప్పారు. ఆయన క్రౌడ్ ఉన్న ప్లేసెస్‌లో షూట్ చేయడానికి కాస్త ఇబ్బంది పడతారని ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఉంది. కానీ సందీప్ మాత్రం ఏకంగా పక్కా లోకల్ లొకేషన్స్‌లో 'స్పిరిట్' షూట్ ప్లాన్ చేసి అదరగొడుతున్నాడు. కొద్ది రోజుల క్రితం హైదరాబాద్‌లోని ఫేమస్ విమల్ థియేటర్ వద్ద కొన్ని భారీ యాక్షన్ సీన్స్ చిత్రీకరించారు. అభిమానులు ఊహించని విధంగా డైరెక్ట్‌గా పబ్లిక్ మధ్యలోనే ఈ హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ప్లాన్ చేయడం ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేపుతోంది.

చంచల్‌గూడ జైలులో కీలక సీన్స్
ఇక విమల్ థియేటర్‌లో షూటింగ్ పూర్తి కాగానే ఇప్పుడు ఏకంగా చంచల్‌గూడ సెంట్రల్ జైలులో సినిమాకు సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు తీస్తున్నారు. ఈ రెండు పబ్లిక్ షెడ్యూల్స్‌లోనూ ప్రభాస్ స్వయంగా పాల్గొనడం ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కాప్ డ్రామాగా వస్తున్న ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనున్నాడు. అందుకే రియాలిటీకి ఏమాత్రం దూరం కాకుండా పక్కా రియల్ జైలు వాతావరణంలోనే సందీప్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తూ తన పర్ఫెక్షన్ చూపిస్తున్నాడు.

గత కొన్నేళ్లుగా కేవలం గ్రాఫిక్స్ సినిమాలే చేస్తున్నాడు అనే విమర్శలు ప్రభాస్‌పై బాగా వస్తున్నాయి. అయితే సందీప్ అనుకున్న ప్లాన్ కరెక్ట్‌గా వర్కౌట్ అయితే 'స్పిరిట్‌'తో ప్రభాస్‌కు మరో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ రావడం ఖాయం. ఒక పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ స్టోరీని నేచురల్ లొకేషన్స్‌లో తీయడం వల్ల సినిమాకు కావాల్సిన రా అండ్ రస్టిక్ ఫీల్ అద్భుతంగా వస్తుందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. మరి కంటెంట్ ఏ స్థాయిలో క్లిక్ అవుతుందో చూడాలి.

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