మారుతి, ప్రభాస్ కాంబోలో మరో మూవీ! ఆ వార్తల్లో నిజమెంత? అసలు విషయమిదే!

ప్రభాస్ మారుతి కాంబినేషన్‌లో మరో సినిమా వస్తోందంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్- అసలు విషయం చెప్పిన డార్లింగ్ టీమ్

Prabhas Maruti
Prabhas Maruti (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 11:04 AM IST

3 Min Read
Prabhas Maruti Hombale Movie : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ సినిమా వస్తోందంటే చాలు నేషనల్ లెవల్‌లో ఆ హడావుడి మాములుగా ఉండదు. అయితే రీసెంట్‌గా సంక్రాంతి బరిలో దిగిన ప్రభాస్ మూవీ 'ది రాజా సాబ్' మూవీ మిక్స్​డ్ రెస్పాన్స్ అందుకుంది. ఆ రిజల్ట్ తాలూకు వేడి ఇంకా చల్లారకముందే, సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త తెగ షేర్ అవుతోంది. మళ్లీ అదే డైరెక్టర్‌తో ప్రభాస్ సినిమా చేయబోతున్నాడని, అది కూడా ఒక టాప్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను పట్టాలెక్కిస్తోందని వస్తున్న వార్తలు ఫ్యాన్స్‌కు నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నాయి. అసలు ఆ రూమర్స్ వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఏంటి? ప్రభాస్ పీఆర్ టీమ్ దీనిపై ఎలా స్పందించిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రాజాసాబ్ ఇలా!
ఇటీవలే సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చిన 'ది రాజాసాబ్' సినిమాపై విడుదలకు ముందు భారీ హైప్ ఉండేది. హారర్ ఫాంటసీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ప్రభాస్‌ను సరికొత్తగా చూడబోతున్నామని అభిమానులు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూశారు. కానీ థియేటర్లలోకి వచ్చిన తర్వాత సీన్ మొత్తం మారిపోయింది. ఆ సినిమా ప్రభాస్ రేంజ్‌కు ఏమాత్రం తగ్గట్టుగా లేదని, కథనంలో పస లేదని కొందరు ఫ్యాన్స్ పెదవి విరిచారు. ముఖ్యంగా సినిమాలో కామెడీ కూడా వర్కౌట్ కాకపోవడంతో ప్రేక్షకులు తీవ్రంగా నిరాశ చెందారు. దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా భారీ నష్టాలను మిగిల్చినట్లు ట్రేడ్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.

మారుతిపై ట్రోల్స్- పార్శిల్స్ రచ్చ
రాజా సాబ్ ఫ్లాప్ ఎఫెక్ట్ డైరెక్టర్ మారుతిపై చాలా గట్టిగానే పడింది. సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై వస్తున్న ట్రోల్స్ దారుణంగా ఉన్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో మారుతి చేసిన వ్యాఖ్యలే. సినిమా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందని, ఒకవేళ నచ్చకుంటే తన ఇంటికి వచ్చి అడగవచ్చంటూ కొండాపూర్‌లోని తన లగ్జూరియా అడ్రస్ కూడా చెప్పడం అప్పట్లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వడంతో హర్ట్ అయిన ఫ్యాన్స్, చాలా వరకు 'క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ' పార్శిళ్లను మారుతి అడ్రస్‌కు ఆర్డర్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అదొక తలనొప్పిగా మారడంతో ప్రస్తుతం మారుతి పూర్తిగా పార్శిళ్లను తీసుకోవడం కూడా ఆపేసినట్లు సమాచారం.

మళ్లీ మారుతితో సినిమా?
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, మారుతి డైరెక్షన్‌లో ప్రభాస్ మరో ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారని, దీనిని హోంబలే ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోందని ఒక వార్త హల్​చల్​ చేస్తోంది. అయితే ప్రభాస్ పీఆర్ టీమ్ ఈ విషయంలో క్లారిటీ ఇస్తూ, ఆ వార్తల్లో ఎటువంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ రూమర్స్ అన్నీ పూర్తిగా నిరాధారమైనవని, ప్రభాస్ ఇమేజ్‌ను డ్యామేజ్ చేయడానికి కావాలనే ఎవరో ఇవన్నీ పుట్టిస్తున్నారని వారు తేల్చి చెప్పారు. కాబట్టి ప్రభాస్ మళ్లీ మారుతితో సినిమా చేసే అవకాశమే లేదని ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు.

ప్రభాస్ లైనప్‌లో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ తన కెరీర్​లోనే మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీస్ షూటింగ్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'ఫౌజీ', అలాగే సందీప్ రెడ్డి వంగా సినిమా 'స్పిరిట్' పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. వచ్చే 14 నెలల్లో ఈ రెండు సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సినిమాలపై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రభాస్ అభిమానులు కూడా తమ అభిమాన హీరో ఈ ప్రాజెక్టులతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మళ్లీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాడని గట్టిగా నమ్ముతున్నారు.

రాజాసాబ్ ఫలితం ఎలా ఉన్నా, ప్రభాస్ క్రేజ్ మాత్రం తగ్గలేదు. కానీ బాహుబలి తర్వాత ఆయన రేంజ్ మారిపోవడంతో, కేవలం కమర్షియల్ సక్సెస్ మాత్రమే కాదు, మేకింగ్‌లో క్వాలిటీ కూడా ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. మారుతి రూమర్లకు ఎండ్ కార్డ్ పడటంతో, ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ప్రభాస్ తదుపరి సినిమాలపైనే ఉంది. సరైన కథ పడితే బాక్సాఫీస్ దగ్గర ప్రభాస్ సృష్టించే విధ్వంసం ఎలా ఉంటుందో మళ్లీ చూడాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

