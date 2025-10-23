ETV Bharat / entertainment

ఇట్స్ అఫీషియల్- 'ప్రభాస్- హను' మూవీ టైటిల్ ఇదే

ప్రభాస్​ బర్త్​డే స్పెషల్​ టైటిల్​ రివీల్​- అనుకున్నదే!

Prabhas Hanu Raghavapudi Title Reveal
Prabhas Hanu Raghavapudi Title Reveal (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 11:12 AM IST

1 Min Read
Prabhas Hanu Raghavapudi Title Reveal : ప్రభాస్ హను - రాఘవపుడి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్ టీజర్‌ను మేకర్స్​ తాజాగా విడుదల చేశారు. ప్రభాస్ బర్త్​డే సందర్భంగా ఈ అప్డేట్ ఇచ్చారు. మొదట్నుంచి ప్రచారంలో ఉన్నట్లుగానే ఈ సినిమాకు ఫౌజీ అనే పేరును ఖరారు చేస్తూ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

తాజాగా ఓ పోస్టర్​తో టైటిల్​ను మేకర్స్ రిలీల్ చేశారు. ఈ పోస్టుకు 'పద్మవ్యూహంలో విజేత పార్థ, పాండవుల పక్షాన ఉన్న కర్ణుడు, గురువు లేని ఏకలవ్యుడు, పుట్టుకతోనే అతను ఒక యోధుడు' అని అర్థం వచ్చేలా మేకర్స్ సంస్కృతంలో రాసుకొచ్చారు. 'చరిత్ర పుటల్లో దాగిన వీరుడి కథ' అనే క్యాప్షన్ రాశారు. పోస్టర్​లో సంస్కృత పదాలతో నింపారు.

అయితే, ఫౌజీ పేరుపై ఎలాంటి అధికారిక క్లారిటీ లేకపోవడంతో అభిమానులు అఫీషియల్​ టైటిల్​ కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూశారు. ఎట్టకేలకు ప్రభాస్ పుట్టినరోజు స్పెషల్‌గా మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమా టైటిల్‌ను గ్రాండ్‌గా రివీల్ చేశారు. బర్త్​డే కంటే ఒక్క రోజు ముందే పోస్టర్​ విడుదల చేసి ప్రేక్షకులలో మరింత జోష్​ను పెంచారు.

