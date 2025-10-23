ఇట్స్ అఫీషియల్- 'ప్రభాస్- హను' మూవీ టైటిల్ ఇదే
ప్రభాస్ బర్త్డే స్పెషల్ టైటిల్ రివీల్- అనుకున్నదే!
Published : October 23, 2025 at 11:12 AM IST
Prabhas Hanu Raghavapudi Title Reveal : ప్రభాస్ హను - రాఘవపుడి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్ టీజర్ను మేకర్స్ తాజాగా విడుదల చేశారు. ప్రభాస్ బర్త్డే సందర్భంగా ఈ అప్డేట్ ఇచ్చారు. మొదట్నుంచి ప్రచారంలో ఉన్నట్లుగానే ఈ సినిమాకు ఫౌజీ అనే పేరును ఖరారు చేస్తూ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
తాజాగా ఓ పోస్టర్తో టైటిల్ను మేకర్స్ రిలీల్ చేశారు. ఈ పోస్టుకు 'పద్మవ్యూహంలో విజేత పార్థ, పాండవుల పక్షాన ఉన్న కర్ణుడు, గురువు లేని ఏకలవ్యుడు, పుట్టుకతోనే అతను ఒక యోధుడు' అని అర్థం వచ్చేలా మేకర్స్ సంస్కృతంలో రాసుకొచ్చారు. 'చరిత్ర పుటల్లో దాగిన వీరుడి కథ' అనే క్యాప్షన్ రాశారు. పోస్టర్లో సంస్కృత పదాలతో నింపారు.
అయితే, ఫౌజీ పేరుపై ఎలాంటి అధికారిక క్లారిటీ లేకపోవడంతో అభిమానులు అఫీషియల్ టైటిల్ కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూశారు. ఎట్టకేలకు ప్రభాస్ పుట్టినరోజు స్పెషల్గా మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమా టైటిల్ను గ్రాండ్గా రివీల్ చేశారు. బర్త్డే కంటే ఒక్క రోజు ముందే పోస్టర్ విడుదల చేసి ప్రేక్షకులలో మరింత జోష్ను పెంచారు.
पद्मव्यूह विजयी पार्थः— Fauzi (@FauziTheMovie) October 23, 2025
पाण्डवपक्षे संस्थित कर्णः।
गुरुविरहितः एकलव्यः
जन्मनैव च योद्धा एषः॥#PrabhasHanu is #FAUZI ❤🔥
The bravest tale of a soldier from the hidden chapters of our history 🔥
Happy Birthday, Rebel Star #Prabhas ❤️#HappyBirthdayFAUZI#HappyBirthdayPRABHAS… pic.twitter.com/bwv4PPAtiB