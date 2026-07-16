బాక్సాఫీస్ వేటకు ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' రెడీ- డిసెంబర్ సెంటిమెంట్ రిపీట్ కానుందా?
ప్రభాస్ కొత్త సినిమా పవర్ఫుల్ పోస్టర్ - ఫౌజీ సినిమా రిలీజ్ డేట్పై అఫీషియల్ క్లారిటీ - డిసెంబర్ సెంటిమెంట్ ఫౌజీతో కంటిన్యూ అవుతుందా అనే చర్చ
Published : July 16, 2026 at 1:54 PM IST
December Sentiment For Fauzi : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా గడుపుతున్నారు. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ సినిమాలను లైన్లో పెడుతూ ఆడియన్స్కు సరికొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతున్నారు. అందులో భాగంగానే మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో 'ఫౌజీ' అనే ప్రాజెక్ట్ తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి అసలు రిలీజ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనే దానిపై రకరకాల వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి. వీటన్నింటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ మేకర్స్ ఇప్పుడు ఒక అఫీషియల్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఒక పవర్ఫుల్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేస్తూ సినిమాను ఎప్పుడు థియేటర్లలోకి తీసుకురాబోతున్నారో అనే క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ వెనుక చాలా పెద్ద ప్లానింగ్ ఉన్నట్లు అర్థమవుతోంది.
లాంగ్ రన్ కలెక్షన్లకు డిసెంబర్ పర్ఫెక్ట్
ఈ ఫౌజీ సినిమాను 2026 డిసెంబర్ 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు అధికారికంగాఎనౌన్స్ చేశారు. ఈ డేట్ వెనుక మంచి ప్లాన్ ఉంది. ఈ సమయంలో వచ్చే క్రిస్మస్ సెలవులు, ఆ తర్వాత వచ్చే న్యూ ఇయర్ హాలీడేస్ సినిమా కలెక్షన్లకు బాగా ప్లస్ అవుతాయి. డిసెంబర్ నెలలో రిలీజయ్యే సినిమాలకు లాంగ్ రన్ ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకవేళ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వస్తే మాత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులు బ్రేక్ అవ్వడం ఖాయం. ఈ సెలవుల అడ్వాంటేజ్తో పాటు జనవరిలో వచ్చే సంక్రాంతి సీజన్ వరకు కూడా థియేటర్లలో కలెక్షన్లను రాబట్టే ఛాన్స్ ఈ సినిమాకు పక్కాగా దొరుకుతుంది.
భారీ సినిమాల డిసెంబర్ సెంటిమెంట్
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి డిసెంబర్ నెలతో ఒక మంచి సెంటిమెంట్ ఉంది. గతంలో ఈ నెలలో రిలీజైన ఎన్నో పెద్ద సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర హిస్టారికల్ హిట్లుగా నిలిచాయి. నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ' సినిమా 2021 డిసెంబర్ 21న వచ్చి సంచలన విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప' 1 సినిమా 2021 డిసెంబర్ 17న రిలీజై హిందీలో కూడా ఊహించని వసూళ్లు సాధించింది. దీని కంటిన్యూయేషన్గా వచ్చిన 'పుష్ప' 2 కూడా 2024 డిసెంబర్ 5న వచ్చి రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. వీటితో పాటే ప్రభాస్ నటించిన 'సలార్' 1 సినిమా 2023 డిసెంబర్ 22న రిలీజై బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది.
ఆ సినిమాలు సైతం
భారీ సినిమాలతో పాటు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లతో వచ్చిన మరికొన్ని సినిమాలు కూడా ఈ నెలలో రిలీజై బ్లాక్బస్టర్లుగా నిలిచాయి. రామ్ చరణ్ 'ధృవ', నాని 'హాయ్ నాన్న', సాయి ధరమ్ తేజ్ 'ప్రతిరోజూ పండగే' లాంటి సినిమాలు కూడా డిసెంబర్ లోనే విడుదలై క్లాస్, మాస్ ఆడియన్స్ను థియేటర్లకు రప్పించాయి. జోనర్ ఏదైనా సరే కంటెంట్ బాగుంటే డిసెంబర్ నెల టాలీవుడ్కు ఎప్పుడూ భారీ సక్సెస్ ఇస్తూనే వస్తోంది. ఈ హిట్ల హిస్టరీని, సెంటిమెంట్ను చూస్తుంటే ప్రభాస్ ఫౌజీ సినిమాకు కూడా డిసెంబర్ నెల బాగా కలిసివస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు గట్టిగా నమ్ముతున్నాయి.
పోస్టర్లోని ప్రభాస్ రఫ్ లుక్ అదుర్స్
రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్ లో ఫౌజీ టైటిల్లో ప్రభాస్ లుక్ చాలా రఫ్ గా, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. ఒంటి నిండా రక్తపు గాయాలతో, ఒక యుద్ధ భూమిలో కూర్చుని ఉన్న ప్రభాస్ లుక్ చూస్తుంటే ఇదొక హై వోల్టేజ్ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా అని అర్థమవుతోంది. 1940ల కాలం నాటి బ్రిటిష్ రాజ్ బ్యాక్డ్రాప్ను ఎంచుకున్నారు. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ నేపథ్యంలో సాగే హిస్టారికల్ కథతో ఈ సినిమాను డిజైన్ చేశారు. బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ ఒక పవర్ఫుల్ సోల్జర్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. ఒక బెటాలియన్ కోసం ఒంటరిగా పోరాడే యోధుడిలా ప్రభాస్ పాత్ర ఉంటుందట.
దేశభక్తి అంశాలతో పాటు!
ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ తోనే దర్శకుడు హను మంచి బజ్ క్రియేట్ చేశాడు. ఇందులో దేశభక్తి అంశాలతో పాటు మైథలాజికల్ టచ్ కూడా ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. పురాణాల్లోని మహాభారత వీరుల క్యారెక్టర్స్ స్పూర్తితో ప్రభాస్ పాత్రను మలిచారని టాక్. అర్జునుడి విలువిద్య నైపుణ్యం, కర్ణుడి త్యాగగుణం, ఏకలవ్యుడి గురుభక్తి లాంటి విభిన్నమైన షేడ్స్ ప్రభాస్ క్యారెక్టర్లో చూపిస్తారట. సినిమాలో దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు సాగే ఎమోషనల్ క్లైమాక్స్ హైలైట్ గా నిలవనుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం. ట్యాగ్లైన్కు తగ్గట్టుగానే దేశం కోసం పోరాడే ఒక సైనికుడి కథను ఇందులో అద్భుతంగా చూపించబోతున్నారట.
డైరెక్టర్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్
డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి కెరీర్లోనే ఇది అత్యంత భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పాలి. 'సీతారామం' లాంటి క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ తర్వాత ఆయన చేస్తున్న సినిమా కావడంతో మేకర్స్ ఎక్కడా వెనకాడకుండా భారీగా ఖర్చు పెడుతున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సుమారు 500 కోట్లకు పైగా భారీ బడ్జెట్ తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నట్లు టాక్. ఎమోషన్స్ పక్కాగా కుదిరిన ఇలాంటి పీరియడ్ యాక్షన్ సినిమాలు ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అయితే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాయడం ఖాయం.
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