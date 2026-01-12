ETV Bharat / entertainment

ప్రభాస్ అప్​కమింగ్ మూవీస్ - అంతా 'సీక్వెల్స్'​ల మయం- ఏది ఎప్పుడు రావచ్చు?

ప్రభాస్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్- ఎక్కువగా సీక్వెల్సే- ఏ హీరోకు లేనన్ని పార్ట్​లు లైన్​లో పెట్టిన డార్లింగ్- 'స్పిరిట్' మూవీపై కూడా సోషల్ మీడియాలో గాసిప్స్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 7:02 PM IST

Prabhas Part 2 Movies : రానున్న రెండేళ్లలో డార్లింగ్ ప్రభాస్ నుంచి వరుసగా పాన్ఇండియా సీక్వెల్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేయబోతున్నాయి. ఇటీవల సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన 'ది రాజాసాబ్' థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. ఈ సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులకు మేకర్స్ అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. మూవీ చివరలో పార్ట్ 2 ఉంటుందని క్లారిటీ ఇవ్వడమే కాకుండా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్ట్‌తో సినిమాను ఎండ్ చేశారు. దీంతో ప్రభాస్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు సీక్వెల్స్​తోనే నిండిపోయాయని అర్థమవుతోంది. అసలు ప్రభాస్ లైనప్‌లో ఉన్న పార్ట్ 2లు ఏంటి? అవి ఎప్పుడు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది అనే వివరాల్లోకి వెళితే!

'రాజాసాబ్ 2' ఉంది
మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రాజా సాబ్' హారర్ కామెడీ జాన్రాతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. ఈ సినిమా కేవలం ఒక పార్ట్‌తోనే ఆగిపోలేదు. చివరలో పార్ట్ 2 ఉంటుందని మేకర్స్ అఫీషియల్​గా ప్రకటించారు. ఈ సీక్వెల్​లో ప్రభాస్ ఓల్డ్ మ్యాన్ గెటప్​కు సంబంధించిన మరిన్ని కీలక సీన్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఈ పార్ట్ 2 షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుందనే దానిపై క్లారిటీ లేకపోయినా సినిమా ఫలితం అనుకున్నదాని కంటే బాగుంటే వచ్చే ఏడాది చివర్లో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు టాక్ వస్తోంది.

కల్కి 2898 AD- సెకండ్ పార్ట్ ఎప్పుడు?
2024లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిన 'కల్కి 2898 AD' సీక్వెల్ కోసం దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ విజువల్ వండర్ పార్ట్ 2 షూటింగ్ ఇప్పటికే కొంత భాగం పూర్తయ్యింది. ఫస్ట్ పార్ట్ షూటింగ్ టైమ్​లోనే సెకండ్ పార్ట్ కోసం కొన్ని సన్నివేశాలను షూట్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్ 'భైరవ' పాత్రతో పాటు కమల్ హాసన్ 'యాస్కిన్' పాత్రల మధ్య అసలైన పోరు ఉండబోతోంది. అశ్వత్థామగా అమితాబ్ బచ్చన్ రోల్ కూడా ఈ సీక్వెల్​లో చాలా కీలకం కానుంది. ఈ సినిమా 2027 మధ్యలో లేదా చివర్లో విడుదలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.

సలార్ 2: శౌర్యాంగ పర్వం
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'సలార్' కమర్షియల్​గా మంచి లాభాలను అందుకుంది. దీని సీక్వెల్ 'సలార్ 2: శౌర్యాంగ పర్వం' కోసం ఫ్యాన్స్ ఈగర్​గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. దేవ, వర్ధరాజ మన్నార్ మధ్య స్నేహం, శత్రుత్వంగా ఎలా మారింది అనే పాయింట్ మీద ఈ పార్ట్ 2 నడవనుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ వర్క్ పూర్తయినట్లు సమాచారం. ప్రభాస్ ఇతర ప్రాజెక్ట్స్ పూర్తి చేశాక ఈ సినిమా సెట్స్ మీదకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. హై వోల్టేజ్ యాక్షన్​తో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ ఎన్టీఆర్ సినిమా చేస్తున్నారు. ఆ సినిమా తర్వాత ప్రభాస్​ను లైన్​లో పెట్టె అవకాశం ఉంది. అన్ని అనుకున్నట్లు కుదిరితే సలర్ 2 కూడా 2027 లోనే రావచ్చు.

స్పిరిట్ మూవీపై ఇంట్రెస్టింగ్ గాసిప్స్
ప్రభాస్ లైనప్‌లో అత్యంత క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఉందంటే అది సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రాబోయే 'స్పిరిట్'. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ ఫస్ట్ టైమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా కనిపిస్తారని ఇప్పటికే క్లారిటీ వచ్చేసింది. అయితే ఈ సినిమా గురించి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రకరకాల గాసిప్స్ నడుస్తున్నాయి. ఇది కూడా రెండు భాగాలుగా వచ్చే అవకాశం ఉందనే చర్చ జరుగుతోంది. కానీ దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ షూటింగ్ వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది అనే దానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

మొత్తానికి ప్రభాస్ రాబోయే సినిమాల్లో పార్ట్ 2లే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. రాజాసాబ్, కల్కి, సలార్ వంటి పెద్ద సినిమాలన్నీ సీక్వెల్స్​తోనే రాబోతున్నాయి. వీటితో పాటు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఫౌజీ షూటింగ్ కూడా ఇప్పటికే దాదాపు ఫినిష్ అయ్యింది. ఇది పిరియాడికల్ వార్ యాక్షన్ డ్రామాగా రెడీ అవుతోంది. వచ్చే రెండు మూడేళ్ల వరకు ప్రభాస్ డేట్స్ అన్నీ లాక్ అయిపోయాయని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం ఏ హీరో చేతిలో లేనన్ని సీక్వెల్స్​ను డార్లింగ్ లైన్​లో పెట్టారు. మరి ఈ సీక్వెల్స్​తో రాబోతున్న ప్రభాస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సునామీ సృష్టిస్తారో చూడాలి.

