డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే అప్డేట్- ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
'ఫౌజీ' మూవీ డేట్ను అధికారికంగా ప్రకటించిన మేకర్స్ - ఫుల్ జోష్లో ఉన్న ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్
Published : July 16, 2026 at 11:54 AM IST
Prabhas Fauzi Update : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా హను రాఘవపూడి డైరక్షన్లో దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ఫౌజీ నుంచి అప్డేట్ వచ్చింది. తాజాగా మూవీ టీమ్, సినిమా రిలీజ్ డేట్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. డిసెంబర్ 3న ఫౌజీ విడుదల కానున్నట్లు తెలుపుతూ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ కొత్త పోస్టర్ను అభిమానులతో షేర్ చేసుకుంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు.
अज्ञातपर्व ENDS.— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) July 16, 2026
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