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డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే అప్డేట్- ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

'ఫౌజీ' మూవీ డేట్​ను అధికారికంగా ప్రకటించిన మేకర్స్ - ఫుల్ జోష్​లో ఉన్న ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్

Prabhas Fauzi Update
Prabhas Fauzi Update (Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 11:54 AM IST

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Prabhas Fauzi Update : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్‌ హీరోగా హను రాఘవపూడి డైరక్షన్లో దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ఫౌజీ నుంచి అప్డేట్ వచ్చింది. తాజాగా మూవీ టీమ్, సినిమా రిలీజ్ డేట్​ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. డిసెంబర్‌ 3న ఫౌజీ విడుదల కానున్నట్లు తెలుపుతూ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ కొత్త పోస్టర్​ను అభిమానులతో షేర్ చేసుకుంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్​లో ఉన్నారు.

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