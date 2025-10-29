ETV Bharat / entertainment

'SSMB 29 అప్డేట్ ఏంటి?'- డైరెక్ట్​గా జక్కన్ననే అడిగిన ప్రభాస్!

SSMB 29 ప్రాజెక్ట్​పై ప్రభాస్ ఆసక్తి- రాజమౌళినే అడిగేశాడుగా!

Prabhas On SSMB 29
Prabhas On SSMB 29 (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Prabhas On SSMB 29 : మహేశ్- రాజమౌళి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న SSMB29 ప్రాజెక్ట్​పై అభిమానులే కాదు, రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్​కు కూడాఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. దీనిపై అప్డేట్ గురించి ప్రభాస్ తానే స్వయంగా జక్కన్నను అడిగారు. దీనికి ఆయన నవ్వతూ రిప్లై ఇచ్చారు. దీనిపై ప్రభాస్ కూడా ఆసక్తికర కామెంట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

బాహుబలి సినిమాలు బాహుబలి ది ఎపిక్ పేరిట ఈనెల 31న రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో ఇందులో నటించిన హీరోలు ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటితో డైరెక్టర్ రాజమౌళి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఇందులోనే ప్రభాస్, రాజమౌళిని అప్​కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి అడిగారు. 'మేమంతా మా సినిమాలతో చాలా బిజీగా ఉన్నాం. మరి మీది ఎప్పుడు సార్ నెక్స్ట్ సినిమా' అని ప్రభాస్ అడిగారు. దీంతో ప్రభాస్ అడిగాడు కాబట్టి రాజమౌళి ఏదైన అప్డేట్ ఇస్తారేమో అనుకున్నారు అభిమానులంతా.

కానీ, ప్రభాస్ ప్రశ్నకు జక్కన్న నవ్వుతూ 'వస్తుంది, వస్తుంది లే' అంటు సింపుల్​గా సమాధానం ఇచ్చారు. అక్కడ పక్కనే ఉన్న రానా 'పర్ఫెక్ట్ టైమ్​లోనే వస్తుంది కదా' అన్నారు. వెంటనే రాజమౌళి 'అవును, అదే కరెక్ట్' అని రిప్లై ఇచ్చారు. అంతేకానీ మహేశ్ ప్రాజెక్ట్​ గురించి చిన్న అప్డేట్ కూడా ఇవ్వకుండా జక్కన్న తప్పించుకున్నారు. ఇక ప్రభాస్ మాత్రం ఈ సినిమా కోసం సూపర్ ఎగ్జైటెడ్​గా ఉన్నామని చెప్పారు.

అయితే ఈ సినిమాను మొదట్నుంచీ జక్కన్న సీక్రెట్​గానే ఉంచుతున్నారు. పూజా కార్యక్రమం గురించి కూడా అధికారికంగా బయటకు చెప్పలేదు. ప్రాజెక్ట్​కు సంబంధించిన ప్రతీ చిన్న విషయాన్ని సీక్రెట్​గా ఉంచి అంచనాలు పెంచేస్తున్నారు. ఇప్పటిదాకా ఒక్కటంటే ఒక్క అప్డేట్ కూడా రాలేదు. ఇటీవల ఆగస్టులో మాత్రం మహేశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. అది కూడా ఫూర్తిగా ఫేస్ రివీల్ చేయకుండా ఇంకా ఫ్యాన్స్​ను ఊరించారు. ఫుల్ పోస్టర్ నవంబర్​లో విడుదల చేస్తామని చెప్పారు.

నవంబర్​లో పోస్టర్
ఇక దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ ఫుల్ లుక్​ను నవంబర్​లో రివీల్ చేయనున్నట్లు రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ సినిమా ప్రకటించిన తర్వాత అధికారికంగా వచ్చిన తొలి అప్డేట్ ఇదే. ఇక మహేశ్- జక్కన్న కాంబో కావడంతో సినిమా గురించి ఏ చిన్న వార్త బయటకు వచ్చినా క్షణాల్లో వైరల్​గా మారుతోంది. మరి మహేశ్ లుక్ ఎలా ఉండనందో తెలియాలంటే నవంబర్ దాకా ఆగాల్సిందే!

అమెజాన్ అడవుల్లో, ఓ సాహస యాత్రికుడి నేపథ్యంలో స్టోరీ ఉండనుందని ప్రచారం సాగుతోంది. ప్రాజెక్ట్​ను రాజమౌళి గ్లోబల్ మార్కెట్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందిస్తున్నారు. ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్​గా నటిస్తోందిదాదాపు రూ.800 కోట్ల బడ్జెట్​తో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను కె.ఎల్. నారాయణ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై నిర్మిస్తున్నారు.

SSMB 29 అప్డేట్ ఇచ్చిన కాలభైరవ- బాబు ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్!

రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో SSMB29 షూటింగ్- రూ.50 కోట్లతో 'వారణాసి' సెట్!

TAGGED:

PRABHAS ON SSMB 29
SSMB 29 MOVIE UPDATES
SSMB 29 FIRST POSTER
SSMB

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.