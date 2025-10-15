ETV Bharat / entertainment

సెట్స్​లో ప్రభాస్ అనుష్క సందడి- వైరలవుతున్న క్యూట్ వీడియో!

బాహుబలి బిహైండ్ సీన్స్- ఇది కూడా ప్రమోషనే!

Bahubali The Epic
Bahubali The Epic (Source : Bahubali 'x' Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 15, 2025 at 2:46 PM IST

Prabhas Anushka Shetty : బాహుబలి ది ఎపిక్ మరో రెండు వారాల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన పాన్ఇండియా సినిమా బాహుబలి రిలీజై ఈ ఏడాది జులైకి 10ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా రెండు పార్ట్​లను కలిపి బాహుబలి ది ఎపిక్ పేరుతో ఈ నెల 31న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్​గా షూటింగ్ సెట్స్​లో సరదా సన్నివేశాలకు సంబంధించిన వీడియోలు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అలా తాజాగా రిలీజ్ చేసిన వీడియో మాత్రం డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​ను తెగ ఆకట్టుకుంటుంది.

ప్రభాస్- అనుష్క
బాహుబలి 2లో సెకండ్ హాఫ్​లో దేవసేన సీమంతం సన్నివేశం ఉంటుంది. ఇది సినిమాలో హైలైట్ సీన్. ఆ సీన్ షూటింగ్ సందర్భంగా సెట్స్​లో ప్రభాస్- అనుష్క మధ్య జరిగిన సరదా సీన్​ను మేకర్స్ తాజాగా వదిలారు. ఇందులో అనుష్క- ప్రభాస్ సినిమా కాస్ట్యూమ్​లోనే పక్కపక్కనే కూర్చొని ఉన్నారు. అనుష్క తన సీన్ చదువుకుంటూ, డైలాగ్ ప్రాక్టీసింగ్​లో ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నారు. పక్కనే కూర్చొని ఉన్న ప్రభాస్ ఆమెను ఆటపట్టిస్తున్నారు. అలాగే సరదగా సెట్స్​లో ఉన్న వాళ్లకు హాయ్ చెబుతున్నట్లుగా వీడియోలో ఉంది.

సాధారణంగానే ఆన్​స్క్రీన్​లో ఈ జోడీకి ఫుల్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. సినిమాల్లో ప్రభాస్- అనుష్క కెమిస్ట్రీకి సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. బాహుబలితో ఈ జోడీకి క్రేజ్ ఇంకా పెరిగింది. సెట్స్​లో స్వీటితో డార్లింగ్ క్లోజ్​గా, సరదగా ఉండడం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇది క్యూట్​గా ఉందని, సెట్స్​లో సందడి చేసిన ఇలాంటి వీడియోలు ఉంటే ఇంకా సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేయాలని ఫ్యాన్స్ కోరుతున్నారు.

