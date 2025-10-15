సెట్స్లో ప్రభాస్ అనుష్క సందడి- వైరలవుతున్న క్యూట్ వీడియో!
బాహుబలి బిహైండ్ సీన్స్- ఇది కూడా ప్రమోషనే!
Published : October 15, 2025 at 2:46 PM IST
Prabhas Anushka Shetty : బాహుబలి ది ఎపిక్ మరో రెండు వారాల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన పాన్ఇండియా సినిమా బాహుబలి రిలీజై ఈ ఏడాది జులైకి 10ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా రెండు పార్ట్లను కలిపి బాహుబలి ది ఎపిక్ పేరుతో ఈ నెల 31న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ఫ్యాన్స్కు సర్ప్రైజ్గా షూటింగ్ సెట్స్లో సరదా సన్నివేశాలకు సంబంధించిన వీడియోలు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అలా తాజాగా రిలీజ్ చేసిన వీడియో మాత్రం డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ను తెగ ఆకట్టుకుంటుంది.
ప్రభాస్- అనుష్క
బాహుబలి 2లో సెకండ్ హాఫ్లో దేవసేన సీమంతం సన్నివేశం ఉంటుంది. ఇది సినిమాలో హైలైట్ సీన్. ఆ సీన్ షూటింగ్ సందర్భంగా సెట్స్లో ప్రభాస్- అనుష్క మధ్య జరిగిన సరదా సీన్ను మేకర్స్ తాజాగా వదిలారు. ఇందులో అనుష్క- ప్రభాస్ సినిమా కాస్ట్యూమ్లోనే పక్కపక్కనే కూర్చొని ఉన్నారు. అనుష్క తన సీన్ చదువుకుంటూ, డైలాగ్ ప్రాక్టీసింగ్లో ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నారు. పక్కనే కూర్చొని ఉన్న ప్రభాస్ ఆమెను ఆటపట్టిస్తున్నారు. అలాగే సరదగా సెట్స్లో ఉన్న వాళ్లకు హాయ్ చెబుతున్నట్లుగా వీడియోలో ఉంది.
Cuz who said Kings and Queens can't have some bloopers! 😁#BaahubaliTheEpic #BaahubaliTheEpicOn31stOct pic.twitter.com/9wmTslDhlL— Baahubali (@BaahubaliMovie) October 15, 2025
సాధారణంగానే ఆన్స్క్రీన్లో ఈ జోడీకి ఫుల్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. సినిమాల్లో ప్రభాస్- అనుష్క కెమిస్ట్రీకి సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. బాహుబలితో ఈ జోడీకి క్రేజ్ ఇంకా పెరిగింది. సెట్స్లో స్వీటితో డార్లింగ్ క్లోజ్గా, సరదగా ఉండడం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇది క్యూట్గా ఉందని, సెట్స్లో సందడి చేసిన ఇలాంటి వీడియోలు ఉంటే ఇంకా సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేయాలని ఫ్యాన్స్ కోరుతున్నారు.