ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రివ్యూ- పవన్, హరీష్ కాంబో మ్యాజిక్ రిపీట్ అయిందా?

పవన్ కల్యాణ్, హరీశ్ శంకర్ కాంబోపై భారీ అంచనాలు- మాస్ ఎలివేషన్స్, డైలాగ్స్‌తో అభిమానులకు ఫుల్ మీల్స్- ద్వితీయార్ధం సినిమాకి ప్రధాన బలం- కానీ!

Ustaad Bhagat Singh Movie Review
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 19, 2026 at 2:45 PM IST

Ustaad Bhagat Singh Movie Review : సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాల్లో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఒకటి. ముఖ్యంగా పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ కాంబినేషన్ మళ్లీ కలిసిన నేపథ్యంలో ఆ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. గతంలో వీరి కాంబోలో వచ్చిన గబ్బర్ సింగ్ ఎంతటి విజయాన్ని అందుకుందో తెలిసిందే. అదే మేజిక్‌ను ఈసారి కూడా రిపీట్ చేస్తారా అన్న ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో కనిపించింది.

కథ ఎలా ఉంది?
నల్లమల ప్రాంతానికి సమీపంలోని ఓ గ్రామంలో కథ మొదలవుతుంది. అక్కడికి ఉపాధ్యాయుడిగా వచ్చిన చంద్రశేఖర్ రావు గ్రామ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం తన జీవితాన్నే అంకితం చేస్తాడు. అనాథగా ఉన్న చిన్నయ్యను దత్తత తీసుకుని చదివిస్తాడు. ఆ బాలుడి స్వభావాన్ని గమనించి అతనికి ‘భగత్ సింగ్’ అని పేరు పెడతాడు. కాలక్రమేణా ఆ బాలుడు పెద్దయ్యాక ఏసీపీగా మారుతాడు. తన గురువు అయిన చంద్రశేఖర్ రావు ముఖ్యమంత్రిగా ఎదిగిన తర్వాత ఆయనకు రక్షణగా నిలుస్తాడు. అయితే, చెదలమర్రి నల్లనాగప్ప అనే ప్రభావశీల వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి పదవిపై కన్నేస్తాడు. అతని కుట్రలను ఏసీపీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఎలా అడ్డుకున్నాడు? అతని వ్యక్తిగత జీవితంలోకి వచ్చిన లీల, శ్లోక పాత్రలు ఏమిటి? అన్నదే కథ.

ఎలా ఉంది సినిమా?
పవన్ కల్యాణ్​ను అభిమానులు ఎలా చూడాలనుకుంటారో అచ్చంగా అలాగే చూపించడంలో దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ విజయవంతమయ్యాడు. కథ కంటే హీరో పాత్ర, ఆయన మేనరిజమ్స్, డైలాగ్స్, మాస్ ఎలివేషన్స్‌పైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. సినిమా మొత్తం చూస్తే ఇది ఒక పక్కా కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్. కథలో కొత్తదనం లేకపోయినా, పవన్ కళ్యాణ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఆ లోటును చాలా వరకు పూడ్చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పవన్ ఎంట్రీ తర్వాత సినిమా టోన్ పూర్తిగా మారుతుంది. ఆయన స్టైల్, డైలాగ్ డెలివరీ, ఫ్యాన్స్‌కు కావాల్సిన అన్ని అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. డ్యాన్స్ ఎపిసోడ్లు, పాటలు, విలన్‌తో తలపడే సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి.

ద్వితీయార్ధం హైలైట్
సినిమాకి అసలు బలం ద్వితీయార్ధం. ఫ్లాష్‌బ్యాక్ ఎపిసోడ్‌తో కథ మాస్ మోడ్‌లోకి వెళ్లిపోతుంది. పోలీస్ పాత్రలో పవన్ కళ్యాణ్ యాక్షన్, రథయాత్ర సన్నివేశాలు, విలన్‌కు ఇచ్చే వార్నింగ్స్ సినిమాకు ఊపు తెస్తాయి. పాతబస్తీ నేపథ్యంలోని సన్నివేశాలు, శ్రీలీలతో వచ్చే ఎమోషనల్ ట్రాక్, ఈ మనసే రీమిక్స్ పాట సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. క్లైమాక్స్ కూడా కమర్షియల్‌గా మెప్పిస్తుంది.

నటీనటుల ప్రదర్శన
పవన్ కల్యాణ్ ఈ సినిమాలో తన మాస్ ఇమేజ్‌కు తగ్గట్టుగా అదరగొట్టారు. సాధారణ సన్నివేశాలకూ తన స్టైల్‌తో ప్రత్యేకత తీసుకొచ్చారు. రాశీఖన్నా పాత్ర మొదటి భాగంలో పరిమితంగానే ఉంటుంది. శ్రీలీలకు మాత్రం మంచి ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్ర దక్కింది. ఆమె నటనతో పాటు డ్యాన్స్ కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. విలన్‌గా ఆర్.పార్తిబన్ తన పాత్రకు న్యాయం చేశాడు. అతని ప్రెజెన్స్ కథకు బలం ఇచ్చింది. కె.ఎస్.రవికుమార్, రావు రమేష్ వంటి సీనియర్ నటులు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.

టెక్నికల్ అంశాలు
దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్. పాటలు వినసొంపుగా ఉండగా, తమన్ ఇచ్చిన నేపథ్య సంగీతం సన్నివేశాల ప్రభావాన్ని పెంచింది. సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్ కూడా బాగున్నాయి. నిర్మాణ విలువలు ఉన్నతంగా కనిపిస్తాయి.

  • ప్లస్ పాయింట్స్:
  • పవన్ మాస్ పెర్ఫార్మెన్స్
  • డైలాగ్స్, ఎలివేషన్స్
  • ద్వితీయార్ధం

మైనస్ పాయింట్స్:

  • రొటీన్ కథ
  • ఊహించదగిన కథనం

మొత్తంగా, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఒక పక్కా పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కోసం రూపొందించిన కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్. కథలో కొత్తదనం లేకపోయినా, మాస్ ఎలిమెంట్స్, హీరోయిజం సినిమాను నిలబెడతాయి. అభిమానులకు ఈ సినిమా పూర్తి వినోదాన్ని అందిస్తే, సాధారణ ప్రేక్షకులకు మాత్రం సగటు అనుభూతి ఇవ్వొచ్చు.

