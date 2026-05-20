ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్లో ఎడుగురు విలన్లు!- డేంజరస్ మాఫియాను పరిచయం చేసిన ప్రశాంత్ నీల్
ట్రెండింగ్లో డ్రాగన్ సినిమా గ్లింప్స్ - లూగర్ పాత్రలో అలరించనున్న తారక్ - పవర్ఫుల్ విలన్లతో ఎన్టీఆర్ ఫైట్- థియేటర్లలో పూనకాలే!
Published : May 20, 2026 at 2:31 PM IST
Powerful Roles In Dragon Movie : ఎన్టీఆర్ బర్త్ డే సందర్భంగా విడుదలైన డ్రాగన్ సినిమా గ్లింప్స్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. మాస్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్తో ఉన్న ఈ గ్లింప్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే తన సినిమాలో ప్రశాంత్ ఎదో ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తారు. గతంలో కేజీఎఫ్లో నరాచి, సలార్లో ఖాన్సార్లాగా డ్రాగన్లో 'అఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కెంపెనీ' అనే ఫిక్షనల్ మాఫియా వరల్డ్ను సృష్టించారు. ఈ ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తూ, ఇందులోని విలన్లను, వాళ్ల పాత్రలను రివీల్ చేశారు. మరి ఆ పవర్ఫుల్ పాత్రలు ఎంటో తెలుసుకుందామా?
అఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ విలన్లు వీళ్లే!
ఎన్టీఆర్, రుక్మిణి, అనిల్ కపూర్ మినహా ఇంకెవరెవరు ఇందులో నటిస్తున్నారో అని ఇన్నిరోజులు కొనసాగిన ఉత్కంఠకు తెరపడింది. గ్లింప్స్లో హీరోయిన్ రుక్మిణి విలన్ల పాత్రలను పరిచయం చేసింది. టాలీవుడ్తోపాటు పలు ఇండస్ట్రీలకు చెందిన నటులను ప్రశాంత్ తన డ్రాగన్ ప్రపంచంలో భాగస్వాములను చేశారు. ఇందులో ముఖ్యమైన పాత్ర ఆఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీకి అధిపతిగా అశుతోష్ రాణా కనిపించనున్నారు. ఆయన దాదా సర్కార్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
నటుడు అన్షుమాన్ పుష్కర్ ఏటీసీ (ఆఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ)కి సెకండ్ ఇన్-కమాండ్గా 'సుజోయ్ సర్కార్' పాత్ర, ఏటీసీకి ఉన్నత స్థాయి అధికారి పాత్రలో సిద్ధాంత్ గుప్తా బాబీ సర్కార్ పాత్రలో పోషిస్తున్నట్లు చూపించారు. అకౌంటెంట్గా గురు సోమసుందరం, విక్టర్ మెన్ష్కోవ్ అనే క్యారెక్టర్లో భీమల్ జీత్ ఒబెరాయ్ రష్యాకు చెందిన డిస్ట్రిబ్యూటర్గా కనిపించనున్నారు. జనరల్ దురాన్ పాత్రలో సోమాలియా స్వయం ప్రకటిత ప్రభువుగా అలెగ్జాండర్ మిజెవ్ అలరించనున్నారు. బైల్ గ్సెర్సీ క్యారెక్టర్లో ఆఫ్రికా,యూరప్ డిస్ట్రిబ్యూటర్గా నుతుజెలో ప్రిన్స్ గ్రూట్బూమ్ నటిస్తున్నారు. బెనెడిక్ట్ పాల్ గారెట్ గురువు పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ ఏటీసీలో ఉన్న విలన్లలను ఆకాశం, భూమి, వృక్షసంపద, నీరు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, చుక్కలు, సముద్రంలోని జీవులు, ఆకాశంలో పక్షులతో పోల్చారు.
అయితే ఈ ఏడుగురిని దేవుడు సృష్టించినట్లుగా చెబుతూ ఎనిమిదో వ్యక్తిగా డెవిల్ జన్మించాడని, అతడే లూనర్ అంటూ ఎన్టీఆర్ పాత్రను రివీల్ చేశారు. ఆయన క్యారెక్టర్ పవర్ఫుల్గా ఉంది. ఇక చివరగా అనిల్ కపూర్ పాత్రను హీరో అంటూ రివీల్ చేశారు. ఆయన ఇండియన్ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో చీఫ్ 'రఘువీర్ రాథోడ్'గా తెరపై సందడి చేయనున్నారు. ఓవరాల్గా ముఖ్యమైన పాత్రలు ఇప్పుడే పరిచయం చేసేసి, ఆడియెన్స్ కన్ఫ్యూజన్కు గురి కాకుండా చూసుకున్నారు. వీరితో పాటు బిజు మేనన్, ఖుష్బూ సుందర్, రాజీవ్ కనకాల, అన్షుమన్ పుష్కర్, సిద్ధాంత్ గుప్తా,ప్రభాస్ శ్రీను, శత్రు, శివ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
భారత్ను 250 ఏళ్లు శాసించిన బ్రిటీష్
బ్రిటీష్ వాళ్లు భారతదేశానికి కాటన్, స్టీల్, స్పైసెస్ కోసం వచ్చారు. కానీ 250 ఏళ్లు వాళ్లు ఇక్కడే ఉండిపోవడానికి కారణం ఒక మొక్క అంటూ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వాయిస్తో గ్లింప్స్ను స్టార్ట్ చేశారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత వ్యసనకారక పదార్థమైన హెరాయిన్ని తయారు చేసే మొక్క ఓపియమ్ పాపి అంటూ పవర్ ఫుల్ డైలాగ్ను మధ్యలో వదిలారు ప్రశాంత్ నీల్.
బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించిన రవి బస్రూర్
తారక్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మంగళవారం రాత్రి 11.30 గంటల తర్వాత డ్రాగన్ సినిమా గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు. 4.29 నిమిషాల నిడివి గల ఈ గ్లింప్స్లో ఎన్టీఆర్ స్లిమ్ లుక్తో ఆకట్టుకున్నారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే సినిమా కథ, ఆ ప్రపంచంలోని పాత్రలను పరిచయం చేశారు. ఈ గ్లింప్స్లో తారక్ చెప్పిన డైలాగ్స్ అభిమానులను అలరిస్తున్నాయి. విజువల్స్ చాలా రిచ్గా ఉన్నాయి. రవి బస్రూర్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాను మరో మెట్టు ఎక్కించేలా ఉంది.
