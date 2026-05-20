ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్​లో ఎడుగురు విలన్లు!- డేంజరస్ మాఫియాను పరిచయం చేసిన ప్రశాంత్​ నీల్​

ట్రెండింగ్​లో డ్రాగన్​ సినిమా గ్లింప్స్ - లూగర్​ పాత్రలో అలరించనున్న తారక్ - పవర్​ఫుల్ విలన్లతో ఎన్టీఆర్ ఫైట్- థియేటర్లలో ​పూనకాలే!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 20, 2026 at 2:31 PM IST

Powerful Roles In Dragon Movie : ఎన్టీఆర్​ బర్త్​ డే సందర్భంగా విడుదలైన డ్రాగన్​ సినిమా గ్లింప్స్​ సోషల్​ మీడియాలో ట్రెండ్​ అవుతోంది. మాస్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్​తో ఉన్న ఈ గ్లింప్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే తన సినిమాలో ప్రశాంత్ ఎదో ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తారు. గతంలో కేజీఎఫ్​లో నరాచి, సలార్​లో ఖాన్సార్​లాగా డ్రాగన్​లో 'అఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కెంపెనీ' అనే ఫిక్షనల్ మాఫియా వరల్డ్​ను సృష్టించారు. ఈ ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తూ, ఇందులోని విలన్లను, వాళ్ల పాత్రలను రివీల్ చేశారు. మరి ఆ పవర్​ఫుల్ పాత్రలు ఎంటో తెలుసుకుందామా?

అఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ విలన్లు వీళ్లే!
ఎన్టీఆర్, రుక్మిణి, అనిల్ కపూర్ మినహా ఇంకెవరెవరు ఇందులో నటిస్తున్నారో అని ఇన్నిరోజులు కొనసాగిన ఉత్కంఠకు తెరపడింది. గ్లింప్స్​లో హీరోయిన్ రుక్మిణి విలన్ల పాత్రలను పరిచయం చేసింది. టాలీవుడ్​తోపాటు పలు ఇండస్ట్రీలకు చెందిన నటులను ప్రశాంత్ తన డ్రాగన్ ప్రపంచంలో భాగస్వాములను చేశారు. ఇందులో ముఖ్యమైన పాత్ర ఆఫ్గాన్​ ట్రేడింగ్​ కంపెనీకి అధిపతిగా అశుతోష్ రాణా కనిపించనున్నారు. ఆయన దాదా సర్కార్​ పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

నటుడు అన్షుమాన్ పుష్కర్ ఏటీసీ (ఆఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ)కి సెకండ్ ఇన్-కమాండ్​గా 'సుజోయ్ సర్కార్' పాత్ర, ఏటీసీకి ఉన్నత స్థాయి అధికారి పాత్రలో సిద్ధాంత్ గుప్తా బాబీ సర్కార్ పాత్రలో పోషిస్తున్నట్లు చూపించారు. అకౌంటెంట్​గా గురు సోమసుందరం, విక్టర్ మెన్ష్​కోవ్ అనే క్యారెక్టర్​లో భీమల్ జీత్ ఒబెరాయ్ రష్యాకు చెందిన డిస్ట్రిబ్యూటర్​గా కనిపించనున్నారు. జనరల్​ దురాన్​ పాత్రలో సోమాలియా స్వయం ప్రకటిత ప్రభువుగా అలెగ్జాండర్ మిజెవ్ అలరించనున్నారు. బైల్​ గ్సెర్సీ​ క్యారెక్టర్​లో ఆఫ్రికా,యూరప్​ డిస్ట్రిబ్యూటర్​గా నుతుజెలో ప్రిన్స్ గ్రూట్‌బూమ్ నటిస్తున్నారు. బెనెడిక్ట్ పాల్ గారెట్ గురువు పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ ఏటీసీలో ఉన్న విలన్లలను ఆకాశం, భూమి, వృక్షసంపద, నీరు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, చుక్కలు, సముద్రంలోని జీవులు, ఆకాశంలో పక్షులతో పోల్చారు.

అయితే ఈ ఏడుగురిని దేవుడు సృష్టించినట్లుగా చెబుతూ ఎనిమిదో వ్యక్తిగా డెవిల్​ జన్మించాడని, అతడే లూనర్ అంటూ ఎన్టీఆర్ పాత్రను రివీల్ చేశారు. ఆయన క్యారెక్టర్​ పవర్​ఫుల్​గా ఉంది. ఇక చివరగా అనిల్ కపూర్ పాత్రను హీరో అంటూ రివీల్ చేశారు. ఆయన ఇండియన్ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో చీఫ్ 'రఘువీర్ రాథోడ్'గా తెరపై సందడి చేయనున్నారు. ఓవరాల్​గా ముఖ్యమైన పాత్రలు ఇప్పుడే పరిచయం చేసేసి, ఆడియెన్స్​ కన్​ఫ్యూజన్​కు గురి కాకుండా చూసుకున్నారు. వీరితో పాటు బిజు మేనన్,​ ఖుష్బూ సుందర్​, రాజీవ్ కనకాల, అన్షుమన్ పుష్కర్​, సిద్ధాంత్ గుప్తా,ప్రభాస్ శ్రీను, శత్రు, శివ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

భారత్​ను 250 ఏళ్లు శాసించిన బ్రిటీష్​
బ్రిటీష్‌ వాళ్లు భారతదేశానికి కాటన్, స్టీల్, స్పైసెస్‌ కోసం వచ్చారు. కానీ 250 ఏళ్లు వాళ్లు ఇక్కడే ఉండిపోవడానికి కారణం ఒక మొక్క అంటూ బ్యాక్​ గ్రౌండ్​ వాయిస్​తో గ్లింప్స్​ను స్టార్ట్​ చేశారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత వ్యసనకారక పదార్థమైన హెరాయిన్‌ని తయారు చేసే మొక్క ఓపియమ్‌ పాపి అంటూ పవర్​ ఫుల్​ డైలాగ్​ను మధ్యలో వదిలారు ప్రశాంత్​ నీల్​.

బ్యాక్​గ్రౌండ్ స్కోర్​ అందించిన రవి బస్రూర్‌​
తారక్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మంగళవారం రాత్రి 11.30 గంటల తర్వాత డ్రాగన్ సినిమా గ్లింప్స్​ను రిలీజ్​ చేశారు. 4.29 నిమిషాల నిడివి గల ఈ గ్లింప్స్‌లో ఎన్టీఆర్‌ స్లిమ్‌ లుక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే సినిమా కథ, ఆ ప్రపంచంలోని పాత్రలను పరిచయం చేశారు. ఈ గ్లింప్స్‌లో తారక్‌ చెప్పిన డైలాగ్స్‌ అభిమానులను అలరిస్తున్నాయి. విజువల్స్‌ చాలా రిచ్‌గా ఉన్నాయి. రవి బస్రూర్‌ అందించిన బ్యాక్​గ్రౌండ్​ స్కోర్​ సినిమాను మరో మెట్టు ఎక్కించేలా ఉంది.

