'ఇచ్చిపడేసే గోత్రం- ఇరగదీసే నక్షత్రం'- పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్లో 'ఉస్తాద్' ట్రైలర్
పవన్ కల్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' ట్రైలర్ విడుదల- ఎలా ఉందంటే?
Published : March 14, 2026 at 6:33 PM IST
Ustaad Bhagat Singh Trailer : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' ట్రైలర్ వచ్చేసింది. హరీశ్ యాక్షన్ యాక్షన్ మోడ్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ట్రైలర్ను మేకర్స్ శనివారం సాయంత్రం రిలీజ్ చేశారు. ట్రైలర్ రన్టైమ్ 2 నిమిషాల 7 సెకన్లు ఉంది. ఇందులో పవన్ కల్యాణ్ లుక్స్, మేనరిజం, డైలాగులు ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్
సినిమా రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడుతుండడంతో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ జోరు పెంచారు. ఆదివారం (మార్చి 15) ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ పోలీస్ గ్రౌండ్స్లో జరగనున్నట్లు మూవీటీమ్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. సాయంత్రం 6 గంటలకు ఈవెంట్ ప్రారంభం కానుంది.
కాగా, హరీశ్- పవన్ కాంబోలో 2012లో గబ్బర్సింగ్ సినిమా వచ్చింది. ఈ సినిమా అప్పట్లో భారీ విజయం అందుకుంది. ఆ తర్వాత ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వస్తున్న మూవీ కావడంతో అంచనాలు కూడా భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ సినిమాను హరీశ్ యాక్షన్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కించారు. లుక్, మేనరిజం, యాటిట్యూడ్ పరంగా వింటేజ్ పవన్ కల్యాణ్ను చూపించే ప్రయత్నం చేశారు.
ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు, వీడియో గ్లింప్స్ ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశాయి. ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్తో మరింత హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఇక ఇందులో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించగా, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవిన్ యెర్నేనీ, రవి శంకర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈనెల 19న ఈ చిత్రం వరల్డ్వైడ్ గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.