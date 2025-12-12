'ఈ పాట ఎవరినైనా డ్యాన్స్ చేయిస్తుంది!' - 'ఉస్తాద్' BTS వీడియో!
దేఖ్లేంగే సాలా సాంగ్ BTS - రేపే ఫుల్ సాంగ్ రిలీజ్
Published : December 12, 2025 at 4:12 PM IST
Dekhlengey Saala Song BTS : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్- డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్ కాంబోలో తెరకెక్కుతోన్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' .ఈ సినిమాను మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తోంది. ఇందులో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా ఫీమేల్ లీడ్స్లో నటిస్తున్నారు. సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ షురూ చేసేశారు. ఇటీవల ఈ సినిమా నుంచి 'దేఖ్లేంగే సాలా' పాట ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు. ఫుల్ సాంగ్ డిసెంబర్ 13న రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ఈ పాటకు సంబంధించి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోను ఫ్యాన్స్ కోసం షేర్ చేశారు.
ఈ పాటకు సంబంధించి బిహైండ్ ది సీన్స్ (BTS) వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఈ వీడియోలో దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్, విశాల్ ద్దద్లాని ఉన్నారు. "ఈ పాట ఎవరినైన డ్యాన్స్ చేయిస్తుంది" అన్నట్లు ఒక క్యాప్షన్తో రిలీజ్ చేశారు. అయితే వారు రికార్డింగ్ స్టూడియో నుంచి ఈ వీడియోను విడుదల చేసినట్లు అందులో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. 'నన్ను నమ్మండి, ఈ వీడియో అన్నింటినీ బ్రేక్ చేస్తుంది. ఇది చాలా క్రేజీగా ఉంది. ఉస్తాద్ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ వస్తుంది' అని వీడియోలో సింగర్ దద్లానీ పేర్కొన్నారు. అంటే సాంగ్ రికార్డింగ్ టైమ్లో బిహైండ్ ది స్క్రీన్ జరిగిన మూమెంట్స్ ఇందులో చూపించారు. ఇక ఈ పుల్ పాట డిసెంబర్ 13న (శక్రవారం) సాయంత్రం 6:30 గంటలకు రిలీజ్ కానుంది.
THIS SONG CAN MAKE ANYONE DANCE 🔥🔥— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 11, 2025
The energy of @harish2you, @ThisIsDSP and @vishaldadlani from the song recording session says it all 💥💥#DekhlengeSaala out on December 13th ❤🔥
Song Promo ▶️ https://t.co/FFMiAPrt2Z#UBSFirstSingle 🕺🏻🔥#UstaadBhagatSingh
POWER STAR… pic.twitter.com/WwB5OhvKE2
'ఓజీ' సినిమా సక్సెస్ తర్వాత పవన్ ఫ్యాన్స్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా 'దేఖ్లేంగే సాలా' పాట ప్రోమోతోనూ సినిమాపై హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లోనే పవన్ తన పాత్రకు సంబంధించిన షూటింగ్ను పూర్తి చేశారు. సినిమాను చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో జరిగిన కొన్ని ప్రత్యేక క్షణాలను మేకర్స్ ఫొటోలు, వీడియోల రూపంలో విడుదల చేశారు. అయితే చిత్రం విడుదల తేదీని మాత్రం మేకర్స్ ఇప్పటివరకు ప్రకటించలేదు. కానీ, వచ్చే ఏడాది మార్చిలో రావొచ్చని సినీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది.
#DekhlengeSaala 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/cByWxU7s5k— Ustaad Bhagat Singh (@UBSTheFilm) December 9, 2025
దిల్ రాజుతో పవన్ సినిమా?
పవన్ ఉస్తాద్తో తాను ఇప్పటికే ఒప్పుకున్న సినిమాలు కంప్లీట్ అవుతాయి. దీంతో ఆయన తదుపరి ఎలాంటి సినిమా తీస్తారు? అని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్తో సినిమా చేసేందుకు ఎదురుచూస్తున్నానని, ఒకవేళ డేట్స్ కన్ఫార్మ్ అయితే తానే స్వయంగా ప్రకటిస్తానని అన్నారు. పవన్ హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా చేయలని దిల్ రాజు ప్లాన్ చేస్తున్నారని తెలిసింది. ఇది మెజేజ్ ఓరియంటేట్ సోషల్ డ్రామాగా ఉంటుందని టాక్ వినిపిస్తుంది. కానీ, ఇంకా ఏదీ ఫైనలైజ్ కాలేదు.
రాశీఖన్నా కెరీర్ను టర్న్ చేసిన మెగా హీరో సినిమా- అప్పట్నుంచే అలా!
2026లో మెగా హీరోల మేనియా- సంక్రాంతి నుంచి వేసవి దాకా వరుస సినిమాలు!