'ఈ పాట ఎవరినైనా డ్యాన్స్ చేయిస్తుంది!' - 'ఉస్తాద్​'​ BTS వీడియో!

దేఖ్​లేంగే సాలా సాంగ్​ BTS - రేపే ఫుల్ సాంగ్ రిలీజ్

Dekhlengey Saala Song BTS
Dekhlengey Saala Song BTS (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 12, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Dekhlengey Saala Song BTS : పవర్​స్టార్ పవన్ కల్యాణ్- డైరెక్టర్ హరీశ్​ శంకర్ కాంబోలో తెరకెక్కుతోన్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' .ఈ సినిమాను మైత్రి మూవీ మేకర్స్​ నిర్మిస్తోంది. ఇందులో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా ఫీమేల్ లీడ్స్​లో నటిస్తున్నారు. సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ షురూ చేసేశారు. ఇటీవల ఈ సినిమా నుంచి 'దేఖ్​లేంగే సాలా' పాట ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు. ఫుల్ సాంగ్ డిసెంబర్ 13న రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ఈ పాటకు సంబంధించి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోను ఫ్యాన్స్ కోసం షేర్ చేశారు.

ఈ పాటకు సంబంధించి బిహైండ్ ది సీన్స్ (BTS) వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఈ వీడియోలో దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్​, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్, విశాల్​ ద్దద్లాని ఉన్నారు. "ఈ పాట ఎవరినైన డ్యాన్స్​ చేయిస్తుంది" అన్నట్లు ఒక క్యాప్షన్​తో రిలీజ్​ చేశారు. అయితే వారు రికార్డింగ్​ స్టూడియో​ నుంచి ఈ వీడియోను విడుదల చేసినట్లు అందులో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. 'నన్ను నమ్మండి, ఈ వీడియో అన్నింటినీ బ్రేక్ చేస్తుంది. ఇది చాలా క్రేజీగా ఉంది. ఉస్తాద్ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ వస్తుంది' అని వీడియోలో సింగర్ దద్లానీ పేర్కొన్నారు. అంటే సాంగ్ రికార్డింగ్ టైమ్​లో బిహైండ్ ది స్క్రీన్ జరిగిన మూమెంట్స్​ ఇందులో చూపించారు. ఇక ఈ పుల్ పాట డిసెంబర్ 13న (శక్రవారం) సాయంత్రం 6:30 గంటలకు రిలీజ్ కానుంది.

'ఓజీ' సినిమా సక్సెస్ తర్వాత పవన్​ ఫ్యాన్స్​ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా 'దేఖ్​లేంగే సాలా' పాట ప్రోమోతోనూ సినిమాపై హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌లోనే పవన్​ తన పాత్రకు సంబంధించిన షూటింగ్​ను పూర్తి చేశారు. సినిమాను చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో జరిగిన కొన్ని ప్రత్యేక క్షణాలను మేకర్స్​ ఫొటోలు, వీడియోల రూపంలో విడుదల చేశారు. అయితే చిత్రం విడుదల తేదీని మాత్రం మేకర్స్ ఇప్పటివరకు ప్రకటించలేదు. కానీ, వచ్చే ఏడాది మార్చిలో రావొచ్చని సినీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది.

దిల్ రాజుతో పవన్ సినిమా?
పవన్​ ఉస్తాద్​తో తాను ఇప్పటికే ఒప్పుకున్న సినిమాలు కంప్లీట్ అవుతాయి. దీంతో ఆయన తదుపరి ఎలాంటి సినిమా తీస్తారు? అని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్​తో సినిమా చేసేందుకు ఎదురుచూస్తున్నానని, ఒకవేళ డేట్స్ కన్ఫార్మ్ అయితే తానే స్వయంగా ప్రకటిస్తానని అన్నారు. పవన్ హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా చేయలని దిల్ రాజు ప్లాన్ చేస్తున్నారని తెలిసింది. ఇది మెజేజ్ ఓరియంటేట్ సోషల్ డ్రామాగా ఉంటుందని టాక్ వినిపిస్తుంది. కానీ, ఇంకా ఏదీ ఫైనలైజ్ కాలేదు.

