ప్రేమించే గోత్రం, సేవ చేసే నక్షత్రం- ఉస్తాద్తో నాకు ఇంకా ధైర్యం: పవన్ కల్యాణ్
హైదరాబాద్లో ఘనంగా ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక- రాజకీయాలతో పాటు సినిమాలు కొనసాగిస్తానన్న పవన్కల్యాణ్- సరైన ప్రణాళికతో 45 రోజుల్లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేశామని వెల్లడి
Published : March 16, 2026 at 6:52 AM IST
Pawan Kalyan Ustaad Bhagat Singh : రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటికీ సినిమాలు తన నుంచి ఎప్పుడూ దూరం కాలేదని నటుడు పవన్కల్యాణ్ తెలిపారు. సరైన ప్రణాళికతో ఉంటే ఇకపై కూడా సినిమాలు కొనసాగించవచ్చనే ధైర్యం ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ చిత్రంతో కలిగిందన్నారు. ఆయన కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందస్తు వేడుక ఆదివారం రాత్రి హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగింది. హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా కథానాయికలుగా నటించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ నెల 19న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పవన్కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ తనకు సినిమా అంటే ఎంతో ఇష్టమని చెప్పారు. తనకు అన్నం పెట్టింది కూడా సినిమా రంగమేనని, ప్రజలకు సేవ చేసే గుర్తింపును ఇచ్చింది కూడా ఇదే రంగమని గుర్తుచేశారు. సినిమా రంగంలో ఉన్న నిర్మాతలు, సాంకేతిక నిపుణులు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు. ముఖ్యంగా సినిమా కోసం ఎంతో ఉత్సాహంతో థియేటర్లకు వచ్చే అభిమానులకు మంచి వినోదం అందించాలని తన ఆశ అని తెలిపారు.
45 రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి!
ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ సినిమా ప్రయాణం సులభంగా సాగలేదని పవన్కల్యాణ్ చెప్పారు. మధ్యలో కథలో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయని, ఆ తర్వాత కరోనా పరిస్థితులు వచ్చాయని వివరించారు. తరువాత రాజకీయాల్లో మరిన్ని బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. అయినప్పటికీ ముందుగానే పక్కా ప్రణాళికతో పని చేయడంతో కేవలం 45 రోజుల్లోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేశామని వెల్లడించారు. ఈ అనుభవం వల్ల భవిష్యత్తులో కూడా సినిమాలు చేయవచ్చనే నమ్మకం కలిగిందన్నారు.
ఈ సినిమా నిర్మాతలు నవీన్ ఎర్నేని, రవిశంకర్ తనతో సినిమా చేయాలని దాదాపు పదేళ్లుగా కోరుతున్నారని పవన్కల్యాణ్ చెప్పారు. వారి పట్టుదల ఈ సినిమా ప్రయాణంలో తనకు బాగా అర్థమైందన్నారు. వాళ్లు ఎందుకు వరుస విజయాలు సాధిస్తున్నారో కూడా ఈ సమయంలో తెలిసిందని అన్నారు. దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన నిజమైన అభిమాని అని చెప్పారు. అభిమానుల్లో ఒకరు దర్శకుడిగా మారితే ఎలా ఉంటుందో హరీశ్ శంకర్ ద్వారా తెలుస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు.
దేశానికి సేవ చేసే స్థాయికి ఎదుగుతాడంటూ!
తెలంగాణ నేల నుంచి వచ్చిన హరీశ్ శంకర్ తనను ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్రలో ఊహించుకుని ఎంతో తపనతో ఈ సినిమా తెరకెక్కించాడన్నారు. ఆయనకు ఉన్న పాండిత్యం, నిబద్ధత తనను ఆకట్టుకుందని చెప్పారు. తన అభిప్రాయం ప్రకారం హరీశ్ శంకర్ భవిష్యత్తులో ఈ నేలకే కాకుండా దేశానికి సేవ చేసే స్థాయికి ఎదుగుతాడని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అందరి ఆశయాలతో రూపొందిన ఈ సినిమా గబ్బర్సింగ్ స్థాయిలో విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు. అయితే అంతిమ తీర్పు మాత్రం ప్రేక్షకులదేనని స్పష్టం చేశారు.
సినిమా అనేది మన దేశ సంస్కృతిలో భాగమని పవన్కల్యాణ్ అన్నారు. వినోదం అనేది భారతీయుల జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశమని చెప్పారు. సినిమాను తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి లేదా భారతీయుల నుంచి వేరుచేయడం సాధ్యం కాదని వ్యాఖ్యానించారు. సినిమా చూడాలని ఎవరూ ఎవరినీ బలవంతం చేయరని, ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా థియేటర్లకు వస్తారని చెప్పారు.
"మిమ్మల్ని ప్రేమించే గోత్రం….సేవ చేసే నక్షత్రం ❤️🔥"— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) March 15, 2026
18 శాతం జీఎస్టీ రూపంలో ప్రభుత్వానికే
సినిమా టికెట్ ధరల అంశం గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. టికెట్ ధరలు పెంచాలన్న విషయంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని నిర్మాతలు సంప్రదించినప్పుడు ఎవరూ దేహీ అని అడగాల్సిన అవసరం లేదని తన అభిప్రాయం అని తెలిపారు. టికెట్ ధరలు పెంచిన ప్రతి రూపాయిలో 18 శాతం జీఎస్టీ రూపంలో ప్రభుత్వానికే వెళ్తుందని గుర్తుచేశారు. ధరలు పెంచకపోతే బ్లాక్ మార్కెట్లో టికెట్లు అధిక ధరలకు అమ్ముడవుతాయని, దాంతో ప్రభుత్వానికే నష్టం జరుగుతుందని చెప్పారు.
భారతీయ సినిమా అన్నది ఒకటే అని పవన్కల్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు. కర్ణాటకలో కొన్ని సందర్భాల్లో తెలుగు సినిమా పోస్టర్లు పెట్టకూడదని చెప్పిన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ తాము వివక్ష చూపలేదన్నారు. అదే సమయంలో కాంతార 2 వంటి సినిమాలకు కూడా ప్రోత్సాహం ఇచ్చామని చెప్పారు. భారతీయ సినిమాలు ఎక్కడైనా ఆడాలని, అన్ని భాషల సినిమాలు అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు.
తాను ఇతర హీరోలను కూడా ఎంతో అభిమానిస్తానని పవన్కల్యాణ్ అన్నారు. అయితే తన పరిస్థితుల వల్ల ఏడాదికి రెండు సినిమాలకంటే ఎక్కువ చేయలేనని చెప్పారు. ఒక పరిశ్రమ నిలబడాలంటే వందల సినిమాలు రావాల్సిందేనని, అప్పుడు మాత్రమే థియేటర్లు కొనసాగుతాయని పేర్కొన్నారు. రాజకీయాల్లో ఉంటూ సినిమాల్లో నటించడం గురించి వచ్చే విమర్శలపై కూడా ఆయన స్పందించారు. రాజకీయాల్లో ఉన్న చాలా మందికి వ్యాపారాలు, కాంట్రాక్టులు ఉంటాయని చెప్పారు. అదే విధంగా తనకు సినిమా ఒక వృత్తి అని అన్నారు. తాను అన్ని పనులు వదిలేసి సినిమాలు చేయడం లేదని స్పష్టం చేశారు.
సినిమాలు చేయొచ్చనే నమ్మకం మరింతగా!
ప్రతిరోజూ సాధారణంగా ఎనిమిది గంటలు పనిచేయాల్సి ఉన్నా తాను రోజుకు దాదాపు 16 గంటలు కష్టపడుతున్నానని పవన్కల్యాణ్ తెలిపారు. అందులో మూడు లేదా నాలుగు గంటల సమయాన్ని సినిమాల కోసం కేటాయిస్తున్నానని చెప్పారు. ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ తర్వాత సినిమాలు చేయొచ్చనే నమ్మకం మరింత బలపడిందన్నారు. భవిష్యత్తులో తనతో సినిమాలు చేయాలనుకునే నిర్మాతలు ముందుగా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ను సంప్రదించాలని సరదాగా అన్నారు. ఈ సినిమా కోసం వారు చేసిన ప్రణాళిక ఎలా ఉందో తెలుసుకుని అలా సిద్ధమై రావాలని సూచించారు. కార్యక్రమం చివరలో అభిమానులు సినిమాలోని డైలాగ్ చెప్పమని కోరగా పవన్కల్యాణ్ స్పందించారు. సినిమాలోని "ఉస్తాద్ది ఇచ్చిపడేసే గోత్రం, ఇరగదీసే నక్షత్రం" అనే డైలాగ్కు బదులుగా నిజ జీవితంలో నాది మిమ్మల్ని ప్రేమించే గోత్రం సేవ చేసే నక్షత్రం అని చెప్పి అభిమానులను ఉత్సాహపరిచారు.