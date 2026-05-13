బన్నీతో మూడోసారి జతకట్టనున్న పూజా హెగ్డే- లోకేశ్ సినిమాలో క్రేజీ జోడీ!
మే నెల రెండో వారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న షూటింగ్- బన్నీ, లోకేశ్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ
Published : May 13, 2026 at 7:59 PM IST
Allu Arjun AA23 Heroine : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, స్టార్ హీరోయిన్ పూజాహెగ్డే మరోసారి జోడీ కట్టనున్నారనే వార్తలు సినీ వర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారాయి. దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్ తెరకెక్కించనున్న భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం 'AA23'లో పూజా హెగ్డేను కథానాయికగా ఎంపిక చేస్తునట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక పనులు వేగంగా జరుగుతుండగా, మే నెలలో షూటింగ్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశముందని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే కథనాయిక విషయంపై చిత్రబృందం నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
మూడో సారి మెరవనున్న జోడీ!
ఇది అల్లు అర్జున్, లోకేశ్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న తొలి చిత్రం కావడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఈ సినిమాతో అల్లు అర్జున్ LCU(లోకేశ్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్)లోకి ఎంటర్ అవ్వనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారీ బడ్జెట్తో, హైఓల్టేజ్ యాక్షన్ సన్నివేశాలతో ఈ సినిమాను రూపొందించనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఒకవేళ పూజా హెగ్డే ఎంపిక ఖరారైతే ఇది 'డీజే: దువ్వాడ జగన్నాథమ్', 'అల వైకుంఠపురములో' తర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో రానున్న మూడో చిత్రం అవుతుంది. ఈ జోడీకి ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో మంచి క్రేజ్ ఉండటంతో అభిమానులు కూడా ఈ వార్తపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
కథకు అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆకర్షణ
ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి సహరచయిత రత్న కుమార్ తాజాగా కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. సినిమాకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయని, ఇప్పటికే అల్లు అర్జున్తో మూడు వారాల పాటు చర్చలు జరిపామని తెలిపారు. మే నెల రెండో వారం నుంచి షూటింగ్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశముందని వెల్లడించారు. "ఇది కేవలం స్టార్ కాస్టింగ్ వల్ల పాన్ ఇండియా సినిమా కాదు. ఈ కథకే అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆకర్షణ ఉంది. అల్లు అర్జున్ గారు ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగం కావడంతో మేం అనుకున్న విధంగా సినిమాను తీర్చిదిద్దే అవకాశం లభిస్తోంది. ఆయనతో జరిగిన చర్చలు చాలా ఉత్సాహాన్నిచ్చాయి" అని రత్నకుమార్ చెప్పారు.
అనౌన్స్మెంట్ వీడియోతోనే భారీ హైప్
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన 'AA23' ప్రకటన వీడియోకు ఈ ఏడాది సోషల్ మీడియాలో భారీ స్పందన వచ్చింది. ఆ వీడియోలో వినిపించిన '23 థీమ్' అనే నేపథ్య సంగీతం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. కేవలం స్టైలిష్ ప్రెజెంటేషన్ మాత్రమే కాకుండా, ఆ సంగీతంలో ఒక ప్రత్యేకమైన సందేశం కూడా ఉందంటూ అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు.
అట్లీతో మరో భారీ చిత్రం
AA23తో పాటు అల్లు అర్జున్ దర్శకుడు అట్లీతో కూడా మరో ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్కు సిద్ధమవుతున్నారు. దాన్ని 'AA22xA6' అనే వర్కింగ్ టాటిల్తో పిలుస్తున్నారు. కాగా ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకుణె కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. మొదట ఇది ఇద్దరు హీరోల సినిమా అనే ప్రచారం జరిగినప్పటికీ అల్లు అర్జున్ ద్విపాత్రాభినయం చేయనున్నట్లు ఆయన బృందం స్పష్టం చేసింది. ఇటీవల దీపికా పడుకోన్కు స్వాగతం పలుకుతూ విడుదల చేసిన ప్రత్యేక వీడియో కూడా సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది. ప్రస్తుతం చేతిలో రెండు భారీ ప్రాజెక్ట్లు ఉండటంతో అల్లు అర్జున్ తదుపరి సినిమాలపై అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.
