బాలీవుడ్​ నటుడితో పూజాహెగ్డే డేటింగ్​! - మరోసారి వార్తల్లో నిలిచిన బ్యూటీ

గతంలో సల్మాన్ ఖాన్​తో ప్రేమలో పడిందనే వార్తలు - తాజాగా ఆ స్టార్ హీరోతో రిలేషన్​లో ఉన్నట్లు వార్తలు!

Published : April 29, 2026 at 4:35 PM IST

Choose ETV Bharat

Pooja Hegde Dating Rumours : సినీ వర్గాల్లో కొత్త డేటింగ్ పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. సినిమా సెలబ్రిటీలు పబ్లిక్ ఫిగర్స్ కాబట్టి వీరికి సంబంధించిన ఏ చిన్న విషయమైనా సరే క్షణాలలో వైరల్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీలు జంటగా కలసి ఒకటి, రెండు సినిమాల్లో నటించినా లేదా ఒకటికి రెండుసార్లు మీడియా కంట పడినా సరే వారి మధ్య ఏదో ఉందనే రూమర్లు క్రియేట్ అవుతుంటాయి. అయితే ఒక్కోసారి ఆ రూమర్లు నిజం కావచ్చు, మరికొన్నిసార్లు అవి కేవలం వార్తలుగానే మిగిలిపోవచ్చు. తాజాగా ఒక జంట కలిసి నటించకపోయినా వారిద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారనే వార్త బాలీవుడ్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఆమె ఎవరో కాదు పూజా హెగ్డే.

లవ్ లైఫ్, డేటింగ్ గురించి వార్తలు : పూజా హెగ్డే ప్రేమలో పడిందనే వార్తలు రావడం కొత్తేమి కాదు. గతంలో " కిసీకా బాయ్ కిసీకా జాన్ " సినిమా చేస్తున్న సమయంలో సల్మాన్ ఖాన్​తో ప్రేమలో పడిందనే వార్తలు వినిపించాయి. అయితే ఆ సమయంలో ఆమె వాటిని ఖండించింది. ఇప్పుడు మరోసారి ఆమె లవ్ లైఫ్, డేటింగ్ గురించి వార్తలు వినిపించడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు రోహన్ మెహ్రా (దివంగత నటుడు వినోద్ మెహ్రా కుమారుడు)తో ఈమె ప్రేమలో పడిందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనికి కారణం గత ఏడాది పూజా హెగ్దే బర్త్​డే సమయంలో రోహన్ మెహ్రా ఇన్​స్టా పోస్ట్ పెట్టడమే.

మరి అప్పుడు పోస్ట్ పెడితే ఇప్పుడు వైరల్ అవ్వడమేంటనే ప్రశ్న తలెత్తొచ్చు. అసలు విషయంలోకి వెళ్తే వీరిద్దరూ ఈ మధ్య ఎక్కువగా తమ రిలేషన్ పట్ల సీరియస్​గా ఉన్నారని కలిసి షికార్లకు వెళ్లడం, రెస్టారెంట్లకు వెళ్లడం వంటివి చేస్తూ మీడియా కంట పడుతున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్​గా మారింది. 2020లో హర్ష్ వర్ధన్ కపూర్ నిర్వహించిన ఒక పార్టీలో వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించినప్పుడు వారి గురించి మొదటిసారి పుకార్లు వచ్చాయి. గతంలో రోహన్‌కు తారా సుతారియాతో సంబంధం ఉన్నట్లు కూడా వార్తలు వచ్చాయి. ఈ రూమర్లపై సోషల్​ మీడియాలో మిశ్రమ స్పందనలు వస్తున్నాయి. కానీ పూజా హెగ్డే కానీ, రోహన్​ కానీ దీనిపై అధికారికంగా స్పందించలేదు.

బజార్ చిత్రంతో సినీ రంగ ప్రవేశం
1991లో జన్మించిన రోహన్ మెహ్రా, దివంగత బాలీవుడ్ నటుడు వినోద్ మెహ్రా కుమారుడు. సైఫ్ అలీ ఖాన్, రాధికా ఆప్టే, చిత్రంగద సింగ్ నటించిన 'బజార్' చిత్రంతో అతను సినీ రంగంలోకి ప్రవేశం చేశాడు. అతను '20 ఐపీసీ', 'కాలా', 'అద్భుధ్' వంటి ప్రాజెక్ట్‌లలో నటించాడు. 'ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్!' అనే సిరీస్‌తో కూడా అభిమానులని మెప్పించాడు. అతని నెక్స్ట్​ ప్రాజెక్ట్ 'ఫ్యామిలీ బిజినెస్' అనే నెట్‌ఫ్లిక్స్ షో. ఇందులో అనిల్ కపూర్, విజయ్ వర్మ, రియా చక్రవర్తి, నేహా ధూపియా వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

క్యూట్ లుక్స్‌తో దర్శక, నిర్మాతల కళ్లలో
పూజా హెగ్డే మోడలింగ్ నుంచి సినీ రంగం వైపు అడుగులు వేశారు. 2012లో తమిళ మూవీ "మూగమూడి"తో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత 2014లో ఒక లైలా కోసం సినిమాతో తెలుగువారిని పలకరించారు. అదే ఏడాది ముకుంద సినిమాలో సందడి చేశారు. తన క్యూట్ లుక్స్‌తో దర్శక, నిర్మాతల కళ్లలో పడ్డ పూజ ఆ తర్వాత బోలెడు అవకాశాలు దక్కించుకుంది. అల్లు అర్జున్ 'డీజే', 'సాక్ష్యం', 'అరవింద సమేత వీరరాఘవ', 'మహర్షి', 'గద్ధల కొండ గణేష్', 'అల వైకుంఠపురం', 'మోస్ట్ ఎలిజబుల్ బ్యాచిలర్' సినిమాలతో టాప్ హీరోయిన్‌గా నిలిచారు.

