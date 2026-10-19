టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పుల కేసు - ముగ్గురు నిందితులు అరెస్ట్
బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పుల ఘటనలో కీలక పరిణామం జరిగింది.
Published : October 19, 2026 at 11:47 AM IST
Tiger Shroff Attack Accused : బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పుల ఘటనలో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన ముగ్గురు నిందితులను రాజస్థాన్లోని కోటాలో పోలీసులు సోమవారం అరెస్టు చేశారు. నిందితుల్లో ఇద్దరు హరియాణా వాసులు కాగా, మరొకరు బిహార్ వాసి. ఈ ముగ్గురు రైలు ప్రయాణిస్తుండగా కోటా నగర పోలీసులు పట్టుకున్నారని ఎస్పీ తేజస్వని గౌతమ్ మీడియాకు చెప్పారు. ఈ ముగ్గురికి కూడా లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అయితే ముంబయిలోని జుహు ప్రాంతంలో ఆదివారం నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై ముగ్గురు దుండగులు తుపాకీతో ఐదు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో హీరో సురక్షితంగా బయటపడగా, ఆయన డ్రైవర్ సహా మరో వ్యక్తికి బుల్లెట్ దిగింది.
కాగా, అంతకుముందు ముంబయి పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని సెక్షన్లు 109(1), 3(5), అలాగే ఆయుధ చట్టంలోని సెక్షన్ 3, 25 కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అలాగే టైగర్ ష్రాఫ్ డ్రైవర్ ఫిర్దౌస్ వాంగ్మూలాన్ని సైతం పోలీసులు నమోదు చేశారు. ఈ కాల్పుల ఘటనలో ఫిర్దౌస్ ఎడమ చేతికి బుల్లెట్ గాయమైంది.
Rajasthan: Three accused in the firing incident involving actor Tiger Shroff in Mumbai have been arrested by Kota Police. Two are residents of Haryana and one of Bihar. The Kota City Police team apprehended them from a train, Kota SP Tejaswani Gautam confirmed to ANI https://t.co/KKk95sinfi— ANI (@ANI) October 19, 2026
సల్మాన్ ఖాన్ ఇంటివద్ద గట్టి భద్రత
మరోవైపు, టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై తుపాకీ కాల్పుల నేపథ్యంలో ముంబయిలోని బాంద్రా ప్రాంతంలో నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ నివాసం వద్ద పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. సల్మాన్ గెలాక్సీ అపార్ట్మెంట్స్ బయట బుల్లెట్ప్రూఫ్ జాకెట్లు ధరించిన పోలీసు సిబ్బంది, పోలీసు వాహనాలతో పాటు కనిపించారు.