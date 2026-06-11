'తమిళ సినిమా రూపురేఖలను మార్చిన ఘనత భారతీరాజాదే'- ప్రధాని మోదీ నివాళి
భారతీరాజా మృతి సినిమా పరిశ్రమకు తీరని లోటంటూ ప్రధాని సంతాపం- గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన తీరు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందన్న మోదీ
Published : June 11, 2026 at 12:34 PM IST
PM Modi condolences To Bharathi Raja : ప్రముఖ దర్శకుడు, నిర్మాత, రచయిత భారతీరాజా మృతి పట్ల ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గురువారం సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. అనారోగ్య కారణాల వల్ల భారతీరాజా జూన్ 10న తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతి సినిమా పరిశ్రమకు తీరని లోటంటూ ప్రధాని సంతాపం తెలిపారు. "భారతీరాజా మరణవార్త బాధ కలిగించింది. తమిళ సినిమా రూపురేఖలను మార్చిన ఘనత ఆయనది. చలనచిత్ర ప్రపంచంలో ఆయన ఒక ధ్రువతారగా నిలిచారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన తీరు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. ఈ కఠిన సమయంలో ఆయన కుటుంబసభ్యులకు, అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను" అని ఎక్స్ వేదికగా మోదీ నివాళులర్పించారు.
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