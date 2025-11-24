ETV Bharat / entertainment

'ఒక శకం ముగిసింది'- ధర్మేంద్ర మృతి పట్ల మోదీ సంతాపం

ధర్మేంద్ర మృతికి రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సంతాపం

Dharmendra
Dharmendra (Source : IANS, ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 24, 2025 at 3:27 PM IST

2 Min Read
PM Modi Tributes To Actor Dharmendra : బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు ధర్మేంద్ర మృతి పట్ల రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని మోదీ, ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ధర్మేంద్రతో తమకు ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఎమోషనల్ పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. భారతీయ సినిమాలో ఒక శకం ముగిసిందని రాష్ట్రపకి ముర్ము పోస్ట్​ చేశారు.

'ధర్మేంద్ర గారి మృతితో భారతీయ సినిమాలో ఒక యుగం ముగిసింది. ఆయన ఒక దిగ్గజ సినీ వ్యక్తిత్వం. ఆయన పోషించిన ప్రతి పాత్రకు ఆకర్షణ తెచ్చిన అద్భుతమైన నటుడు. ఆయన విభిన్న పాత్రలను పోషించిన విధానం లెక్కలేనన్ని మందిని ఆకట్టుకుంది. ధర్మేంద్ర జీ తన సరళత, వినయం, ఆప్యాయతకు సమానంగా ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఈ విషాద సమయంలో ధర్మేంద్ర కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా' అని మోదీ ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్ షేర్ చేశారు.

'ఎదుగుతున్న ప్రతీ అబ్బాయి ధర్మేంద్ర జీ లాంటి హీరో కావాలని కోరుకునే వాళ్లం. మన పరిశ్రమకు అసలైన హీ మ్యాన్. కొన్ని తరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ సినిమాలు, మీరు పంచిన ప్రేమ ద్వారా మీరు ఎప్పటికీ జీవిస్తారు. ఓం శాంతి' అని అక్షయ్ కుమార్, ధర్మేంద్రతో తీసుకున్న ఫొటో ఒకటి పోస్ట్ షేర్ చేశారు.

ఎప్పటికీ తమ హృదయాల్లో ధర్మేంద్ర ఉంటారని ప్రముఖ నటుడు అమీర్‌ ఖాన్‌కు చెందిన ప్రొడక్షన్ బ్యానర్‌ తెలిపింది. చిత్ర పరిశ్రమకు ఆయన అసలైన హీ- మ్యాన్ అని కొనియాడారు. ధర్మేంద్ర మరణం చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక యుగానికి ముగింపు అని బాలీవుడ్‌ దర్శక నిర్మాత కరణ్‌ జోహార్‌ తెలిపారు. భారతీయ సినిమా రంగంలో ఆయన నిజమైన లెజండ్‌ ‌అని ప్రశంసించారు.

ధర్మేంద్ర మృతి విషయం తెలిసి తనలో విషాదం అలుముకుందని బాలీవుడ్‌ నటుడు అజయ్‌ దేవగన్‌ తెలిపారు. ఆయన నటన, దాతృత్వం, ఆప్యాయత తరతరాలుగా కళాకారులకు స్ఫుర్తినిచ్చిందన్నారు. కరీనా కపూర్‌ ధర్మేంద్ర మృతికి సంతాపంగా తన సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలో ఆయన పోటోలను పోస్ట్‌ చేశారు. దయా, బలం, వినయానికి ధర్మేంద్ర చిహ్నంగా నిలిచారని మాధురి దీక్షిత్‌ తెలిపారు. ఒక లెజెండ్‌ తమను విడిచిపెట్టి వెళ్లారని ప్రముఖ సినీనటి రష్మిక పోస్టు పెట్టారు.

6 దశాబ్దాలు, 300కుపైగా సినిమాలు- నటుడు నుంచి ఎంపీ దాకా- ధర్మేంద్ర జర్నీ ఇదే!

సీనియర్ నటుడు ధర్మేంద్ర కన్నుమూత

