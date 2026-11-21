'ఫూలే'ట్రైలర్ రిలీజ్- మహాత్ముల చరిత్ర వెండితెరపైకి
Phule Movie : జ్యోతిరావ్ ఫూలే, సావిత్రిబాయి ఫూలే జీవిత పోరాటాన్ని తెరపై ఆవిష్కరించిన చిత్రం 'పూలే'. ఇది నవంబర్ 27న రిలీద్ కానున్న నేపథ్యంలో మేకర్స్ తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.
Published : November 21, 2026 at 7:56 PM IST
మహిళా సాధికారత, విద్య, కుల నిర్మూలన కోసం పోరాడిన సంఘ సంస్కర్త జ్యోతిరావ్ ఫూలే- సావిత్రిబాయి పూలే దంపతుల నిజ జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రం 'పూలే'. దర్శకుడు అనంత్ మహదేవన్, పూలే దంపతులు సాగించిన పోరాటం, వారి ఆదర్శప్రాయమైన జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించారు. హిందీలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు కూడా రాబోతోంది. ఈ నెల 27న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ శనివారం ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. విద్య, సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, మహిళా విద్య వంటి అంశాల కోసం పూలే దంపతులు చేసిన పోరాటాలను ఈ సినిమాలో చూపించనున్నారు.
సమాజంలో నెలకొన్న కులవివక్ష, అసమానతలు, మహిళలపై వివక్షకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ విద్య, సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం కోసం జ్యోతిరావ్ ఫూలే- సావిత్రిబాయి తమ జీవితాలను అంకితం చేశారు. ముఖ్యంగా మహిళల విద్యకు పాటుపడ్డారు. అప్పటి సంఘటనలను మేకర్స్ ఈ సినిమాతో వెండితెరపై చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ట్రైలర్లో కూడా ఆ సన్నివేశాలనే చూపించారు. కాగా, తాజాగా తెలుగు డబ్బింగ్ పూర్తైనట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. అనంత్ మహదేవన్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రాన్ని సుపదా క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై డా పొన్నం రవిచంద్ర నిర్మించారు. ప్రతీక్ గాంధీ, పత్రలేఖ ఇందులో జ్యోతిరావ్ ఫూలే- సావిత్రిబాయి పాత్రలు పోషించారు.
PHULE – A STORY THAT INSPIRED GENERATIONS! A story of vision, determination and social transformation. PHULE – GRAND THEATRICAL RELEASE ON 27TH NOVEMBER! Music on @MadhuraAudio #Phule #JyotiraoPhule #SavitribaiPhule #TeluguCinema https://t.co/Zs2vD0i7EV— Madhura Sreedhar Reddy (@madhurasreedhar) November 21, 2026
అయితే ఇది కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదని, సమాజంలో మార్పు కోసం పోరాడిన ఇద్దరు మహనీయుల జీవితాలను, వారి ఆశయాలను, వాళ్లు ఎదుర్కొన్న అడ్డంకులను సినిమాగా తీసుకున్న ప్రయత్నంగా మేకర్స్ చెప్పారు. దీనిని ఒక చరిత్రాత్మక కథనంగా పేర్కొన్న మేకర్స్, నేటి యువత, విద్యార్థులు, ప్రతి ఒక్కరూ ఫూలే దంపతుల జీవితం గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. సమానత్వం, విద్య, మానవత్వం, సామాజిక బాధ్యత వంటి విలువలను ఈ చిత్రం గుర్తు చేస్తుందని చెప్పారు. నవంబర్ 27న రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరు ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో వీక్షించాలని చిత్ర బృందం ట్రైలర్ రిలీజ్ సందర్భంగా కోరింది.
సినిమాను ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులకు చేరవేయాలన్న ఉద్దేశంతో చిత్రబృందం తాజాగా స్పెషల్ స్క్రీనింగ్ ఏర్పాటు చేసింది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్రత్యేకంగా ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించారు. ఫూలే దంపతులు కులవివక్ష నిర్మూలన కోసం, మహిళా విద్య కోసం చేసిన పోరాటం నేటి తరానికి గొప్ప స్ఫూర్తిదాయకమని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి కొనియాడారు. ఫూలే దంపతుల సామాజిక సేవ, వారి జీవితాలు నేటి సమాజానికి ఎంతో అవసరమైన సందేశాన్ని అందిస్తాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు సినిమా చూసిన అనంతరం మాట్లాడారు.
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