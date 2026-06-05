నార్త్ అమెరికాలో దుమ్మురేపిన పెద్ది- ప్రీమియర్లతోనే చరణ్ కెరీర్లో టాప్ ప్లేస్!
పెద్దితో రామ్ చరణ్ ర్యాంపేజ్ - ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత చరణ్కు మరో భారీ ఓపెనింగ్
Published : June 5, 2026 at 8:28 AM IST
Peddi Overseas Collections : మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కథానాయకుడిగా, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కించిన ప్రతిష్టాత్మక స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది నిన్న ( జూన్ 4 తేదీన ) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైంది. తొలి ఆట నుంచే పాజిటివ్ టాక్ను సొంతం చేసుకున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళ్తోంది. ముఖ్యంగా ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో పెద్ది రికార్డుల వేట మొదలు పెట్టింది. నార్త్ అమెరికాలో ప్రీమియర్ల ద్వారానే ఈ చిత్రం 1.57 మిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లు సాధించి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
దీంతో రామ్ చరణ్ కెరీర్లో ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత నార్త్ అమెరికాలో అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ సాధించిన రెండో చిత్రంగా పెద్ది నిలిచింది. సినిమాకు వస్తున్న ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని, వీకెండ్ ముగిసే నాటికి వసూళ్లు మరింత పెరిగే అవకాశముందని సినీ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అమెరికా సహా పలు దేశాల్లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్కు మంచి స్పందన లభించినట్లు తెలుస్తోంది. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. ఈ చిత్రం విడుదల రోజునే భారీ కలెక్షన్లు అందుకుంటూ బాక్సాఫీస్ దగ్గర తన సత్తా చాటుతోంది.
కర్ణాటకలో ఓజీ ప్రీమియర్ రికార్డ్ బ్రేక్
కర్ణాటకలో రామ్ చరణ్ పెద్ది ప్రీమియర్ షోలకు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ప్రీమియర్స్లో రూ.3.2 కోట్లు వసూలు చేసి, టాలీవుడ్లోని పలు అగ్రహీరోల సినిమాల రికార్డులను తిరగరాసిందని సినీ వర్గాలు తెలిపాయి. గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ (రూ.2.72 కోట్లు) అక్కడ హయ్యెస్ట్ ప్రీమియర్ కలెక్షన్స్ రాబట్టిన తెలుగు సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది. ప్రభాస్ రాజా సాబ్ (రూ.2.61 కోట్లు), అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 (రూ.2.55 కోట్లు) ఈ జాబితాలో తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 'పెద్ది' సినిమా వీటన్నిటినీ బీట్ చేసి, కర్ణాటకలో అత్యధిక ప్రీమియర్ కలెక్షన్స్ సాధించిన తెలుగు చిత్రంగా నిలిచింది.
ఇది పెద్ది కథ
1980-90ల నాటి కాలంలో విజయనగరం జిల్లా నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ 'పెద్ది'గా ఒక భిన్నమైన మాస్ లుక్లో కనిపించి అలరించారు. కార్మికుల హక్కులు, స్థానిక క్రీడల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలో, ఒక ప్రతిభావంతుడైన దినసరి కూలి తన గ్రామానికి రైల్వే స్టేషన్, గుర్తింపు తీసుకురావడం కోసం పారా అథ్లెట్గా మారి ఏం చేశాడనేది బుచ్చిబాబు అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ 'అచ్చియమ్మ' పాత్రలో మెప్పించగా, కన్నడ స్టార్ శివరాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, బొమన్ ఇరానీ, దివ్యేందు శర్మ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఆస్కార్ విజేత ఏ.ఆర్. రెహమాన్ అందించిన సంగీతం, ముఖ్యంగా "చికిరి చికిరి" సాంగ్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సినిమాను చూసేందుకు ప్రజలు ఎగబడుతున్నారు. ముఖ్యంగా సినిమాలోని యాక్షన్ సన్నివేశాలతో పాటు, దాదాపు 40 నిమిషాల పాటు సాగే క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్, రామ్ చరణ్ నటనకు ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ లభిస్తోంది. పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకుపోతున్న 'పెద్ది' రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని భారీ వసూళ్లను సాధించడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు థియేటర్ల దగ్గర పాలాభిషేకాలు, డప్పు చప్పుళ్లతో ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటుండగా, సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన ప్రేక్షకులు తమ అభిప్రాయాలను ఉత్సాహంగా పంచుకుంటున్నారు.
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