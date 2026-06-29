OTTలోకి రామ్చరణ్ 'పెద్ది' మూవీ - స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
నెట్ఫ్లిక్స్లోకి రానున్న పెద్ది సినిమా - ఓటీటీ డేట్ ఫిక్స్!
Published : June 29, 2026 at 11:16 AM IST
Peddi OTT Release : రామ్చరణ్ నటింటిన రీసెంట్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం పెద్ది థియేటర్లలో మంచి ఆదరణను సొంతం చేసుకుంది. జూన్ 4న విడుదలైన ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 400 కోట్ల వరకు వసూళ్లను సాధించి, ఈ ఏడాది రిలీజైన తెలుగు చిత్రాల్లో అత్యధిక కలెక్షన్లను సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. విడుదలై నాలుగు వారాలు అయినప్పటికీ థియేటర్ల వద్ద డీసెంట్ రన్ కొనసాగిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ గురించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.
ఈ సినిమాకు సంబంధించిన డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ భారీ ధరకు సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమా జులై 2 నుంచి తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే హిందీలో మాత్రం మూవీ రిలీజైన 8 వారాల తర్వాత, అంటే జులై 30న స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉండనున్నట్లు సమాచారం. పెద్ది మూవీకి హిందీలో ఆశించిన రెస్పాన్స్ దక్కలేదు. మరి ఓటీటీలో ఈ సినిమా హిందీ వెర్షన్ ఎంత మేర ఆదరణను సొంతం చేసుకుంటుందో చూడాల్సి ఉంది.
ఈ చిత్రంలో జగపతి బాబు, జాన్వీ కపూర్, దివ్యేందు శర్మ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించగా బుచ్చిబాబు దీనికి దర్శకత్వం వహించారు. ఏ ఆర్. రెహమాన్ దీనికి స్వరాలను సమకూర్చారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీశ్ కిలారు ఈ సినిమాను నిర్మించారు.