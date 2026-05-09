నార్త్ ఇండియాలో 'పెద్ది' ట్రైలర్​ లాంచ్- బుచ్చిబాబు స్ట్రాటజీ మామూలుగా లేదుగా!

ట్రైలర్​ను నార్త్ ఇండియాలో విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్​ ప్లాన్​ - దీని కోసం అక్కడ పలు ప్రదేశాలను పరీశీలిస్తున్న చిత్రబృందం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 9, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Peddi Movie Trailer Launch News: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా "పెద్ది" సినిమా విడుదలకు ఇంకా నెల రోజులు కూడా సమయం లేదు. అయితే ఈ సినిమా విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న కొద్ది చిత్ర బృందం అనుసరిస్తున్న ప్రమోషన్స్ స్ట్రాటజీ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. పెద్ది సినిమా ట్రైలర్​ను నార్త్ ఇండియాలో విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్​ ప్లాన్​ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

భారీ కలెక్షన్లను సాధించాలంటే
పెద్ది సినిమా భారీ కలెక్షన్లను సాధించాలంటే నార్త్​ ఇండియాలో భారీ ప్రమోషన్స్​​ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే మేకర్స్​ ట్రైలర్​ లాంఛ్​ ఈవెంట్​ను అక్కడ పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని కోసం చిత్రబృందం అక్కడ పలు ప్రదేశాలను పరీశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీన్ని బట్టి చూస్తే పెద్ది సినిమాను బుచ్చిబాబు నేష్​నల్​ లెవల్​లో ప్రచారం చేస్తున్నారని అర్థం చేసుకోవచ్చు. పెద్ది ట్రైలర్​ మే 16 లేదా మే 17న విడుదల కానున్నట్లు సమాచారం. శివరాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ వంటి ప్రముఖ నటులు ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఒకరోజు ముందుగానే విదేశాల్లో సందడి
జూన్‌ 4న విడుదల కానున్న ఈ సినిమా ఒకరోజు ముందుగానే విదేశాల్లో సందడి చేయనుంది. తాజాగా అక్కడ ప్రీసేల్‌ బుకింగ్స్‌ ఓపెన్ చేయగా టికెట్స్ హాట్‌కేకుల్లా అమ్ముడయ్యాయి. 24 గంటలు కూడా కాకముందే లక్ష టికెట్స్‌ సేల్‌ అయ్యాయి. దీంతో నార్త్‌ అమెరికాలో అత్యంత వేగంగా ఇన్ని టికెట్స్ అమ్ముడైన తొలి సినిమాగా పెద్ది రికార్డు నెలకొల్పింది. ట్రైలర్‌ కూడా విడుదల కాకముందే ఈ స్థాయిలో టికెట్స్ సేల్‌ కావడంతో అభిమానులు సంతోషంలో మునిగి పోయారు. సినిమా విడుదలకు ఇంకా కొన్ని రోజుల సమయం ఉండడంతో అప్పటికి మరిన్ని రికార్డులు సొంతం చేసుకోవడం ఖాయమని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మరోవైపు పెద్ది పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్ పనులన్నీ పూర్తయ్యాయి. తాజాగా ఎడిటింగ్‌ కూడా పూర్తయిందని దర్శకుడు బుచ్చిబాబు తెలిపారు. ట్రైలర్‌ విడుదలైన అనంతరం టికెట్స్ భారీగా సేల్‌ అవ్వొచ్చని సినీ వర్గాల్లో చర్చించుకుంటున్నారు. ఎమోషన్‌ ప్రధానంగా తెరకెక్కిన ఈ కమర్షియల్‌ సినిమా అందరికీ కనెక్ట్‌ అవుతుందని దర్శకుడు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. "పెద్ది"ని మన హృదయాల్లోంచి తీసేయడం అంత తేలిక కాదని బుచ్చిబాబు అన్నారు.

పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో!
గతంలో వచ్చిన యానిమల్, సలార్ వంటి భారీ చిత్రాల తరహాలోనే పెద్ది కూడా లాంగ్ రన్ టైమ్​తో రాబోతుందని సినీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ సినిమా నిడివి సుమారుగా 3 గంటలకు పైగానే ఉన్నట్లు ఫిల్మ్ నగర్​లో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా కథను ఎంతో ఎమోషనల్‌గా, డీటెయిల్డ్‌గా తెరకెక్కించారని, అందుకే సినిమా నిడివి అంత పెరిగిందని టాక్ నడుస్తోంది. అయితే ఫైనల్ టచ్​లో ఎడిటర్ నవీన్ నూలి ఏమైనా కట్​ చేస్తారా లేదా అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్నగా మారింది.

ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రానికి ఆస్కార్ విన్నర్ ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, వృద్ధి సినిమాస్ నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన సాంగ్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి. పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తాడో చూడాలంటే మరికొన్ని రోజులు ఎదురు చూడాల్సిందే.

