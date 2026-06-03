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పెద్ది సినిమా టికెట్​ ధరల పెంపు- ​ఎంతంటే?

పెద్ది టికెట్ ధరల పెంపునకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతి - 10 రోజుల పాటు సింగిల్ స్క్రీన్స్‌లో రూ. 100, మల్టీప్లెక్స్‌లలో రూ. 125 అదనంగా పెంచుకోవచ్చన్న ప్రభుత్వం

Peddi Movie Ticket Prices
Peddi Movie Ticket Prices (movie poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 3, 2026 at 7:24 AM IST

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Peddi Movie Ticket Prices : మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు కాంబోలో వస్తున్న పాన్​ ఇండియా సినిమా "పెద్ది" టికెట్ ధరల పెంపునకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. జూన్ 4న విడుదలవుతున్న ఈ సినిమాకు 10 రోజుల పాటు సింగిల్ స్క్రీన్స్‌లో రూ. 100, మల్టీప్లెక్స్‌లలో రూ. 125 అదనంగా పెంచుకోవచ్చని తెలిపింది. జూన్ 3 రాత్రి 8 గంటలకు వేసే స్పెషల్​ ప్రీమియర్​ షో టికెట్ ధరను రూ. 600గా నిర్ణయించారు. బుధవారం రాత్రి నుంచే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని ఏరియాల్లో 'పెద్ది' ప్రీమియర్ షోల హంగామా మొదలు కానుంది.

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