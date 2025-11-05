'చికిరి' అంటే ఏంటో తెలుసా? పెద్ది ఫస్ట్ సాంగ్ టైటిల్ అర్థమిదే!
Published : November 5, 2025 at 11:36 AM IST
What Is Chikiri : రామ్ చరణ్- బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న చిత్రం 'పెద్ది'. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన గ్లింప్స్తో పాటు జాన్వీ కపూర్ ఫస్ట్ లుక్, పాత్ర పేరును ఇప్పటికే రివీల్ చేయగా భారీగా పైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ సింగిల్ ప్రోమోను సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేశారు. ఈ సాంగ్ 'చికిరి' అనే టైటిల్తో రానుంది. అయితే చికిరి అనే పదానికి అర్థం ఎవ్వరికీ తెలియదు. ప్రస్తుతం అందరి మదిలో మెదిలే ప్రశ్న- చికిరి అంటే ఏంటి? అయితే బుధవారం దీనికి సంబంధించిన స్పెషల్ వీడియోను షేర్ చేశారు టీమ్! చికిరి అంటే ఎంటో చెప్పేశారు.
చికిరి అంటే
సినిమాలోని మొదటి పాట పేరు చికిరి అని బుచ్చిబాబు కన్ఫార్మ్ చేశారు. అప్పటి నుంచే ఈ పాట కోసం మెగా ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే అందరి దృష్టి చికిరి అనే పదంపై మళ్లింది. బహుశా ఈ పదం సరదాగా మాట్లాడుకునేదని, లేదా హీరోయిన్ ముద్దు పేరు అయ్యి ఉండవచ్చు అని అనుకున్నారు. అయితే వాటన్నింటికి చెక్ పెడుతూ దర్శకుడే చికిరి అంటే ఏంటో అర్ధం చెప్పారు. ఈ మేరకు ఓ వీడియో గ్లింప్స్ను విడుదల చేశారు.
వీడియోలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహ్మాన్కు బుచ్చిబాబు పాట లిరిక్స్, ఐడియా గురించి వివరిస్తారు. పాట టైటిల్ చికిరి అని రెహ్మాన్కు చెబుతారు. అసలు చికిరి అంటే ఏంటి అని బుచ్చిబాబును రెహ్మాన్ ప్రశ్నించారు. అయితే పెద్ది ఉండే పల్లెటూర్లలో అమ్మాయిలను అందంగా, ముద్దుగా, ప్రేమగా చికిరి అని పిలుస్తారని డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు చెప్పారు. ఈ చికిరి అర్థం అదన్నమాట! ఇక దీనికి చికిరి పదం వినడానికి బాగుందని, పాటకు హూక్లాగా పెడదామని డైరెక్టర్తో రెహ్మాన్ అన్నారు. వీడియో లాస్ట్లో రామ్ చెరణ్ గ్రేస్ స్టెప్ ఒకటి విడుదల చేశారు. ఆ సమయంలో 'చికిరి చికిరి చికిరి' అంటూ చిన్న లైన్ ఒకటి ఉంది. ఇది ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకుంటుంది.