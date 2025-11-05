ETV Bharat / entertainment

'చికిరి' అంటే ఏంటో తెలుసా? పెద్ది ఫస్ట్ సాంగ్ టైటిల్ అర్థమిదే!

చికిరి అంటే ఇదేనట- వీడియో ప్రూఫ్​తో చేప్పిన డైరెక్టర్​ !

What Is Chikiri
What Is Chikiri (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2025 at 11:36 AM IST

1 Min Read
What Is Chikiri : రామ్‌ చరణ్‌- బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతున్న చిత్రం 'పెద్ది'. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన గ్లింప్స్‌తో పాటు జాన్వీ కపూర్ ఫస్ట్ లుక్‌, పాత్ర పేరును ఇప్పటికే రివీల్ చేయగా భారీగా పైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ సింగిల్‌ ప్రోమోను సోషల్​ మీడియాలో విడుదల చేశారు. ఈ సాంగ్ 'చికిరి' అనే టైటిల్​తో రానుంది. అయితే చికిరి అనే పదానికి అర్థం ఎవ్వరికీ తెలియదు. ప్రస్తుతం అందరి మదిలో మెదిలే ప్రశ్న- చికిరి అంటే ఏంటి? అయితే బుధవారం దీనికి సంబంధించిన స్పెషల్​ వీడియోను షేర్​ చేశారు టీమ్​! చికిరి అంటే ఎంటో చెప్పేశారు.

చికిరి అంటే
సినిమాలోని మొదటి పాట పేరు చికిరి అని బుచ్చిబాబు కన్ఫార్మ్​ చేశారు. అప్పటి నుంచే ఈ పాట కోసం మెగా ఫ్యాన్స్​ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే అందరి దృష్టి చికిరి అనే పదంపై మళ్లింది. బహుశా ఈ పదం సరదాగా మాట్లాడుకునేదని, లేదా హీరోయిన్​ ముద్దు పేరు అయ్యి ఉండవచ్చు అని అనుకున్నారు. అయితే వాటన్నింటికి చెక్​ పెడుతూ దర్శకుడే చికిరి అంటే ఏంటో అర్ధం చెప్పారు. ఈ మేరకు ఓ వీడియో గ్లింప్స్​ను విడుదల చేశారు.

వీడియోలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహ్మాన్​కు బుచ్చిబాబు పాట లిరిక్స్, ఐడియా గురించి వివరిస్తారు. పాట టైటిల్ చికిరి అని రెహ్మాన్​కు చెబుతారు. అసలు చికిరి అంటే ఏంటి అని బుచ్చిబాబును రెహ్మాన్​ ప్రశ్నించారు. అయితే పెద్ది ఉండే పల్లెటూర్లలో అమ్మాయిలను అందంగా, ముద్దుగా, ప్రేమగా చికిరి అని పిలుస్తారని డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు చెప్పారు. ఈ చికిరి అర్థం అదన్నమాట! ఇక దీనికి​ చికిరి పదం వినడానికి బాగుందని, పాటకు హూక్​లాగా పెడదామని డైరెక్టర్​తో రెహ్మాన్ అన్నారు. వీడియో లాస్ట్​లో రామ్​ చెరణ్​ గ్రేస్​ స్టెప్​ ఒకటి విడుదల చేశారు. ఆ సమయంలో 'చికిరి చికిరి చికిరి' అంటూ చిన్న లైన్​ ఒకటి ఉంది. ఇది ఫ్యాన్స్​ను ఆకట్టుకుంటుంది.

