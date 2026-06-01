'చేతులు విరగొట్టుకోవడమే కాదు- రక్తమైనా చిందిస్తా'- పెద్ది ఈవెంట్లో రామ్చరణ్ పవర్ఫుల్ స్పీచ్
పెద్ది సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్- రామ్చరణ్ స్పీచ్తో ఊగిపోయిన మెగా అభిమానులు- జూన్ 04 థియేటర్లలోకి మూవీ!
Published : June 1, 2026 at 10:56 PM IST
Peddi Pre Release Event : 'కష్టంతో చేసింది కాదు. చాలా ప్రేమతో, ఎంతో ఇష్టంతో చేసిన పని ఇది' అని అన్నారు మెగాపవర్ స్టార్ రామ్చరణ్. ఆయన లీడ్లో నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా పెద్ది జూన్ 04న రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మూవీటీమ్ సోమవారం విజయవాడ నగరంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్గా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి భారీగా మెగా అభిమానులు హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్లో రామ్చరణ్ తన స్పీచ్తో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు. ఇది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లాగా లేదని సక్సెస్ మీట్లాగా ఉందని అన్నారు.
మళ్లీ పెద్దికే అలా అనిపించింది
ఈ సినిమా కోసం తాను చాలా కష్టపడ్డాడని, శారీరకంగానూ ఎంతో శ్రమించారని అందరూ అన్నారు. దీనికి చెర్రీ స్పందించారు. ఇలాంటి కథ కోసం కాకపోతే ఇంకా దేనికి కష్టపడతామని అన్నారు. 'అందరూ నేను పడ్డ కష్టం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఇలాంటి సినిమా కోసం కాకపోతే ఇంకే దేని కోసం కష్టపడతాం చెప్పండి. అయినా ఇది నేను కష్టంగా కాదు, చాలా ఇష్టంగా చేసిన సినిమా. ప్రతి రోజు పొద్దున్నే లేచి జిమ్ చేసి, షూటింగ్కు ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్లాలా అని అనిపించేది. ఇలా నా కెరీర్లో మగధీర, రంగస్థలం, ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలకే అనిపించింది. ఆ తర్వాత ఆ ఫీల్ పెద్దికి వచ్చింది' అని సినిమాను తానెంత ఇష్టంతో చేశారో చెప్పుకొచ్చారు.
మీ కోసం ఏదైనా చేస్తా!
అలాగే ఈ సినిమా షూటింగ్లో చరణ్ పలుమార్లు గాయపడ్డారు. ఇటీవల ఆయన చేతికి కట్టుతోనే కనిపిస్తున్నారు. కానీ, అభిమానుల కోసం చేతులు ఇరగొట్టుకోవడమే కాదు, రక్తం అయినా చిందినస్తానని ఆయన అన్నారు. 'ఏ నటుడైనా అభిమానుల నుంచి ఇలాంటి ప్రోత్సాహాన్నే కోరుకుంటాడు. లేదంటే ఎవరైనా సినిమాలు ఎందుకు చేయాలి? హాయిగా ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు. కానీ మీ కోసమే ఇలాంటి సినిమా చేయాలని నాకు అనిపించింది. మీలాంటి అభిమానుల కోసం చేతులు విరగొట్టుకోవడమే కాదు, రక్తం చిందించి పని చేస్తా. మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉంటాను. చిరంజీవి గారి కొడుకుగా పుట్టినందుకు, కల్యాణ్ బాబాయ్ ఇంట్లో ఉన్నందుకు నాకు సినిమా తప్పా ఇంకేదీ తెలీదు. తెలిసి ఉంటే ఈ రంగంలో ఇంత పెద్ద స్టార్ను అయ్యేవాడిని కాదేమో! కానీ రాసిపెట్టుకోండి, నేను చనిపోయేదాకా సినిమాలు చేస్తూనే ఉంటా' అని చరణ్ అన్నారు.