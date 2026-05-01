రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్- 'పెద్ది' కొత్త విడుదల తేదీ వచ్చేసింది
Published : May 1, 2026 at 6:09 PM IST
Peddi Movie New Release Date : పెద్ది సినిమా విడుదల ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు ఒక గుడ్న్యూస్. ఈ సినిమాను జూన్ 4వ తేదీన విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రం బృందం పేర్కొంది. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న నేపథ్యంలో మూవీ టీమ్ ఓ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించింది. ఆ ప్రెస్మీట్లో సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించింది. వాస్తవానికి మార్చిలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలనుకున్న తొలుత ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 30కి వాయిదా వేశారు. అయితే, అప్పటికే కొంతమేర షూటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉండడం వల్ల పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ వర్క్కు మరింత సమయాన్ని కేటాయించాల్సి వచ్చింది. దీంతో సినిమా వాయిదా వేసినట్లు మేకర్స్ తెలిపారు.