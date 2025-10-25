ETV Bharat / entertainment

AR రెహమాన్​ హైదరాబాద్ కాన్సర్ట్​లో సర్​ప్రైజ్- పెద్ది ఫస్ట్​ సాంగ్ రిలీజ్​కు ప్లాన్!

AR రహ్మాన్ హైదరాబాద్ కచేరీలో ప్రత్యేకంగా లాంచ్ అవ్వనున్న పెద్ది సాంగ్​!

Peddi Movie First Single
Peddi Movie First Single (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Peddi Movie First Single : మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న సినిమా పెద్ది. గ్రామీణ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' సినిమా టీమ్ ప్రస్తుతం శ్రీలంకలో రొమాంటిక్ సాంగ్​ చిత్రీకరణలో ఉన్నారు. బుచ్చి బాబు సాన దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పోస్టర్స్​, గ్లింప్స్​ ప్రేక్షకులలో మరింత హైప్​ పెంచాయి. దీనికి సంబంధించిన సాంగ్​ అప్​డేట్​ అభిమానుల్లో మరింత హైప్​ను పెంచేసింది.

ఇటీవల దర్శకుడు మీడియా సమావేశంలో మొదటి సింగిల్‌ను 10- 15 రోజుల్లో విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు. సోషల్ మీడియాలో లేటెస్ట్ గాసిప్ ఏమిటంటే, ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ AR రెహమాన్ వచ్చే నెల 8న హైదరాబాద్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో 'ది వండర్‌మెంట్ హైదరాబాద్' పేరుతో మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే దీని ప్రమోషన్స్​లో 'మెగా కాన్సర్ట్' అని పోస్టర్​లో డిజైన్ చేశారు. దీంతో ఇదే ఈవెంట్​లో పెద్ది సినిమా నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్ చేస్తారని మెగా అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. పైగా ఈ సినిమాకు సంగీత దర్శకుడు రెహమానే కావడం దీనికి మరింత బలం ఇస్తుంది. అయితే, దీనిపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు.

కాగా, ఈ చిత్రంలో కన్నడ స్టార్ నటుడు శివరాజ్‌ కుమార్, సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు, బాలీవుడ్ నటుడు దివ్యేందు ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం 2026 మార్చి 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది. AR రెహమాన్ సంగీతం, రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ కాంబోపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్​ వండర్​మెంట్​ టూర్​
ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్ ఏ ఆర్ రెహమాన్ తెలుగు ఫ్యాన్స్​కు క్రీజీ న్యూస్. ఆయన దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్​లో మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్​లో పాల్గొననున్నారు. ఈ ఈవెంట్​కు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వేదిక కానుంది. ఈ గ్రాండ్​ ఈవెంట్​ నవంబర్ 08న జరగనున్నట్లు రెహ్మాన్ సోషల్ మీడియాలో అనౌన్స్ చేశారు.

వండర్​మెంట్ టూర్​లో భాగంగా ఈ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ జరగనుంది. రెహమాన్ 30ఏళ్ల మ్యూజికల్ కెరీర్​ సంబరాల్లో భాగంగా వండర్​మెంట్​ టూర్​ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ టూర్​లో తొలి ఈవెంట్ మే 3న ముంబయిలో జరిగింది. కాగా, రెహమాన్ చివరిసారిగా 2017లో హైదరాబాద్​లో ఈవెంట్​లో పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో షో చేయలేదు.

"హలో హైదరాబాద్! ఇండియన్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్​ ఇప్పుడు హైదరాబాద్​కు వచ్చేస్తోంది. రెహమాన్ లైవ్ అతిపెద్ద మ్యూజిక్ ఈవెంట్ జరగనుంది. 2017లో 25వేల మంది ఒకేసారి 'మా తుఝే సలామ్' పాటను ఆలపించిన గూస్​బంప్స్​ మూమెంట్ గుర్తుందా? అది మ్యూజికల్ ఈవెంట్స్​లో చరిత్ర సృష్టించింది. ఇక ఈసారి ఇంకో రికార్డ్ క్రియేట్ చేద్దాం" అని రెహమాన్ తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్ట్ షేర్ చేశారు.

రామ్​చరణ్​, సుకుమార్​ సినిమా షూటింగ్​ స్టార్ట్ అప్పుడే​- కన్ఫర్మ్​ చేసిన మైత్రి అధినేత!

పెద్ది మూవీ లేటెస్ట్ అప్డేట్​- ఫస్ట్ హాఫ్ ఎడిటింగ్ కంప్లీట్!

