AR రహ్మాన్ హైదరాబాద్ కచేరీలో ప్రత్యేకంగా లాంచ్ అవ్వనున్న పెద్ది సాంగ్!
Published : October 25, 2025 at 10:03 AM IST
Peddi Movie First Single : మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్న సినిమా పెద్ది. గ్రామీణ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' సినిమా టీమ్ ప్రస్తుతం శ్రీలంకలో రొమాంటిక్ సాంగ్ చిత్రీకరణలో ఉన్నారు. బుచ్చి బాబు సాన దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పోస్టర్స్, గ్లింప్స్ ప్రేక్షకులలో మరింత హైప్ పెంచాయి. దీనికి సంబంధించిన సాంగ్ అప్డేట్ అభిమానుల్లో మరింత హైప్ను పెంచేసింది.
ఇటీవల దర్శకుడు మీడియా సమావేశంలో మొదటి సింగిల్ను 10- 15 రోజుల్లో విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు. సోషల్ మీడియాలో లేటెస్ట్ గాసిప్ ఏమిటంటే, ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ AR రెహమాన్ వచ్చే నెల 8న హైదరాబాద్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో 'ది వండర్మెంట్ హైదరాబాద్' పేరుతో మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే దీని ప్రమోషన్స్లో 'మెగా కాన్సర్ట్' అని పోస్టర్లో డిజైన్ చేశారు. దీంతో ఇదే ఈవెంట్లో పెద్ది సినిమా నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్ చేస్తారని మెగా అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. పైగా ఈ సినిమాకు సంగీత దర్శకుడు రెహమానే కావడం దీనికి మరింత బలం ఇస్తుంది. అయితే, దీనిపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు.
కాగా, ఈ చిత్రంలో కన్నడ స్టార్ నటుడు శివరాజ్ కుమార్, సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు, బాలీవుడ్ నటుడు దివ్యేందు ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం 2026 మార్చి 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది. AR రెహమాన్ సంగీతం, రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ కాంబోపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.
MEGA Concert of @arrahman on Nov 8th Which is falling under the Same Time Period Where @BuchiBabuSana Hinted the Release of #Peddi First Single :musical_note::zap::fire:— Trends RamCharan ™ (@TweetRamCharan) October 24, 2025
What's Brewing Team @PeddiMovieOffl @vriddhicinemas ?? pic.twitter.com/C2lJmShfye
హైదరాబాద్ వండర్మెంట్ టూర్
ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్ ఏ ఆర్ రెహమాన్ తెలుగు ఫ్యాన్స్కు క్రీజీ న్యూస్. ఆయన దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్లో మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్లో పాల్గొననున్నారు. ఈ ఈవెంట్కు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వేదిక కానుంది. ఈ గ్రాండ్ ఈవెంట్ నవంబర్ 08న జరగనున్నట్లు రెహ్మాన్ సోషల్ మీడియాలో అనౌన్స్ చేశారు.
వండర్మెంట్ టూర్లో భాగంగా ఈ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ జరగనుంది. రెహమాన్ 30ఏళ్ల మ్యూజికల్ కెరీర్ సంబరాల్లో భాగంగా వండర్మెంట్ టూర్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ టూర్లో తొలి ఈవెంట్ మే 3న ముంబయిలో జరిగింది. కాగా, రెహమాన్ చివరిసారిగా 2017లో హైదరాబాద్లో ఈవెంట్లో పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో షో చేయలేదు.
"హలో హైదరాబాద్! ఇండియన్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్కు వచ్చేస్తోంది. రెహమాన్ లైవ్ అతిపెద్ద మ్యూజిక్ ఈవెంట్ జరగనుంది. 2017లో 25వేల మంది ఒకేసారి 'మా తుఝే సలామ్' పాటను ఆలపించిన గూస్బంప్స్ మూమెంట్ గుర్తుందా? అది మ్యూజికల్ ఈవెంట్స్లో చరిత్ర సృష్టించింది. ఇక ఈసారి ఇంకో రికార్డ్ క్రియేట్ చేద్దాం" అని రెహమాన్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ షేర్ చేశారు.
