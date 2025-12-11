'పెద్ది' విడుదల వాయిదా!- లైన్లోకి 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్'- ఆ ఒక్క రీజన్తోనేనా?
పెద్ది రిలీజ్పై రూమర్స్- సినిమా వాయిదా పడనుందా?
Published : December 11, 2025 at 5:44 PM IST
Ram Charan Peddi Movie : 2026లో రిలీజ్ కానున్న భారీ సినిమాల్లో 'పెద్ది' ఒకటి. పాన్ఇండియా స్టార్ రామ్చరణ్- బుచ్చిబాబు కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా కోసం మెగా ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి 27న ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్పై ఇప్పుడు సినీవర్గాల్లో కొత్త ప్రచారం నడుస్తోంది. ముందుగా చెప్పిన ప్రకారం సినిమా విడుదల అవ్వడం కష్టమే అని ఇన్సైట్ టాక్ వినిపిస్తుంది.
విడుదల వాయిదా!
పెద్ది సినిమా విడుదల వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. మేకర్స్ పక్కా ప్లానింగ్తో ముందుకెళ్తున్నా, సినిమా వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి. మార్చి నుంచి వాయిదా వేసుకొని, మేలో సినిమా రిలీజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై మూవీటీమ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా అయితే ఎలాంటి అప్డేట్లు రాలేదు.
అదే కారణమా?
అయితే ప్రస్తుతానికి పెద్ది షూటింగ్ చకచకానే జరుగుతోంది. ఎక్కడా బ్రేకుల్లేకుండా మూవీటీమ్ పక్కా ప్లానింగ్తో చిత్రీకరణ చేస్తుంది. అయితే పెద్దితోపాటు నాని పాన్ఇండియా మూవీ ప్యారడైజ్ కూడా అప్పుడే వస్తోంది. ఇదే కాకుండా మరో కొన్ని సినిమాలు కూడా అదే వారంలో రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే పెద్ది భారీ బడ్జెట్ సినిమా కావడంతో సోలో రిలీజ్ ఉంటే బాగుంటుందని మేకర్స్ ఆలోచిస్తున్నారట. అందుకే మే నెలకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో సమ్మర్ అడ్వాంటేజ్ కూడా కలిసొస్తుంది.
లైన్లోకి పవన్ సినిమా!
పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ సినిమా ప్రస్తుతం చివరి దశలో ఉంది. ఈ సినిమా దాదాపు కంప్లీట్ కావొచ్చింది. ఒకవేళ రామ్చరణ్ పెద్ది సినిమా మే నెలకు షిఫ్ట్ అయిపోతే, మార్చి 26 లేదా 27న ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారట. ఈ క్రమంలోనే నిర్మాత వై రవిశంకర్ ఇటీవల, ఉస్తాద్ సినిమాను వచ్చే ఏడాది మార్చిలో తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని పలు సందర్భాల్లో చెప్పారు. దీంతో 'పెద్ది వాయిదా' ప్రచారానికి బలం చేకూరింది. అయితే ప్రస్తుతానికి అధికారికంగా ఏదీ కన్ఫార్మ్ అవ్వలేదు. దీనిపై ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.