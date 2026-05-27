జపాన్​లో పెద్ది రిలీజ్ క్యాన్సిల్- అభిమానులకు భారీ షాక్!

పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్న చిత్ర బృందం- జపాన్​లో సినిమా విడుదలైతే మరిన్ని వసూళ్లు వస్తాయని ఆశించిన భారతీయ అభిమానులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 27, 2026 at 9:45 AM IST

Peddi Japan Release Cancelled : మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 4న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం పెద్ది చిత్ర బృందం సినిమా ప్రమోషన్లతో బిజీగా ఉంది. అయితే, విడుదలకు కొన్ని రోజుల ముందు ఒక కీలక అప్‌డేట్ అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది.

పెద్ది సినిమాను ఇండియాలో రిలీజ్​ చేసినప్పుడే జపాన్​లో విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్రణాళిక చేశారు. అయితే, కొన్ని కారణాల వల్ల జపాన్​లో విడుదల చేయడం లేదని టాక్ వినిపిస్తోంది. దీంతో జపాన్‌లో ఉన్న రామ్ చరణ్ అభిమానులు తీవ్ర నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొత్త విడుదల తేదీ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జపాన్​లో సినిమా విడుదలయితే మరిన్ని వసూళ్లు వస్తాయని ఆశించిన భారతీయ అభిమానులు కూడా తమ అసంతృప్తిని తెలియజేస్తున్నారు.

వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించిన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాకు బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించారు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్​గా నటించగా, శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

