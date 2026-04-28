'పెద్ది' ఐటెం సాంగ్, 'ప్యారడైజ్' ఫైట్ సీన్ లీక్- ఆందోళనలో నిర్మాతలు!
హైదరాబాద్లో వేసిన ఒక భారీ సెట్లో పెద్ది ఐటెం సాంగ్ షూటింగ్- శరవేగంగా సాగుతున్న ప్యారడైజ్ మూవీ చిత్రీకరణ
Published : April 28, 2026 at 11:44 AM IST
Peddi Paradise Scenes Leaked : టాలీవుడ్లో రామ్ చరణ్ 'పెద్ది', నాని 'ది ప్యారడైజ్' భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు విడుదల కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయి. వాటి కోసం అభిమానులు చాలా రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ రెండు సినిమాలు ఒక్క రోజు గ్యాప్లోనే విడుదల కావాల్సి ఉండగా పలు కారణాలతో వాయిదా పడ్డాయి. అయితే ఆశ్చర్యకరంగా ఒకే రోజు ఆ రెండు సినిమాలకు సంబంధించిన పలు సీన్లు లీకయ్యాయి.
పెద్ది ఐటెం సాంగ్పై భారీ క్రేజ్
పెద్ది సినిమా దర్శకుడు బుచ్చిబాబు తాజాగా జరిగిన ఓ సినిమా ఈవెంట్లో మాట్లాడుతూ జూన్ 25న "పెద్ది" ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల అవుతుందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం స్పెషల్ సాంగ్ షూటింగ్ చేస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. హైదరాబాద్లో వేసిన ఒక భారీ సెట్లో ఐటెం సాంగ్ షూటింగ్ జరుగుతుంది. తాజాగా రామ్ చరణ్, శ్రుతి హాసన్ డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియోలు షూటింగ్ లొకేషన్ నుంచి లీక్ అయ్యాయి. పెద్ది ఐటెం సాంగ్పై భారీ క్రేజ్ ఉంది. 'ఆగడు' సినిమాలో 'జంక్షన్లో' అంటూ మహేశ్ బాబుతో స్టెప్పులు వేసిన శ్రుతి హాసన్ చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు రెండోసారి ఐటెం సాంగ్లో చేస్తోంది. దీంతో శ్రుతిహాసన్ ఫ్యాన్స్ ఆనందంలో మునిగిపోయారు.
"ది ప్యారడైజ్"లో ఓ యాక్షన్ క్లిప్పింగ్
నాని 'ది ప్యారడైజ్'లోని ఓ యాక్షన్ సన్నివేశానికి సంబంధించిన విజువల్స్ లీక్ అయ్యాయి. ఇలా రెండు భారీ సినిమాల నుంచి కొన్ని వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ఓకే రోజు లీకయ్యాయి. దీంతో నిర్మాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వెండితెరపై అభిమానులు మంచి అనుభూతి పొందాలంటే ఇలాంటి లీక్లను అరికట్టాలని సినీ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి. దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల తెరకెక్కిస్తున్న 'ది ప్యారడైజ్' 2026 ఆగస్టు 21న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఫోన్లు నిషేధించినప్పటికీ విజువల్స్ బయటకు!
భారీ బడ్జెట్ సినిమా పైగా రామ్ చరణ్ వంటి పాన్ ఇండియా స్టార్ నటిస్తున్న సినిమా నుంచి ఇలాంటి లీకులు రావడం మేకర్స్ను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. షూటింగ్ స్పాట్లో మొబైల్ ఫోన్లను నిషేధించినప్పటికీ, ఎవరికీ తెలియకుండా ఈ విజువల్స్ ఎలా బయటకు వచ్చాయన్నది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ వృద్ధి సినిమాస్ ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా సెట్స్లో భద్రతను మరింత కఠినతరం చేయాలని చిత్ర బృందం భావిస్తోంది.
రెహమాన్ మార్క్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమాకు ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తుండటం విశేషం. ఇప్పటికే ఆయన స్వరపరిచిన పాటలు సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని టాక్ వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు లీకైన ఈ స్పెషల్ సాంగ్ సినిమాలో ఒక హైలైట్ ఉంటుందని సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడుస్తోంది. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో శ్రుతి హాసన్ ఈ ప్రత్యేక గీతంలో మెరవడం అభిమానుల్లో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.
జూన్ 25న గ్రాండ్ రిలీజ్
గ్రామీణ నేపథ్యంతో ఎమోషనల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న 'పెద్ది' సినిమా జూన్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతోంది. లీకుల గోల ఎలా ఉన్నా, మెగా అభిమానులు మాత్రం చరణ్, శ్రుతి హాసన్ జంటను వెండితెరపై చూడటానికి ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. బుచ్చిబాబు సానా తన మొదటి చిత్రం 'ఉప్పెన'తో సృష్టించిన మ్యాజిక్ను, ఈ సినిమాతో మరోసారి రిపీట్ చేస్తారని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
