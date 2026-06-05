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బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ది ప్రభంజనం - తొలి రోజే రూ.112.49 కోట్ల వసూళ్లు

తెలుగు వెర్షన్ నుంచే అత్యధికంగా కలెక్షన్స్ - విదేశీ మార్కెట్​ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్​ రావడంతో మరో రూ.30 కోట్లు

Peddi Box Office Day 1 Collections
Peddi Box Office Day 1 Collections ((film poster))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 5, 2026 at 10:13 AM IST

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Peddi Box Office Day 1 Collections : మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాను ఓపెనింగ్ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 12,412 షోల్లో ప్రదర్శించగా ఏకంగా రూ.112.49 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇందులో ఇండియా టోటల్ గ్రాస్ వసూళ్లు రూ.82.49 కోట్లు. అలాగే, ఓవర్సీస్ మార్కెట్ గ్రాస్ వసూళ్లు రూ.30కోట్లు కావడం గమనార్హం. రామ్ చరణ్ గత సినిమాతో పోల్చితే ఈ సినిమా ఓపెనింగ్స్ ఏకంగా 175.7 శాతం పెరిగినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రామ్ చరణ్ కెరీర్‌లో ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత మొదటి రోజే రూ.100 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరిన చిత్రంగా 'పెద్ది' నిలిచింది.

నార్త్ అమెరికాలో దుమ్మురేపిన పెద్ది- ప్రీమియర్లతోనే చరణ్ కెరీర్​లో టాప్ ప్లేస్!

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