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'లెజినొవా కాదు- కొణిదెల అని పిలవండి'- ఫాలోవర్లకు పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి రిక్వెస్ట్

ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి కొత్త పోస్టు- తనను అన్నా కొణిదెల అని పిలవాలంటూ రిక్వెస్ట్

Pawan Kalyan And His Wife Anna Konidala
Pawan Kalyan And His Wife Anna Konidala (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 27, 2026 at 9:00 PM IST

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Anna Konidala Instagram : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినొవా తన అభిమానులకు, ఫాలోవర్లు స్వీట్ రిక్వెస్ట్ చేశారు. తనను ఇకపై 'అన్నా కొణిదెల' అని పిలవాలని ఆమె కోరారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు పవన్ కల్యాణ్​తో కలిసి తొలిసారి రష్యాలోని సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌కు ట్రిప్​కు వెళ్లిననాటి ఫొటోను ఆమె షేర్ చేసుకున్నారు.

అప్పుడే నిజమైన గుర్తింపు!
తాను 'అన్నా కొణిదెల' అని పిలిపించుకోవాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. పవన్‌ను వివాహం చేసుకున్నప్పటి నుంచే ఆయన ఇంటి పేరును స్వీకరించి 'అన్నా కొణిదెల'గా మారానని, ఆ పేరుతోనే తనకు తన నిజమైన గుర్తింపు లభించినట్లు అనిపిస్తుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

'పేరు అనేది చాలా వ్యక్తిగతమైన విషయం. త్వరలో నా పుట్టినరోజు రాబోతున్నంది. అందుకే ఈ విషయాన్ని చెప్పడానికి ఇదే సరైన సమయం అనిపించింది. ఈ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా ప్రారంభించినప్పటి నుంచీ నేను దీని గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. చాలాసార్లు రాసి, డిలీట్ చేసి, మళ్లీ రాయడానికి ప్రయత్నించాను. కానీ, దీన్ని ఎలా చెప్పాలో సరైన విధానం నాకు దొరకలేదు. చాలా మందికి నేను మొదట 'అన్నా లెజినొవా'గానే పరిచయమయ్యాను. ఎందుకంటే మా వివాహం గురించి వార్తలు వచ్చినప్పుడు ఆ పేరే ఎక్కువగా వినిపించింది'

'అయితే ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే? ఆ ఇంటిపేరు (లెజినొవా) కనిపించే చివరి అధికారిక పత్రం మా మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ మాత్రమే. ఆ రోజే నేను నా భర్త ఇంటి పేరును స్వీకరించి 'అన్నా కొణిదెల'గా మారాను'. కాబట్టి, మీరు ఇక్కడి వరకు చదివి ఉంటే, నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. దయచేసి నన్ను 'అన్నా కొణిదెల' అని పిలవండి. నా పేరు అదే. ఆ పేరుతోనే నేను నిజమైన నాలాగా అనిపిస్తాను. అర్థం చేసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. ఇది నాకు చాలా ముఖ్యమైన విషయం' అని ఓ స్టేట్​మెంట్​ రిలీజ్ చేశారు.

కాగా, కొద్దినెలల కిందటే అన్నా ఇన్​స్టాగ్రామ్​లోకి వచ్చారు. అప్పట్నుంచి ఆమెకు సంబంధించిన విషయాలను ఫ్యాన్స్​తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మెగా బ్రదర్స్​తో తీసుకున్న ఫొటోలు కూడా పోస్టు చేశారు. మెగాస్టర్ చిరంజీవి వరుసగా బావగారు అయినప్పటికీ, తనను మాత్రం పెద్దన్నయ్యలా చూసుకుంటారని ఇటీవల అన్నా ఓ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు తనను కొణిదెల అని పిలిచినప్పుడే అసలైన గుర్తింపు అని చెప్పుకొచ్చారు.

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